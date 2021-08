Milagro en tiempos de pandemia: Menos muertos en Salamanca que en 2019 pese al virus

Si se observan de forma aislada los datos de defunciones publicados el pasado 11 de agosto por el Instituto Nacional de Estadística, podría pensarse que en Salamanca este año apenas ha habido muertes por coronavirus. No solo no ha sido así, sino que desde el 1 de enero la Junta de Castilla y León ha contabilizado más de doscientos decesos por la covid solo en el Complejo Hospitalario de Salamanca.

Se concentraron principalmente durante la tercera ola que se registró en los primeros meses del año. Y a ellos habría que sumar quienes fallecieron en sus domicilios o en residencias por la misma causa. En total, más de 400 fallecidos. Sin embargo, ese exceso de mortalidad provocado por la pandemia se ha “diluido” en los datos globales de decesos. Conforme a la cifra de defunciones que acaba de publicar el INE, en Salamanca se han notificado entre el 1 de enero y el 26 de julio menos fallecimientos —por cualquier causa, no solo por SARS-CoV2— que en el mismo periodo de 2019, cuando nadie podía imaginar que un año después comenzaría una pandemia mundial.

En las primeras treinta semanas de 2021, se entregaron en los registros civiles de la provincia 2.443 certificados médicos de defunción. Fueron nueve menos que los contabilizados en el mismo periodo de 2019 (2.452), un 0,36% menos. No ocurre lo mismo con los primeros siete meses de 2018, 2017 o 2016, pero la cifra vuelve a ser inferior que en 2015. Todo ello apunta a que, pese a que aún no se ha conseguido acabar con el virus, en los últimos meses y gracias a la vacunación se ha conseguido no solo reducir el número de muertes por covid, sino que además son menos los fallecidos por otras patologías, algo que puede vincularse a un mayor número de muertes “prematuras” en 2020 de personas incluidas en alguno de los grupos de riesgo . De ese modo, Salamanca ha vuelto a cifras de mortalidad similares a las que existían en la prepandemia.

Lógicamente el descenso de la mortalidad es mucho mayor si se compara con las cifras de 2020

Entre el 1 de enero y el 26 de julio del pasado año, en Salamanca habían fallecido, según los datos que recoge el INE, 3.294 personas en la provincia. A pesar de que hasta mediados de marzo no comenzaron a notificarse las primeras muertes por coronavirus, a finales de julio ya se habían firmado 842 actas de defunción más que en 2019, un 34,34%. Y la situación inversa se ha producido en 2021, cuando en el mismo periodo se registraron 851 decesos menos que en 2020, lo que equivaldría a un descenso de casi el 26%. Todo ello, a pesar de que en las primeras semanas de julio sí se han notificado más defunciones que en ese mismo mes del año pasado.

De momento, los datos de defunciones que publica el INE no son definitivos, y el descenso respecto a 2019 es mínimo, por lo que no se puede descartar que se produzca un cambio en las próximas semanas. En los últimos cuatro meses, Sanidad ha informado de 26 muertes por covid en el Hospital de Salamanca y, de ellas, ocho se han producido en el último mes y medio. La inmunización mediante la vacuna parece estar generando el efecto esperado, pero aún así no se ha vencido al virus, que continúa provocando nuevas hospitalizaciones.