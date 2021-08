La ‘mafia del cobre’ no cesa su actividad en Salamanca: dos incendios en 48 horas

Un verano más vuelven a avivarse los fuegos de chatarra, electrodomésticos y colchones en Puente Ladrillo, con el consiguiente riesgo que estos suponen para las viviendas y campos colindantes. Las últimas sanciones de hasta 1.501 euros tramitadas por el Ayuntamiento no han conseguido intimidar a la “mafia del cobre”. Efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de Salamanca acudieron en menos de 48 horas —el jueves y en la madrugada del viernes— en dos ocasiones a la inmediaciones del camino de Moriscos y la calle Sierra de Quilama para sofocar sendos fuegos en los que ardían colchones amontonados.

Ciertamente son muchos menos los incendios intencionados en esta zona del municipio para obtener el cobre de residuos, escombros y otros elementos desguazados. Hace ya más dos años que el Ayuntamiento no solo intensificó la presión policial y endureció las sanciones, sino que adoptó la decisión de que, inmediatamente después de que los bomberos sofocasen los incendios, se retirasen los restos quemados para que los autores del fuego no pudiesen obtener ya el precisado metal.

Esas medidas han reducido el número de siniestros, pero no han conseguido achantar a los responsables a la hora de seguir intentándolo. En lo que va de año, han sido, al menos, cinco los fuegos de este tipo que los bomberos han sofocado. A los del este viernes y el pasado jueves, se sumarían otros el 10 de abril, y el 8 y el 10 de mayo, según informan fuentes municipales. Los vecinos de la zona se temen que, aunque los agentes municipales “pillaron” in fraganti recientemente a varias personas provocando uno de estos incendios, las sanciones que se derivarán de aquellas denuncias no surtirán efecto, porque ya ha habido multas anteriores que los autores no han pagado al haberse declarado insolventes.