El hombre que camina de Algeciras a Santiago para visibilizar las enfermedades raras

El 1 de julio, Pedro Hidalgo, un maestro de Primaria, salió a pie de su casa de Algeciras con una mochila en la que lleva cuatro camisetas, tres pantalones, dos pares de zapatillas, ropa interior, zapatillas y muchas ganas de ayudar a quienes sufren las enfermedades más raras entre las raras. Su Camino es de 1.300 kilómetros, y su meta, “Objetivo Santiago”, difundir y ayudar a recaudar fondos para la investigación de las patologías de personas que ni siquiera tienen diagnóstico. Este martes, el día en el que cumplía 31 años, llegó a Salamanca y el 21 de agosto espera entrar en la plaza del Obradoiro. –¿Por qué esta causa? –Viendo un vídeo en internet de una madre hablando de su hijo que tiene una enfermedad rara, sentí empatía y empecé a buscar información de la asociación “Objetivo Diagnóstico”. Sentí la necesidad de ayudarles. Soy maestro y me ofrecí por si había algún caso al que pudiera colaborar. Me dijeron que no sabían. Pasaron los días y como es un colectivo invisible a la sociedad, se me ocurrió cruzar toda España y para visibilizarles. Después, nació otro proyecto. El desarrollo de un software, que permitirá acortar los plazos de diagnóstico. La asociación la forman personas que no saben qué tienen. No hablamos de enfermedades raras, sino de las más raras. Se levantan todas la mañanas sin saber contra qué se están enfrentando.

–¿El objetivo es solo recaudar o visibilizar estas enfermedades? –Ambas. En cada punto por el que he pasado me han recibido los ayuntamientos y me han permitido difundir el mensaje en los medios de comunicación o por sus redes sociales. También me han ofrecido pernoctar y alimentación. La recaudación de fondos es para la ejecución de este software. Se necesitan 30.000 euros y llevamos 9.000. –Varios casos recientes de fraude han generado desconfianza hacia este tipo de iniciativas... –Yo no toco nada de dinero. Todo es a través de la web de la asociación, objetivodiagnósito.es. Tiene un apartado en el que se puede hacer una pequeña donación. Yo no recojo nada –1.300 kilómetros, ¿y va solo? –No hay muchos que quieran caminar 52 días (se ríe). Incluso el peregrinaje hasta aquí lo he hecho solo. No me encuentro a muchos peregrinos. No es una ruta que se haga en esta época del año y el tema de la covid también se nota. Estoy encontrando albergues cerrados. No son las circunstancias idóneas, pero todos los ayuntamientos me lo han facilitado.

