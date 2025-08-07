Uso limitado del agua por miedo a la sequía Martiago y Sanchotello emiten bandos para pedir que se utilice de forma responsable y solidaria. Se solicita evitar el riego de huertos, lavado de coches y llenado de piscinas. De no cumplirse, advierten de la posibilidad de cortes en el suministro potable

Las abundantes lluvias caídas durante la pasada primavera en la provincia de Salamanca han dado lugar a una situación atípica en plena época estival: la práctica ausencia de restricciones en el uso del agua en los municipios charros, algo que en los últimos años había sido una tónica habitual, especialmente coincidiendo con el aumento de la población durante el verano.

Tan solo dos municipios han hecho públicos sendos bandos con limitaciones en el uso del agua: Martiago y Sanchotello. En el caso del primero, integrado en la comarca de Ciudad Rodrigo, el pasado 4 de agosto se emitió un bando en el que se solicita un uso responsable del agua y se hace un llamamiento a los vecinos para evitar su uso en el lavado de vehículos, el llenado de piscinas o el riego de huertos, entre otros. El alcalde, David Porras, señala que, en caso de no cumplirse esta limitación, podrían producirse cortes en el suministro de agua potable, «ya que la planta potabilizadora de la Mancomunidad no tiene capacidad suficiente para abastecer a todos los municipios debido al aumento de población», detalla en el bando municipal.

En la misma línea se sitúa el Ayuntamiento de Sanchotello, ubicado en la comarca de Béjar. El anuncio se hizo público el 5 de agosto y se pronuncia en términos similares al anterior. El alcalde, Jerónimo Sánchez, apunta que es necesario hacer un «uso responsable y solidario del agua» y advierte de que, si no se reduce de forma inmediata el consumo, «nos veremos obligados a aplicar cortes programados en el suministro, con el objetivo de garantizar el abastecimiento básico a todos los vecinos».

En ambos casos, se recalca que el agua es un «bien escaso» y que su conservación es «cosa de todos», insisten en los escritos.

Ledesma recupera la captación del Tormes tras dos días interrumpida

Ampliar Un vecino, cogiendo agua de la fuente de Soullans en Ledesma. EÑE

«Ha sido algo puntual, durante dos días. Ya hemos recuperado la normalidad y hemos podido llenar los depósitos, restableciendo el servicio», indicaba el regidor de Ledesma, Exuperancio Benito, en referencia a la bajada del nivel del cauce del Tormes a su paso por la villa, un problema que, además, se generó justo en los días más destacados de las fiestas del Mini Corpus.

«El suministro de agua potable es algo delicado, y las cosas se valoran cuando faltan», señaló el primer edil ledesmino. «La caseta de captación de agua para el municipio en el Tormes está aguas arriba de la zona de los puentes, y no se llegaba con la instalación hasta la lámina de agua, por eso las bombas no pudieron funcionar para llenar el depósito durante el fin de semana. Ahora, ha vuelto la normalidad».

Como recurso alternativo, los vecinos de Ledesma recurrieron a la recogida de agua en la fuente de Soullans, que recientemente —y tras dos años de espera— ya es potable. «Mucha gente acudió a este punto a por agua y se pudo solucionar la situación», indicaron fuentes municipales.

La conocida fuente de Soullans recuperó el pasado 22 de julio la potabilidad del agua que suministra, tras meses de trabajo, análisis y adecuaciones técnicas que han culminado con éxito. «Se han realizado todas las pruebas necesarias y todo está dentro de los parámetros sanitarios, como debe ser», han señalado desde el Consistorio.

La fuente, instalada en 1999 y bautizada en honor a Soullans —localidad francesa hermanada con Ledesma—, había funcionado de manera ininterrumpida durante más de dos décadas, hasta que en 2022 se detectaron niveles de arsénico superiores a los permitidos.