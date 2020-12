Parques abiertos en Carbajosa, ¿sí o no?

Desde el inicio de la pandemia los parques de juego de Carbajosa permanecen cerrados por el Consistorio.

Mantenerlos precintados o abrirlos al uso de los más pequeños es uno de los debates que se han abierto en estos días entre las familias con niños de la localidad. No hay una opinión unánime, aunque algunos se han dirigido al Consistorio en las redes sociales para solicitar esta apertura de los espacios de juego para los niños más pequeños

“En otros municipios están abiertos, con medidas de seguridad y desinfecciones frecuentes”, apunta una madre con sus niños jugando cerca de uno de los parques cerrados. “Aquí debería ser igual”, subraya.

“En la guardería juegan todos juntos. En el parque deberían poder jugar también y, además, están al aire libre. Parece que los niños pequeños están castigados. Los adolescentes se saltan los precintos cuando quieren y los peques no pueden”, asegura otra vecina. El recurso que utilizan algunas familias carbajoseñas es sacar a los niños a jugar en las zonas cercanas a los parques, “con las bicis y los patinetes pueden jugar en las zonas de los paseos, aunque no puedan entrar en el espacio de los columpios”, asevera un padre mientras cuida de sus niños.

La postura contraria también tiene sus defensores entre las familias. “Tenemos mucho césped para que los niños puedan jugar y no tengan que estar todos juntos en la zona de los columpios”, señalaban desde una familia, “si en verano no los abrieron, con todos los meses de vacaciones y en mejor situación sanitaria, ahora no lo vemos necesario. Nos parece correcto que sigan cerrados”. El recurso que están utilizando otros padres es acudir a localidades cercanas que sí tienen sus parques abiertos. “Solemos ir a Santa Marta o a Salamanca”. Otros municipios grandes como Terradillos también mantienen precintados los parques infantiles.