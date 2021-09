La dura batalla contra el pipí de los perros en los pueblos de Salamanca

Con la llegada del buen tiempo y la falta de lluvia durante el verano en la localidad de Villamayor de Armuña se puso en funcionamiento un servicio de refuerzo destinado a la limpieza a presión con agua de las micciones de los perros en distintos puntos del casco urbano. El Consistorio apostó por este sistema para atender también la petición de los vecinos y comerciantes de las zonas más céntricas que cada día veían las manchas de orín de las mascotas en las esquinas de sus edificios y en las puertas de sus negocios.

El refuerzo en este segmento concreto de limpieza es un esfuerzo que realiza el Consistorio que desde julio de 2020 tiene incluida en sus ordenanzas la obligatoriedad de que aquellos que paseen los perros lleven consigo agua, por ejemplo en una botella, para diluir las micciones de los canes en las fachadas de los edificios, en el mobiliario urbano e incluso en las zonas infantiles. Esta medida se suma a la que ya estaba en vigor relativa a la obligatoriedad, sin excusas, de retirar las deyecciones de los perros de forma inmediata.

En el municipio, según fuentes municipales, hay un censo de un millar de perros, y en caso de que no se cumpla la ordenanza las sanciones establecidas van de los 150 a los 600 euros. “La idea de las sanciones no es recaudatoria, sino para que la gente tenga en cuenta lo que puede acarrear no limpiar lo que ensucia el perro. Por eso todavía está en fase de apercibimiento y no se han aplicado las multas”, matizó el teniente de alcalde, Daniel Velasco.

En la cercana localidad de Villares de la Reina el Consistorio estudia poner en marcha una medida similar el año entrante, actualizando su ordenanza de manera que se incluya esta cláusula de “guerra” al pipí de las mascotas. Cabe recordar que Villares de la Reina es el municipio que desde hace años mantiene el porcentaje más alto de perros por habitante, algo que reflejan los números que señalan que los 1.200 perros censados suponen 19 por cada 100 vecinos.