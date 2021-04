Destrozan el camino de la ribera de Villamayor días después de haber sido reparado

El Consistorio de Villamayor de Armuña pide ayuda a los vecinos del municipio para localizar al conductor que ha dañado con su coche el recién reparado camino de la ribera de la localidad.

Tal como han indicado fuentes municipales, el conductor ha recorrido un tramo, “creyéndose un piloto de carreras, provocando marcas en la zona recién arreglada”.

Ahora, presenta importantes roderas a lo largo de varias decenas de metros. “Es un camino interior de la zona verde junto al río y no lleva a ninguna parcela, solo es de paseo para peatones, ciclistas, pescadores, etc. Para hacer esas roderas hay que ir a mucha velocidad y ese no es el uso correcto de este camino”, matizó el alcalde, Ángel Peralvo.

Cabe recordar, que en 2017, durante la fiesta de los quintos, un veinteañero accedió con su coche al pabellón en el que dejó marcadas las ruedas de su vehículo tras haber hecho trompos en la pista. Tras ser identificado, el autor asumió los hechos y aceptó el pago del coste de los productos y de los trabajos de limpieza.