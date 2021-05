Cabreo entre los hosteleros de Villamayor: “No se puede estar diciendo ahora abrimos, ahora cerramos”

Incertidumbre y cierta desconfianza, mezclada con las ganas de poder volver a normalidad son las reacciones de los hosteleros de Villamayor de Armuña, que por fin, tras 15 días de cierre de los interiores, podrán volver a abrir sus negocios más allá de la terraza. Incertidumbre porque aseguran que sus clientes se están volviendo locos y desconfianza de no saber si esto ya será permanente o dentro de unos días, la incidencia volverá a subir y tocará dar marcha atrás de nuevo.

Y es que desde el pasado 7 de abril, los bares de Villamayor han tenido que cerrar el interior de sus locales dos veces. En total han estado cinco semanas sin poder utilizar sus locales, justo cuando el tiempo menos tregua ha dado. Y esto, pasa factura, porque ya no confían en que la apertura dure demasiado y porque aseguran que necesitan estabilidad. “He perdido la cuenta de que orden es esta, puede que sea la tercera vez que nos dejan abrir dentro en poco más de un mes, a ver si dura”, asegura uno de los responsables de los bares mientras atiende la terraza. “No queremos que vuelva a subir, pero no se puede estar ahora abrimos ahora cerramos. Ya no solo por nosotros, nuestros clientes cada día preguntan porque no saben si pueden entrar o no” asegura una camarera. De momento las cifras les permiten abrir tras una bajada del 84 por ciento en la incidencia. En 15 días Villamayor ha logrado pasar de 153 casos por cada 100.000 habitantes a 14. Una bajada más que significativa que esperan que se mantenga, aunque la llegada del buen tiempo ya sea un alivio.