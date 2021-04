Es un alivio poder abrir dentro, con el mal tiempo de estos días ha ido mal la cosa”. “Hoy (por ayer), no se ha notado mucha más gente, más o menos la misma, aunque si llueve los clientes ya podrán entrar dentro”. “La terraza no puede ser de lo que dependan únicamente nuestros ingresos, es fundamental tener abierto el interior”. Esas son solo algunas de las impresiones de los hosteleros de Villamayor de Armuña, que ayer, tras relajar las restricciones la Junta de Castilla y León, podían abrir de nuevo el interior de sus bares y restaurantes.

Un alivio para la hostelería, pero una apertura que durante toda la jornada fue tímida, bien sea porque el tiempo no acompañó del todo y la gente sale menos, porque muchos no sabían que ya se podía entrar dentro de los bares o por el miedo que todavía persiste en la población tras la subida de la incidencia que obligó al cierre.

El caso es que los hosteleros de Villamayor se muestran todavía escépticos con la mejora y sobre todo desconfían que esto se pueda mantener en el tiempo. “No sabemos ni qué hacer, vienen los proveedores y uno no sabe si hacer pedidos o no, porque lo mismo nos vuelven a cerrar”, afirma uno de los más veteranos de la localidad. Eso es lo importante para todos ellos, que la incidencia se mantenga baja para no tener que volver a aplicar restricciones.

Esta incertidumbre es algo que han tenido que aprender a manejar. De momento, los hosteleros disfrutan de la tranquilidad que les da saber que ahora ya si pueden dar menús y comidas dentro del bar, que si llueve fuera la gente puede sentarse en una mesa en el interior y seguir consumiendo en lugar de irse a casa y que si baja la incidencia, el miedo se va y sube el consumo. “Ahora podemos, ya veremos que pasa mañana, aunque el tiempo va a mejorar y eso también ayuda porque mucha gente prefiere quedarse fuera aunque el interior del bar esté abierto”, asegura uno de ellos que afirma que “la vida nos ha dado la carpa en la terraza estos días de atrás”. También les ha aliviado disponer de más espacio de terrazas. “No nos podemos quejar, si tuviéramos que pagarlo, sería imposible seguir abiertos”.