Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo

Perfumerías Avenida - IDK: resumen y marcador online del partido de hoy (28-21, min. 16)

Sigue minuto a minuto el encuentro de este domingo entre Avenida y IDK

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Domingo, 26 de octubre 2025, 12:32

Actualizado Hace 7 minutos

Icono2º Cuarto

PERO ANDREA, ¿ESTO QUÉ ES?

Madre mía cómo está la capitana. 9 puntos de Avenida en el segundo cuarto con tres triple suyos. Tiempo muerto de IDK: 28-17

Enlace copiado

Icono2º Cuarto

ANDREA, QUÉ LOCURA

Se acababa la posesión y se la jugó para volver a poner a Avenida 6 arriba

Enlace copiado

2º Cuarto

SEGUNDO TRIPLE SEGUIDO DE IDK

Ahora fue Jump y vuelve a apretarse el marcador: 20-17

Enlace copiado

Icono2º Cuarto

ANDREA DESDE LA ESQUINA

20-11 se puso Avenida con el triple de Avenida, pero contesta con otro Remenarova (20-14)

Enlace copiado

1º Cuarto

MEYERS: + 6

Se despega Avenida al final del primer cuarto

Enlace copiado

1º Cuarto

INSISTENTE SORIANO

No le salió a la primera, pero ella misma cogió el rebote para poner el 15-11

Enlace copiado

1º Cuarto

CAVE PONE LA MÁXIMA PARA AVENIDA: 13-9

Buen tiro de media distancia que sirve a Avenida para ponerse con 4 puntos de renta

Enlace copiado

1º Cuarto

CANASTÓN DE ANDREA

La capitana ha ido muy decidida para dentro cuando quedaba poco de posesión (11-9)

Enlace copiado

1º Cuarto

JUNTA MONTAÑANA A CAVE Y DJALDI-TABDI

Las jugadoras del IDK son muy grandes y hay que meter centímetros y potencia en la pista (9-9)

Enlace copiado

1º Cuarto

MARCA DE LA CASA DE IYANA

Típica canasta de la asturiana en penetración. Sale Vilaró por Spreafico, que lleva ya dos faltas

Enlace copiado

Icono1º Cuarto

ZELLOUS ESTÁ ENCHUFADA

Primera ventaja para Avenida (7-5) después de su triple

Enlace copiado

1º Cuarto

ZELLOUS PONE EL 2-2

Salió perfecta la jugada tras los bloqueos y la norteamericano hace la primera para Avenida

Enlace copiado

1º Cuarto

ABRE IDK EL MARCADOR

0-2 gracias a la canasta de Erauzetamurgil

Enlace copiado

1º Cuarto

¡ARRANCA EL PARTIDO!

Balón al aire en el Würzburg Silvia Domínguez y primera bola para el IDK

Enlace copiado

Previa

PRESENTACIÓN DE LOS EQUIPOS

Esto está a punto de empezar. Comienza la presentación con el IDK y después va el Perfumerías Avenida

Enlace copiado

Previa

CAVE, ENTRE LAS MEJORES DE LA LIGA FEMENINA

La pívot norteamericana se ha adaptado perfectamente a la competición y es la tercera jugadora más valorada, por detrás de Sika Koné, la experfumera que juega ahora en el CAB Estepona, y Axelle Merceron, del Gran Canaria. Cave promedia una valoración de más de 22 puntos por partido

Enlace copiado

Previa

YA TENEMOS QUINTETO DE AVENIDA

Iyana Martín, Shavonte Zellous, Laura Spreafico, Belén Arrojo y Khadijiah Cave, las elegidas para salir de inicio

Enlace copiado

Previa

UN CUARTO DE HORA PARA EL INICIO

Mientras se van llenando de aficionados las gradas, os dejamos la previa por si queréis hacer algo de tiempo

Enlace copiado

Previa

CINCO VICTORIAS CONSECUTIVAS DE AVENIDA

Con el triunfo frente al Neptunas del jueves, el equipo salmantino ha igualado su mejor racha de triunfos con Montañana en el banquillo. Si gana hoy, la aumentará

Enlace copiado

Previa

AMBOS EQUIPOS, IGUALADOS EN LA CLASIFICACIÓN

El que gane el partido de esta mañana seguirá en el grupo de cabeza de la Liga Femenina, mientras que el perdedor quedará retrasado. Así quedó la clasificación tras la disputa de la tercera jornada

Enlace copiado

Previa

MONTAÑANA, PREOCUPADA POR EL FÍSICO DE SUS JUGADORAS

En la previa del choque contra el IDK la entrenadora de Avenida habló de cómo han intentado que sus jugadoras acusen lo menos posible el esfuerzo de los días anteriores, y también del IDK

Enlace copiado

Previa

AVENIDA, CONTRA EL CANSANCIO

El equipo de Anna Montañana llegó de Lituania el viernes por la tarde, sin haber dormido la noche antes, y poco más de 24 horas después, exigente encuentro contra el IDK

Enlace copiado

Previa

BUENOS DÍAS A TODOS DESDE EL WÜRZBURG SILVIA DOMÍNGUEZ

Hola, hola. El Perfumerías Avenida vuelve a la acción este domingo. Poco más de media hora para que empiece el duelo frente al IDK. Gracias a todos por seguir la narración con nosotros

Enlace copiado

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Perfumerías Avenida - IDK: resumen y marcador online del partido de hoy (28-21, min. 16)

Perfumerías Avenida - IDK: resumen y marcador online del partido de hoy (28-21, min. 16)