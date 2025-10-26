Perfumerías Avenida - IDK: resumen y marcador online del partido de hoy (28-21, min. 16)
Sigue minuto a minuto el encuentro de este domingo entre Avenida y IDK
Domingo, 26 de octubre 2025, 12:32
2º Cuarto
PERO ANDREA, ¿ESTO QUÉ ES?
Madre mía cómo está la capitana. 9 puntos de Avenida en el segundo cuarto con tres triple suyos. Tiempo muerto de IDK: 28-17
Enlace copiado
2º Cuarto
ANDREA, QUÉ LOCURA
Se acababa la posesión y se la jugó para volver a poner a Avenida 6 arriba
Enlace copiado
2º Cuarto
SEGUNDO TRIPLE SEGUIDO DE IDK
Ahora fue Jump y vuelve a apretarse el marcador: 20-17
Enlace copiado
2º Cuarto
ANDREA DESDE LA ESQUINA
20-11 se puso Avenida con el triple de Avenida, pero contesta con otro Remenarova (20-14)
Enlace copiado
1º Cuarto
MEYERS: + 6
Se despega Avenida al final del primer cuarto
Enlace copiado
1º Cuarto
INSISTENTE SORIANO
No le salió a la primera, pero ella misma cogió el rebote para poner el 15-11
Enlace copiado
1º Cuarto
CAVE PONE LA MÁXIMA PARA AVENIDA: 13-9
Buen tiro de media distancia que sirve a Avenida para ponerse con 4 puntos de renta
Enlace copiado
1º Cuarto
CANASTÓN DE ANDREA
La capitana ha ido muy decidida para dentro cuando quedaba poco de posesión (11-9)
Enlace copiado
1º Cuarto
JUNTA MONTAÑANA A CAVE Y DJALDI-TABDI
Las jugadoras del IDK son muy grandes y hay que meter centímetros y potencia en la pista (9-9)
Enlace copiado
1º Cuarto
MARCA DE LA CASA DE IYANA
Típica canasta de la asturiana en penetración. Sale Vilaró por Spreafico, que lleva ya dos faltas
Enlace copiado
1º Cuarto
ZELLOUS ESTÁ ENCHUFADA
Primera ventaja para Avenida (7-5) después de su triple
Enlace copiado
1º Cuarto
ZELLOUS PONE EL 2-2
Salió perfecta la jugada tras los bloqueos y la norteamericano hace la primera para Avenida
Enlace copiado
1º Cuarto
ABRE IDK EL MARCADOR
0-2 gracias a la canasta de Erauzetamurgil
Enlace copiado
1º Cuarto
¡ARRANCA EL PARTIDO!
Balón al aire en el Würzburg Silvia Domínguez y primera bola para el IDK
Enlace copiado
Previa
PRESENTACIÓN DE LOS EQUIPOS
Esto está a punto de empezar. Comienza la presentación con el IDK y después va el Perfumerías Avenida
Enlace copiado
Previa
CAVE, ENTRE LAS MEJORES DE LA LIGA FEMENINA
La pívot norteamericana se ha adaptado perfectamente a la competición y es la tercera jugadora más valorada, por detrás de Sika Koné, la experfumera que juega ahora en el CAB Estepona, y Axelle Merceron, del Gran Canaria. Cave promedia una valoración de más de 22 puntos por partido
Enlace copiado
Previa
YA TENEMOS QUINTETO DE AVENIDA
Iyana Martín, Shavonte Zellous, Laura Spreafico, Belén Arrojo y Khadijiah Cave, las elegidas para salir de inicio
Hoy salimos con estas 🖐️ GLADIADORAS— Perfumerías Avenida (@CBAvenida) October 26, 2025
🤝 MÁS PREVENCIÓN pic.twitter.com/LNVbbKHxns
Enlace copiado
Previa
UN CUARTO DE HORA PARA EL INICIO
Mientras se van llenando de aficionados las gradas, os dejamos la previa por si queréis hacer algo de tiempo
Enlace copiado
Previa
CINCO VICTORIAS CONSECUTIVAS DE AVENIDA
Con el triunfo frente al Neptunas del jueves, el equipo salmantino ha igualado su mejor racha de triunfos con Montañana en el banquillo. Si gana hoy, la aumentará
Enlace copiado
Previa
AMBOS EQUIPOS, IGUALADOS EN LA CLASIFICACIÓN
El que gane el partido de esta mañana seguirá en el grupo de cabeza de la Liga Femenina, mientras que el perdedor quedará retrasado. Así quedó la clasificación tras la disputa de la tercera jornada
Enlace copiado
Previa
MONTAÑANA, PREOCUPADA POR EL FÍSICO DE SUS JUGADORAS
En la previa del choque contra el IDK la entrenadora de Avenida habló de cómo han intentado que sus jugadoras acusen lo menos posible el esfuerzo de los días anteriores, y también del IDK
Enlace copiado
Previa
AVENIDA, CONTRA EL CANSANCIO
El equipo de Anna Montañana llegó de Lituania el viernes por la tarde, sin haber dormido la noche antes, y poco más de 24 horas después, exigente encuentro contra el IDK
Enlace copiado
Previa
BUENOS DÍAS A TODOS DESDE EL WÜRZBURG SILVIA DOMÍNGUEZ
Hola, hola. El Perfumerías Avenida vuelve a la acción este domingo. Poco más de media hora para que empiece el duelo frente al IDK. Gracias a todos por seguir la narración con nosotros
Enlace copiado
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad