Montañana, antes de recibir al IDK: «Los fines de semana son iguales o mucho más duros que Europa» La entrenadora de Avenida habló sobre el regreso de Lituania: «Intentamos no pensar en lo que teníamos delante»

Alex G. Santana Salamanca Sábado, 25 de octubre 2025, 19:33

Después de una semana de largos viajes y victorias contra el Gran Canaria y el Neptunas, Anna Montañana ha vuelto a tomar la palabra en la previa del choque de este domingo contra el IDK. Ha hablado sobre el posible cansancio de sus jugadoras, el nivel de la Liga Femenina, y los aspectos que tienen que mejorar en su juego.

«Lo que intentamos el viernes fue tomárnoslo en trocitos cortos e intentar ni pensar en lo que teníamos delante. Las jugadoras intentaron descansar, obviamente, y hoy lo mismo. Cuanto más recuperemos será clave, ¿no? Físicamente y también poner la mente en que otra vez tenemos que hacer un esfuerzo muy grande porque IDK está jugando a un nivel físico y a un nivel muy bueno. Es lo malo para los equipos españoles jugando competiciones europeas, que los fines de semana son iguales o mucho más duros que los partidos entre semana. Entonces, el equipo no puede tener ningún altibajo, y para eso la recuperación tiene que ser buena«, ha comentado sobre el tono físico que espera de sus jugadoras.

También ha destacado la actuación del IDK en el inicio de la temporada: «IDK tiene jugadoras físicas que además se han adaptado muy bien a la competición, y en todas las posiciones tienen jugadoras que son verticales. Hay que parar eso y tenemos que ir pensando en cortos espacios de tiempo y no mirar la foto grande, sino ir mirando dentro del partido. Nosotras no tenemos que pensar que no tenemos físico, tenemos que pensar que vamos a recuperar lo máximo posible y que vamos a proponer el mismo tipo de partido».

Por último, ha vuelto a comentar los altibajos que está sufriendo su equipo durante los partidos: «El año pasado lo estuvimos hablando. Si te pones a pensar en todo lo que decimos los entrenadores en las previas o en los post, siempre queremos reducir esos altibajos. La tendencia ahora en el baloncesto es a eso, porque hay más número de posesiones y más velocidad, con lo cual entras en dos o tres posesiones en las que a lo mejor no has tomado las decisiones que teníamos que tomar. Y se trata de eso, de adaptarse. En Lituania lo hicimos mucho mejor, y la idea es que cada día vayamos mejorando en ese y en otros aspectos, pero está claro que teniendo el tipo de equipo que tenemos vamos a ser más propensos a eso que a tener una estabilidad ya en el mes de octubre«.