El Aquimisa Carbajosa da la cara pero cae derrotado ante el CB Marbella (67-55)

El Aquimisa Carbajosa ha caído derrotado este sábado a domicilio frente al CB Marbella por 67-55 en un partido en el que ha plantado cara pero no ha podido contrarrestar la calidad y la veteranía de los jugadores locales, que han estado por delante casi todo el encuentro. Además, el equipo entrenado por Yeyo Vicente perdía a Bakary Camara en el segundo cuarto tras un encontronazo con un rival y a Arturo Cruz en el tercero después de sufrir un fuerte golpe en el cuello.

Los salmantinos, con un Jordan Blount que veía con facilidad el aro malagueño, se ponían 5-9 mediado el primer cuarto, pero un parcial de 11-0 hasta el final daba al CB Marbella su primera cómoda ventaja. Por si fuera poco, los locales acertaban sus lanzamientos exteriores y se hacían con 13 puntos de renta hasta que un parcial de 1-10 volvía a apretar el marcador: 25-21. Pero llegaron más triples del Marbella y la descalificante a Camara y llegó el descanso con el 37-24.

El Aquimisa Carbajosa no se rindió y se acercaba, pero no terminaba de inquietar a los andaluces. En una acción que fue castigada como falta en ataque de un jugador local, Arturo Cruz recibió un golpe en el cuello que impidió que volviera a la cancha, quedándose los salmantinos sin un jugador clave para los momentos decisivos. En el último cuarto los charros llegaron a ponerse a 6 puntos, pero el Marbella no dejó que peligrara el triunfo y acabó ganando 67-55.