ASAJA Salamanca exige al Ministerio una defensa apasionada del producto español

La organización agraria ASAJA de Salamanca pide que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Luis Planas, refuerce el apoyo para los agricultores y ganaderos y se comprometa públicamente a defender a ultranza los productos españoles.

ASAJA considera que esta acción por parte del ministro “es más que necesaria” ya que el pasado 21 de enero, Planas apeló “a la necesidad de mantener un comercio multilateral, basado en normas, abierto y no discriminatorio”.

Desde ASAJA se entiende que el comercio multilateral es bueno “si todos juegan en la misma liga, cosa que no sucede”. “Es cierto que no hay que discriminar, pero no se puede tolerar que las exigencias para los productores sean mayores que en otros países, que se estén perdiendo explotaciones por el escaso o nulo apoyo, y que entren en España productos, sucedáneos, de menor calidad y, en la mayoría de los casos con más coste y no se consuma o se promocione suficiente el producto español”, según fuentes de ASAJA Salamanca. “Ejemplo de ellos son los sucedáneos de miel, la carne de vacuno, las patatas...”.

En este sentido, ASAJA pide que además de una defensa apasionada del producto español, sea el ministro quien proteja a los profesionales del campo para que cobren por sus productos un precio justo, sin tener que repercutir esta subida en los lineales de los supermercados, “ya que lo único que se está viendo en estos meses es un producto exacerbadamente caro, y el poder adquisitivo de los consumidores no acompaña”. “Ni los consumidores ni los productores tienen que pagar el pato”, zanjó la OPA.