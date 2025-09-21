Unionistas - Real Avilés en directo: resultado online del partido de Primera RFEF de hoy (0-0)
Sigue en directo online el minuto a minuto del partido que, en la tarde de este domingo, 21 de septiembre, disputan Unionistas y el Real Avilés en el Reina Sofía, correspondiente a la jornada 4 de la Primera RFEF
Salamanca
Domingo, 21 de septiembre 2025, 20:56
Unionistas
0
-
0
Real Avilés
6'
EL COLEGIADO INVALIDA EL PRIMER TANTO DE UNIONISTAS (0-0)
Minuto 6: Un centro de Álvaro Gómez encontró el remate de Jota que acabó en gol. Sin embargo, la acción era invalidada después de que cuero saliese por línea de fondo en el centro de Álvaro.
1'
COMIENZA EL PARTIDO EN EL REINA SOFÍA (0-0)
Previa
ASÍ LLEGA EL REAL AVILÉS
El Real Avilés, que cumple su primera temporada en Primera Federación, llega al partido ubicado en la decimotercera posición con 4 puntos en el zurrón después de ir de menos a más en este arranque. Los avilesinos tuvieron movimiento en su banquillo durante la pretemporada con la destitución de Javi Rozada , y pese a que ello se podía traducir en problemas, el Real Avilés afronta el encuentro enlazando su segunda portería a cero y con una victoria en casa contra el Osasuna Promesas bajo el brazo. Por lo que el equipo dirigido por Dani Vidal querrá asaltar el Reina Sofía para extender su buen momento antes de cerrar el mes de septiembre como local recibiendo al Bilbao Athletic. Antes de doblegar al filial de Osasuna, los avilesinos comenzaron la temporada con derrota ante la Ponferradina (0-3) y en el siguiente fin de semana, firmaron tablas a domicilio con el Lugo (0-0).
Previa
SEGUNDOS PARA PONER A RODAR EL BALÓN
Previa
EL CUADRO AVILESINO ESPERA ASALTAR EL REINA SOFÍA CON ESTOS JUGADORES
👥 ¡Ya tenemos el 𝗫𝗜 para el duelo 🆚 @UnionistasCF!— Real Avilés Industrial (@RealAvilesInd) September 21, 2025
#RealAvilésIndustrial 🔵⚪🔴 pic.twitter.com/FBJyOYqsYD
Previa
Y VAMOS CON LOS ONCES....
Mario Simón saldrá con el siguiente once en su estreno como primer entrenador de Unionistas:
⚽ ALINEACIÓN | Este es el XI inicial para enfrentarnos al @RealAvilesInd:#Irreductibles ⚔️#UnionistasRealAviléspic.twitter.com/M0TEyPv1db— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) September 21, 2025
Previa
PREVIA. Unionistas busca resetear la temporada ante el Avilés
PREVIA . «Para mí, y así se lo he trasladado a la plantilla, este domingo empieza la temporada para Unionistas», así de claro fue Mario Simón en la previa del encuentro que cierra la cuarta jornada en el Grupo I de la Primera Federación. A partir de las 20:30 horas , y con el estadio Reina Sofía como escenario de la acción, el conjunto salmantino busca frente al Real Avilés cosechar sus primeros puntos de la temporada después de cumplir tres primeros capítulos de Liga con el casillero puntos y goles a favor vacío.
Para ello, esperan pasar página a unas primeras semanas de competición para olvidar que se han traducido en la destitución de Oriol Riera al frente del banquillo, y en la llegada de Mario Simón. El entrenador albaceteño se centra en resetear las mentes de una plantilla que debe saber que «en esta competición se cosechan muchos puntos por pequeños detalles», explicó en su presentación.
Y hacer suyos esos detalles será la receta para despertar por fin en la competición doméstica. Pese a que el técnico ha contado con cuatro sesiones de trabajo antes del partido, desde este domingo espera cambiar una situación a la que restó alarmismo en la previa , ya que para Mario Simón: «Quedan 35 jornadas por delante y eso son muchos puntos», comentó.
Previa
DANI VIDAL. “Unionistas es un equipo que va a dar mucha guerra”
Dani Vidal, entrenador del Real Avilés, repasó la actualidad de su rival en el día de hoy (Unionistas) asegurando que “la clasificación a estas alturas es anecdótica” y “nos medimos a un rival que va a dar mucha guerra”, comentó en la previa.
“Conozco a muchos de sus jugadores, me he enfrentado a ellos, y hemos tenido tiempo para analizarlos. Es un equipo que va a dar guerra, lo tengo claro. Han firmado un buen entrenador, el partido será de una dificultad máxima”, dijo sobre la situación de Unionistas.
Previa
MARIO SIMÓN. “Con la plantilla que tenemos daremos la vuelta a este inicio”
Mario Simón , nuevo entrenador de Unionistas , realizó una lectura sobre cómo se encuentra la plantilla y que espera de su próximo rival en Liga, el Real Avilés (domingo 20:30 horas).
Primeras horas : “Cuando uno llega así debe adaptarse rápido porque el domingo hay competición. La pretemporada te da ese conocimiento más a fondo, pero ahora vamos a la necesidad de la competición. No es una situación dramática, lo más importante es que quedan 35 jornadas”.
Aspectos a corregir : “Cuando tu pierdes los tres partidos hay cosas que corregir, pero al final son detalles. Recuerdo el partido contra el Osasuna, que todo cambia por detalles. Queremos incidir en los detalles, el equipo debe ser contundente y la plantilla debe saber que los puntos se deciden por detalles”.
Próximo rival: Real Avilés : “Un equipo con una buena presión tras perdida. Viene de ganar y eso es importante en este inicio. Tienen jugadores determinantes y es un equipo a tener en cuenta porque llegar con esa dinámica positivas tras el ascenso”.
Previa
HORA DEL PARTIDO
El encuentro entre Unionistas y el Real Avilés se disputa a las 20:30 horas en el estadio Reina Sofía , choque correspondiente a la cuarta jornada de Liga en el Grupo 1 de la Primera RFEF. En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del partido entre el conjunto charro y el avilesino. Además, podrá seguirse por televisión a través de las plataformas LaLiga+ y Football Club.
Previa
EL TIEMPO PARA LA CONTIEDA
Con un cielo totalmente despejado, y bajo una temperatura de 16º, los 22 protagonistas saltarán al tapete de estadio Reina Sofía en una brillante tarde/noche de fútbol. Según los radares meteorológicos, tendremos una sensación térmica de 15º.
Previa
¡BUENAS TARDES!
¡Bienvenidos a este Unionistas-Real Avilés! Una cita que cierra la cuarta jornada en el Grupo I de la Primera Federación. Unionistas encara el compromiso liguero con la novedad de Mario Simón en su banquillo, quién cumplirá su primer partido como técnico del conjunto charro. Los blanquinegros tienen la imperiosa necesidad de sumar después de cumplir tres primeros partidos de Liga sin encontrar la portería rival y con el casillero de puntos vacío. Todo ello lo ubica como colista de la clasificación. Mientras que el Real Avilés, uno de los ascendidos este curso, aterriza tras cosechar su primer triunfo en la presente campaña, fue ante el Osasuna Promesas. Gracias a dicho triunfo, el cuadro visitante se encuentra ubicado en la decimotercera posición en la tabla.
¿Podrá Unionistas poner fin a este comienzo complicado?
Te contamos desde ya todo lo que pase en la previa del partido: alineaciones oficiales, ambiente, goles, polémicas...
¡VAMOS A ELLO!
