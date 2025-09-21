Unionistas - Real Avilés en directo: resultado online del partido de Primera RFEF de hoy (0-0)

Previa

PREVIA. Unionistas busca resetear la temporada ante el Avilés

PREVIA . «Para mí, y así se lo he trasladado a la plantilla, este domingo empieza la temporada para Unionistas», así de claro fue Mario Simón en la previa del encuentro que cierra la cuarta jornada en el Grupo I de la Primera Federación. A partir de las 20:30 horas , y con el estadio Reina Sofía como escenario de la acción, el conjunto salmantino busca frente al Real Avilés cosechar sus primeros puntos de la temporada después de cumplir tres primeros capítulos de Liga con el casillero puntos y goles a favor vacío.

Para ello, esperan pasar página a unas primeras semanas de competición para olvidar que se han traducido en la destitución de Oriol Riera al frente del banquillo, y en la llegada de Mario Simón. El entrenador albaceteño se centra en resetear las mentes de una plantilla que debe saber que «en esta competición se cosechan muchos puntos por pequeños detalles», explicó en su presentación.

Y hacer suyos esos detalles será la receta para despertar por fin en la competición doméstica. Pese a que el técnico ha contado con cuatro sesiones de trabajo antes del partido, desde este domingo espera cambiar una situación a la que restó alarmismo en la previa , ya que para Mario Simón: «Quedan 35 jornadas por delante y eso son muchos puntos», comentó.