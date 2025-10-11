Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Unionistas - Mérida en directo: goles y marcador online del partido de hoy

Sigue con nosotros la retransmisión minuto a minuto del partido de este sábado entre Unionistas y la Asociación Deportiva Mérida en el Reina Sofía

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Sábado, 11 de octubre 2025, 17:39

Actualizado Hace 3 minutos
Unionistas

Unionistas

-

Mérida

Mérida

Previa

“Me sorprende mucho el inicio de Unionistas, no tiene tan mal equipo”

También será un día de reencuentro. Vergués vuelve al Reina Sofía: junto a él, Raúl Beneit, Miki Muñoz y Pablo Cacharrón.

ENTREVISTA . La legión de exjugadores de Unionistas que mañana aterriza vestidos de romanos en el Reina Sofía no es pequeña: Raúl Beneit, Miki Muñoz, Pablo Cacharrón y Eudald Vergés. A este último apenas le ha dado tiempo a tomar distancia de su marcha del estadio de La Vega. Menos de cinco meses después, y con solo 532 minutos como jugador de la AD Mérida, está de vuelta «a casa».

Previa

ASÍ LLEGA EL MÉRIDA

La Asociación Deportiva Mérida cumple su cuarta temporada en la categoría de bronce del fútbol español, y lo hace firmando un complicado inicio de curso. Después de cosechar 6 puntos, los extremeños ocupan el puesto 17 con un saldo de 2 victorias y 4 derrotas.

Previa

PREVIA. Necesidad de ganar en el Reina

PREVIA . Por segundo fin de semana consecutivo el estadio Reina Sofía abre sus puertas, y lo hace, de nuevo, con la obligación de celebrar una victoria de Unionistas después del complicado inicio que están cumpliendo los salmantinos. A partir de las 18 horas, el barrio de la Vega acoge la séptima jornada en el Grupo I de la Primera Federación con el conjunto charro y la Asociación Deportiva Mérida como los protagonistas del encuentro liguero.

Previa

PERE MARCO, PRINCIPAL NOVEDAD EN EL ONCE DE UNIONISTAS

Mario Simón cambia dos fichas con respecto al último día. Pere Marco y Álvaro Gómez entran en el once del técnico del conjunto extremeño en detrimento del sancionado Olmedo y Juanma

Previa

ANTECEDENTES

Será el tercer enfrentamiento en partido oficial con ambos equipos como protagonistas, el segundo en tierras salmantinas.

La última vez que se vieron las caras fue en la campaña 2022/23, también en Primera RFEF. En aquel curso, el duelo en casa del Mérida se saldó con tablas (1-1). Y, Bonaque entregó la victoria a los extremeños (0-1) en la segunda vuelta.

Previa

LAS PALABRAS DE FRAN BELTRÁN. “Si alguien sale relajado, nos tendremos que atener a las consecuencias”

El técnico del Mérida, Fran Beltrán, analizó la dinámica del conjunto extremeño antes de la cita liguera y habló sobre su compromiso en tierras salmantinas contra Unionistas.

Situación del equipo. “Más allá de lo táctico, de la capacidad con balón y de cómo presionamos, el equipo jugó bien ante el Arenas porque los jugadores salieron con la responsabilidad, la ambición y la energía de que iban a ganar sí o sí, estuviera enfrente quien estuviera y se jugara de la manera que se jugara. Salieron con la convicción de que ese partido lo iba a ganar el Mérida”.

Previa

NOS PASAMOS POR LA RUEDA DE PRENSA

PARA LEER LAS PALABRAS DE MARIO SIMÓN . “Necesitamos más que nunca a nuestra afición”

El entrenador de Unionistas, Mario Simón, atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro frente al Mérida. Una comparecencia marcada por cómo el técnico albaceteño arropó a sus jugadores tras la convulsa semana fuera del terreno, así como tildar de “necesario” lograr la victoria ante los extremeños.

Previa

MIENTRAS QUE EL CUADRO EXTREMEÑO SALE CON EL SIGUIENTE ONCE

Previa

Y VAMOS CON LOS ONCES...PRIMERO EL CUADRO LOCAL

Previa

HORA Y CÓMO VER EL PARTIDO

El encuentro entre Unionistas y el Mérida se disputa este sábado 11 de octubre a las 18:00 horas . En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del partido entre el vigésimo y el decimoséptimo clasificado. Además, podrá seguirse por televisión a través de las plataformas LaLiga+ y Football Club.

Previa

MIRAMOS AL CIELO

Con un cielo despejado, y bajo una temperatura de 23º, los 22 protagonistas saltarán al tapete charro en esta tarde de fútbol. Según los radares meteorológicos, tendremos una sensación térmica de 22º, una probabilidad de precipitación del 0 % y rachas de viento de 18 km/h.

Previa

¡BUENAS TARDES!

¡Bienvenidos a este Unionistas-Mérida! Uno de los cuatro partidos, correspondiente a la séptima jornada, que ofrece este sábado de fútbol en el Grupo I de la Primera Federación

El conjunto salmantino salta al verde como colista de la clasificación, después de cosechar 3 de 18 puntos repartidos. Por lo que la necesidad por reencontrarse con la victoria en Unionistas es importante. Enfrente, estará el Mérida, que tampoco está firmando el comienzo esperado. Los extremeños también se encuentran ubicados en la zona roja, y ocupan el decimoséptimo puesto en la tabla, todo ello, después de sumar 6 de 18 puntos.

