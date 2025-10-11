Unionistas - Mérida en directo: goles y marcador online del partido de hoy
Sigue con nosotros la retransmisión minuto a minuto del partido de este sábado entre Unionistas y la Asociación Deportiva Mérida en el Reina Sofía
Salamanca
Sábado, 11 de octubre 2025, 17:39
Unionistas
-
Mérida
Previa
“Me sorprende mucho el inicio de Unionistas, no tiene tan mal equipo”
También será un día de reencuentro. Vergués vuelve al Reina Sofía: junto a él, Raúl Beneit, Miki Muñoz y Pablo Cacharrón.
ENTREVISTA . La legión de exjugadores de Unionistas que mañana aterriza vestidos de romanos en el Reina Sofía no es pequeña: Raúl Beneit, Miki Muñoz, Pablo Cacharrón y Eudald Vergés. A este último apenas le ha dado tiempo a tomar distancia de su marcha del estadio de La Vega. Menos de cinco meses después, y con solo 532 minutos como jugador de la AD Mérida, está de vuelta «a casa».
¿Salamanca le persigue? Lo digo porque jugó contra su exclub en la recta final de la pretemporada y ahora vuelve en este comienzo de Liga...
—No es perseguirme, pero es verdad que parece que no me he acabado de ir del todo. Lo de la pretemporada me sorprendió, porque anda que no hay equipos... Y ahora, volviendo al Reina Sofía, todo se magnifica; no es lo mismo que este partido hubiera sido en nuestro estadio en la primera vuelta. Todo ha llegado muy pronto con Unionistas.
El recuerdo de la goleada de pretemporada también. ¿Qué queda de esa AD Mérida a la que luego le ha costado arrancar en Liga?
—Pues todo. Somos lo mismo. Somos un equipo muy alegre, muy ofensivo, que lleva el protagonismo del partido y que arriesga. Es verdad que hemos pasado un bache que parece que ensombrece la idea, pero para nada. El equipo sigue teniendo muy buena pinta.
Previa
ASÍ LLEGA EL MÉRIDA
La Asociación Deportiva Mérida cumple su cuarta temporada en la categoría de bronce del fútbol español, y lo hace firmando un complicado inicio de curso. Después de cosechar 6 puntos, los extremeños ocupan el puesto 17 con un saldo de 2 victorias y 4 derrotas.
Abrieron el curso con triunfo ante el Barakaldo (1-0), sin embargo, el Mérida enlazó cuatro siguientes partidos conociendo únicamente la derrota. Cayó frente al Tenerife (3-0), Celta Fortuna (2-4), Cacereño (2-1) y Zamora (3-0). Esa surte cambió en la pasada jornada, cuando se reencontraron con la victoria contra el Arenas de Getxo (3-0).
En este momento, el cuadro emeritense es el equipo con más goles en contra (12) de la Liga, y es el peor visitante (3 derrotas en 3 partidos) en el Grupo I de la Primera RFEF.
Previa
PREVIA. Necesidad de ganar en el Reina
PREVIA . Por segundo fin de semana consecutivo el estadio Reina Sofía abre sus puertas, y lo hace, de nuevo, con la obligación de celebrar una victoria de Unionistas después del complicado inicio que están cumpliendo los salmantinos. A partir de las 18 horas, el barrio de la Vega acoge la séptima jornada en el Grupo I de la Primera Federación con el conjunto charro y la Asociación Deportiva Mérida como los protagonistas del encuentro liguero.
Dos entidades con proyectos muy dispares, ya que mientras que los charros se marcan lograr la salvación cuanto antes, los extremeños desean, por lo menos, repetir el playoff de ascenso del pasado curso. Sin embargo, ambos han comenzado la presente campaña firmando una hoja de ruta casi similar. Debido a ello, los dos equipos saltarán al verde ubicados en puestos de descenso.
Por un lado, el equipo dirigido por Mario Simón es el farolillo rojo de la clasificación después de cosechar 3 puntos de 18 repartidos. Y, los visitantes ocupan el decimoséptimo puesto en la tabla con 6 de 18 puntos en el zurrón. Una situación, después de seis capítulos de Liga, que obliga ya a emplear la palabra «necesidad de victoria» en el discurso de ambos banquillos.
Previa
PERE MARCO, PRINCIPAL NOVEDAD EN EL ONCE DE UNIONISTAS
Mario Simón cambia dos fichas con respecto al último día. Pere Marco y Álvaro Gómez entran en el once del técnico del conjunto extremeño en detrimento del sancionado Olmedo y Juanma
Previa
ANTECEDENTES
Será el tercer enfrentamiento en partido oficial con ambos equipos como protagonistas, el segundo en tierras salmantinas.
La última vez que se vieron las caras fue en la campaña 2022/23, también en Primera RFEF. En aquel curso, el duelo en casa del Mérida se saldó con tablas (1-1). Y, Bonaque entregó la victoria a los extremeños (0-1) en la segunda vuelta.
Previa
LAS PALABRAS DE FRAN BELTRÁN. “Si alguien sale relajado, nos tendremos que atener a las consecuencias”
El técnico del Mérida, Fran Beltrán, analizó la dinámica del conjunto extremeño antes de la cita liguera y habló sobre su compromiso en tierras salmantinas contra Unionistas.
Situación del equipo. “Más allá de lo táctico, de la capacidad con balón y de cómo presionamos, el equipo jugó bien ante el Arenas porque los jugadores salieron con la responsabilidad, la ambición y la energía de que iban a ganar sí o sí, estuviera enfrente quien estuviera y se jugara de la manera que se jugara. Salieron con la convicción de que ese partido lo iba a ganar el Mérida”.
Más sobre la plantilla. “Somos un equipo que, en condiciones normales, para ganar tiene que jugar bien. Nosotros no podemos vivir de dos jugadas esporádicas o de un jugador que de forma casi injusta te dé una victoria. No somos ese perfil de equipo, al menos hasta ahora. Tenemos que estar muy bien y competir muy bien, y si no lo hacemos no vamos a ganar”.
Sobre el duelo ante Unionistas : “fuera tenemos que jugar y competir mejor. Estaríamos muy confundidos si, por el partido que ganamos el domingo pasado, no salimos al 200% este sábado en Salamanca. Si alguien sale relajado, nos tendremos que atener a las consecuencias”.
Previa
NOS PASAMOS POR LA RUEDA DE PRENSA
PARA LEER LAS PALABRAS DE MARIO SIMÓN . “Necesitamos más que nunca a nuestra afición”
El entrenador de Unionistas, Mario Simón, atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro frente al Mérida. Una comparecencia marcada por cómo el técnico albaceteño arropó a sus jugadores tras la convulsa semana fuera del terreno, así como tildar de “necesario” lograr la victoria ante los extremeños.
Aspectos a mejorar. “Si nos vamos al anterior partido, el equipo compite muy bien, pero sí que es verdad que eso se tiene que traducir en situaciones de peligro. Esta categoría se decide en las áreas y ahí tenemos que ser mucho más mucho más exigente y mucho más contundente”.
Partido ante el Mérida. “Hay necesidad por ganar mañana. Si trasmitimos urgencia, igual partidos que no puedes ganar los terminas perdiendo. Por tanto, siempre saldremos a a ganar para logar esa victoria que nos dé tranquilidad”.
Semana convulsa fuera del terreno de juego : “Los jugadores han hecho algo que no está bien, pero siguen siendo nuestros jugadores y son los que nos van a ayudar a cambiar esta dinámica. Nos pasa un poco como con los hijos. Nuestros hijos cometen errores, hacen cosas que no están bien, pero son nuestros hijos. Tenemos una plantilla joven, pero súper comprometida y va a darlo todo por cambiar esta dinámica”.
Afición : “Necesitamos más que nunca a nuestra gente”.
Previa
MIENTRAS QUE EL CUADRO EXTREMEÑO SALE CON EL SIGUIENTE ONCE
🗣️ ¡Tenemos alineación! 🙌🏽— A.D. Mérida (@Merida_AD) October 11, 2025
Estos son nuestros romanos para el #UnionistasMérida
⚪️⚫️ ¡Vamos EQUIPO! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/Xqf0YOxp0X
Previa
Y VAMOS CON LOS ONCES...PRIMERO EL CUADRO LOCAL
⚽ ALINEACIÓN | XI inicial para enfrentarnos al @Merida_AD:#Irreductibles ⚔️#UnionistasMéridapic.twitter.com/EH8C6r0UZQ— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) October 11, 2025
Previa
HORA Y CÓMO VER EL PARTIDO
El encuentro entre Unionistas y el Mérida se disputa este sábado 11 de octubre a las 18:00 horas . En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del partido entre el vigésimo y el decimoséptimo clasificado. Además, podrá seguirse por televisión a través de las plataformas LaLiga+ y Football Club.
Previa
MIRAMOS AL CIELO
Con un cielo despejado, y bajo una temperatura de 23º, los 22 protagonistas saltarán al tapete charro en esta tarde de fútbol. Según los radares meteorológicos, tendremos una sensación térmica de 22º, una probabilidad de precipitación del 0 % y rachas de viento de 18 km/h.
Previa
¡BUENAS TARDES!
¡Bienvenidos a este Unionistas-Mérida! Uno de los cuatro partidos, correspondiente a la séptima jornada, que ofrece este sábado de fútbol en el Grupo I de la Primera Federación
El conjunto salmantino salta al verde como colista de la clasificación, después de cosechar 3 de 18 puntos repartidos. Por lo que la necesidad por reencontrarse con la victoria en Unionistas es importante. Enfrente, estará el Mérida, que tampoco está firmando el comienzo esperado. Los extremeños también se encuentran ubicados en la zona roja, y ocupan el decimoséptimo puesto en la tabla, todo ello, después de sumar 6 de 18 puntos.
Cabe recordar que el de este sábado será el segundo encuentro consecutivo como local de Unionistas. Tras caer ante el Celta Fortuna el pasado fin de semana, la afición quiere volver a la celebrar una victoria en tierras salmantinas, como sucedió ante el Real Avilés.
¿Podrá Unionistas dar el primer paso para cambiar el rumbo de este aciago inicio de temporada?
Te contamos desde ya todo lo que pase en la previa del partido: alineaciones oficiales, ambiente, goles, polémicas...
¡VAMOS A ELLO!
⚽ ¡DÍA DE PARTIDO! ⚽— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) October 11, 2025
🆚 @Merida_AD
🕕 18.00h
🏟️ Reina Sofía
📺 @fcplay_ y @LaLigaPlus
📻 @a_indebida12 y @LocaUrbanSala (90.3 FM)#Irreductibles ⚔️#UnionistasMéridapic.twitter.com/7Gje463ljq
