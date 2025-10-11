Unionistas - Mérida en directo: goles y marcador online del partido de hoy

Previa

“Me sorprende mucho el inicio de Unionistas, no tiene tan mal equipo”

También será un día de reencuentro. Vergués vuelve al Reina Sofía: junto a él, Raúl Beneit, Miki Muñoz y Pablo Cacharrón.

ENTREVISTA . La legión de exjugadores de Unionistas que mañana aterriza vestidos de romanos en el Reina Sofía no es pequeña: Raúl Beneit, Miki Muñoz, Pablo Cacharrón y Eudald Vergés. A este último apenas le ha dado tiempo a tomar distancia de su marcha del estadio de La Vega. Menos de cinco meses después, y con solo 532 minutos como jugador de la AD Mérida, está de vuelta «a casa».

¿Salamanca le persigue? Lo digo porque jugó contra su exclub en la recta final de la pretemporada y ahora vuelve en este comienzo de Liga...

—No es perseguirme, pero es verdad que parece que no me he acabado de ir del todo. Lo de la pretemporada me sorprendió, porque anda que no hay equipos... Y ahora, volviendo al Reina Sofía, todo se magnifica; no es lo mismo que este partido hubiera sido en nuestro estadio en la primera vuelta. Todo ha llegado muy pronto con Unionistas.

El recuerdo de la goleada de pretemporada también. ¿Qué queda de esa AD Mérida a la que luego le ha costado arrancar en Liga?

—Pues todo. Somos lo mismo. Somos un equipo muy alegre, muy ofensivo, que lleva el protagonismo del partido y que arriesga. Es verdad que hemos pasado un bache que parece que ensombrece la idea, pero para nada. El equipo sigue teniendo muy buena pinta.