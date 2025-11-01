Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo

Bilbao Athletic - Unionistas en directo: resultado online del partido de Primera RFEF de hoy (0-0)

Sigue en directo online el minuto a minuto del partido que, en la tarde de este sábado, disputan el Bilbao Athletic y Unionistas en Lezama, correspondiente a la jornada 10 de la Primera RFEF

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Sábado, 1 de noviembre 2025, 16:31

Actualizado Hace 2 minutos
Bilbao Athletic

Bilbao Athletic

0

-

0

Unionistas

Unionistas

26'

GRAN ACCIÓN INDIVIDUAL DE JOTA (0-0)

Minuto 26: Jota abrió a banda donde esperó Olmedo, éste devolvió el cuero al mediocentro. Y, Jota, libre de marca, con un giro remata levemente contra las manos del meta local

Enlace copiado

19'

EL PRIMER UUUYYY EN UNIONISTAS (0-0)

Minuto 19: Brillante centro, como siempre, de Álvaro Gómez que por poco no le cuesta el primero a los de casa. El extremo colgó el cuero al punto de penalti, donde ya esperó Pere Marco, sin embargo, apareció la zaga rojiblanca para zanjar la acción con un despeje

Enlace copiado

16'

IBAI SANZ SIGUE PONIENDO A PRUEBA A UNAI MARINO (0-0)

Minuto 16: El '9' del Bilbao Athletic recibió dentro del área, pero su disparo es detenido sin problemas por el guardameta de Unionistas. Los locales están mejor plantados sobre el verde, ante un cuadro charro que sigue analizando a los rojiblancos

Enlace copiado

9'

SALVADOR ENCUENTRA EN EL SEGUNDO PALO (0-0)

Minuto 9: Continúa asediando el cuadro local. Peligroso centro de Elijah al segundo palo que despeja a saque de esquina Encuentra

Enlace copiado

7'

NUEVA LLEGADA DEL BILBAO ATHLETIC (0-0)

Minuto 7: Primeros minutos con el sello del cuadro local, que mira con más insistencia la portería rival. Ibai Sanz remató, sin demasiado peligro, sobre la meta charra. Antes, Unionistas pisó el área contraria por primera vez mediante un saque de esquina

Enlace copiado

3'

ELIJAH FIRMA EL PRIMER DISPARO A PORTERÍA (0-0)

Minuto 3: El extremo del Bilbao Athletic disparó levemente contra las manos de Unai Marino en lo que fue el primer remate a puerta del partido

Enlace copiado

1'

COMIENZA EL PARTIDO

Minuto 1: Rueda ya el balón en Lezama. Bilbao Athletic y Unionistas buscan un triunfo vital

Enlace copiado

Previa

SALTAN LOS JUGADORES AL VERDE DE LEZAMA

Segundos para poner en juego el balón

Enlace copiado

Previa

En la 'liga de Mario Simón', Unionistas ronda el playoff

NOTICIA . Las tablas frente al CD Lugo este pasado domingo dejaron un regusto agridulce en la órbita del estadio Reina Sofía , sobre todo porque Unionistas venía de ganar sus dos encuentros anteriores y, además, porque jugaba por su primer punto de «break» de la temporada: salir del descenso tras ocho jornadas consecutivas en la parte baja de la tabla. Y con el 0-0 final, no lo logró.

Enlace copiado

Previa

ASÍ LLEGA EL BILBAO ATHLETIC (2 V – 3 E - 4 D) // EN CASA: 2 V – 1 E – 1 D

El Bilbao Athletic cumple su cuarta temporada en la Primera Federación, y lo hace ocupando la penúltima posición en el Grupo I. Sus últimos cinco partidos dejan un saldo de 1 empate y 4 derrota.

Respecto a su hoja de ruta, comenzó con una racha de cuatro primeros partidos sin perder. Abrió el curso con empate contra el Ourense (0-0) lejos de casa, después volvió a firmar tablas (1-1) ante el Talavera, también a domicilio, y logró su primera victoria del curso en casa, tras doblegar (1-0) al Real Madrid Castilla en la tercera jornada. Después, el estado de gracia se mantuvo en Lezama, al derrotar un fin de semana después al Pontevedra por 1-0. Sin embargo, todo lo bueno acabó y desde aquel 20 de septiembre, el Bilbao Athletic ha ido de más a menos.

Enlace copiado

Previa

ANTECEDENTES

Será el sexto enfrentamiento en partido oficial con ambos equipos como protagonistas, la cuarta en tierras vizcaínas. La última vez que se vieron las caras fue en la campaña anterior, donde el duelo en el Reina Sofía se saldó con triunfo local (3-2), mientras que, en la segunda vuelta del campeonato, los salmantinos asaltaron (0-1) Lezama para dar un gran paso hacia la permanencia.

Enlace copiado

Previa

Toca llamar a la puerta de Lezama

PREVIA . Unionistas inaugura noviembre afrontando su quinta salida de la temporada, todo ello después de cerrar el mes de octubre cosechando siete de doce puntos posibles y logrando una fiabilidad defensiva que se traduce en resultados. En esta ocasión, los pupilos de Mario Simón tocarán la puerta de Lezama , hogar del Bilbao Athletic , en un partido correspondiente a la décima jornada del Grupo I de la Primera Federación . Dos conjuntos separados por un punto que inician este capítulo de la Liga encuadrados en los puestos de descenso.

Enlace copiado

Previa

MIENTRAS QUE HUGO DE BUSTOS SALTA AL ONCE DE MARIO SIMÓN

El técnico albaceteño pone en liza a los siguientes once jugadores: Unai Marino; Olmedo, Gorjón, Farru, Encuentra; Juanje; Álvaro Gómez, Jota, De la Nava, De Bustos; Pere Marco.

La única variación con respecto al último día es la entrada del canterano salmantino (De Bustos) en detrimento de Abde

Enlace copiado

Previa

Y VAMOS CON LOS ONCES...PRIMERO EL CUADRO LOCAL

Enlace copiado

Previa

Y NOS PASAMOS POR LA SALA DE PRENSA

PARA LEER LAS PALABRAS DE MARIO SIMÓN . “Estamos ante una de las mejores canteras de España”

El entrenador de Unionistas habló de la actualidad del conjunto charro antes de verse las caras con el Bilbao Athletic.

Enlace copiado

Previa

CONVOCATORIA DE MARIO SIMÓN: FUERA RAMIRO, PRADA, ÁLVARO, STEFFAN Y PALMERO

Unionistas ha anunciado la convocatoria para el duelo de este sábado contra el Bilbao Athletic, que está compuesta por 19 futbolistas , con cinco ausencias.

Mario Simón no contará con Ramiro Mayor , sufre un esguince de grado I-II en el ligamento lateral izquierdo del tobillo izquierdo. Junto a él, tampoco estarán: el lesionado Prada, Steffan Witmer , que continúa con su proceso de recuperación tras la operación de rodilla, Álvaro Santiago , por la rotura en el cuádriceps de la pierna izquierda, y Gabri Palmero , que sigue al margen de la actividad del equipo hasta que se conozca la resolución definitiva de la FIFA respecto al caso con su pasaporte con la selección de Malasia.

Enlace copiado

Previa

HORA DEL PARTIDO

El encuentro entre el Bilbao Athletic y Unionistas se disputa este sábado 1 de noviembre a las 16:00 horas , en un choque correspondiente a la décima jornada de Liga en el Grupo I de la Primera Federación.

En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del partido. Además, podrá seguirse por televisión a través de las plataformas LaLiga+ y Football Club.

Enlace copiado

Previa

MIRAMOS AL TIEMPO

Con un cielo encapotado, y bajo una temperatura de 16º, los 22 protagonistas saltarán al tapete vizcaíno en esta tarde de fútbol. Según los radares meteorológicos, tendremos una sensación térmica de 16º, una probabilidad de precipitación del 30 % y rachas de viento de 4 km/h.

Enlace copiado

Previa

¡BUENAS TARDES!

¡Sean bienvenidos a este Bilbao Athletic-Unionistas! Un encuentro correspondiente al décimo capítulo de Liga en el Grupo I de la Primera Federación.

La jornada de este sábado 1 de noviembre ofrece un compromiso liguero entre dos conjuntos ubicados en los puestos de descenso. Por un lado, el filial del Athletic Club ocupa la penúltima plaza con 9 puntos, mientras que los salmantinos están encuadrados en la decimosexta plaza con 10 puntos.

Enlace copiado

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Bilbao Athletic - Unionistas en directo: resultado online del partido de Primera RFEF de hoy (0-0)

Bilbao Athletic - Unionistas en directo: resultado online del partido de Primera RFEF de hoy (0-0)