Bilbao Athletic - Unionistas en directo: resultado online del partido de Primera RFEF de hoy (0-0)

PARA LEER LAS PALABRAS DE MARIO SIMÓN . “Estamos ante una de las mejores canteras de España”

El entrenador de Unionistas habló de la actualidad del conjunto charro antes de verse las caras con el Bilbao Athletic.

Lectura del próximo partido. “Todavía no miro la clasificación. Es partido importante como todos los demás y con una dificultad máxima. El equipo, a pesar de encontrarse en esa situación (descenso), transmite todo lo contrario, buenas sensaciones y capacidad de ir creciendo. Por lo tanto, a día de hoy no le damos esa importancia a la clasificación. Pero queremos seguir como todos los partidos que estamos haciendo”.

Bajas en el lateral izquierdo. “Tenemos varias opciones más pues como la de Farru, como la de Hugo donde nos puede encontrar un poco pues ese acomodo en el lateral izquierdo. Por lo tanto, creo que cuando uno está en esta situación con ambas bajas en ese lateral izquierdo que tenemos pues tenemos que intentar buscar soluciones internas”.

Jugadores con menos minutos. “Hay jugadores que están teniendo menos minutos, pero con mi llegada hay jugadores de los que ahora están siendo muy importantes o titulares y tampoco tuvieron esas primeras jornadas por lo tanto creo que ellos tienen que verse un poco reflejados en esas situaciones de jugadores que en el inicio conmigo no tuvieron minutos o no fueron titulares y que han sido capaces de dar un poco la vuelta con su trabajo diario”.

Sobre el Athletic Club. “Sabemos que tenemos un encuentro y una dificultad máxima como pasa en la categoría, es decir que al final ir a Lezama no es más fácil que ir a Tenerife ni mucho menos, creo que todos tienen una dificultad muy alta y por lo tanto tenemos que ofrecer nuestra mejor versión para intentar traer los tres puntos, que es a lo que vamos”.

Más sobre la cita liguera : “Estamos ante una de las mejores canteras de España, eso es sabido, no hay ninguna duda. Está en dinámica ahora mismo negativa, que todos los equipos seguramente lo tendrán a lo largo de la temporada”.