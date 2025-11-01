Bilbao Athletic - Unionistas en directo: resultado online del partido de Primera RFEF de hoy (0-0)
Sigue en directo online el minuto a minuto del partido que, en la tarde de este sábado, disputan el Bilbao Athletic y Unionistas en Lezama, correspondiente a la jornada 10 de la Primera RFEF
Salamanca
Sábado, 1 de noviembre 2025, 16:31
Bilbao Athletic
0
-
0
Unionistas
26'
GRAN ACCIÓN INDIVIDUAL DE JOTA (0-0)
Minuto 26: Jota abrió a banda donde esperó Olmedo, éste devolvió el cuero al mediocentro. Y, Jota, libre de marca, con un giro remata levemente contra las manos del meta local
27' | 0-0 |— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) November 1, 2025
¡Increíble jugada de Jota! A la media vuelta, tras una gran jugada individual, remató centrado dentro del área.
Minutos muy buenos de Unionistas.#Irreductibles ⚔️#BilbaoAthleticUnionistaspic.twitter.com/TmqBwwIF9U
19'
EL PRIMER UUUYYY EN UNIONISTAS (0-0)
Minuto 19: Brillante centro, como siempre, de Álvaro Gómez que por poco no le cuesta el primero a los de casa. El extremo colgó el cuero al punto de penalti, donde ya esperó Pere Marco, sin embargo, apareció la zaga rojiblanca para zanjar la acción con un despeje
19' | 0-0 |— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) November 1, 2025
¡Qué ocasión para Unionistas! Centro desde la derecha de Álvaro Gómez que fue interceptado por un central cuando Pere Marco esperaba a rematar.#Irreductibles ⚔️#BilbaoAthleticUnionistaspic.twitter.com/QOKcEd1w39
16'
IBAI SANZ SIGUE PONIENDO A PRUEBA A UNAI MARINO (0-0)
Minuto 16: El '9' del Bilbao Athletic recibió dentro del área, pero su disparo es detenido sin problemas por el guardameta de Unionistas. Los locales están mejor plantados sobre el verde, ante un cuadro charro que sigue analizando a los rojiblancos
9'
SALVADOR ENCUENTRA EN EL SEGUNDO PALO (0-0)
Minuto 9: Continúa asediando el cuadro local. Peligroso centro de Elijah al segundo palo que despeja a saque de esquina Encuentra
7'
NUEVA LLEGADA DEL BILBAO ATHLETIC (0-0)
Minuto 7: Primeros minutos con el sello del cuadro local, que mira con más insistencia la portería rival. Ibai Sanz remató, sin demasiado peligro, sobre la meta charra. Antes, Unionistas pisó el área contraria por primera vez mediante un saque de esquina
6' | 0-0 |— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) November 1, 2025
Inicio intenso por parte de ambos equipos. Llegó la primera intervención de Unai Marino.#Irreductibles ⚔️#BilbaoAthleticUnionistaspic.twitter.com/Gpga4xF3Ew
3'
ELIJAH FIRMA EL PRIMER DISPARO A PORTERÍA (0-0)
Minuto 3: El extremo del Bilbao Athletic disparó levemente contra las manos de Unai Marino en lo que fue el primer remate a puerta del partido
1'
COMIENZA EL PARTIDO
Minuto 1: Rueda ya el balón en Lezama. Bilbao Athletic y Unionistas buscan un triunfo vital
⌚Comienza el partido en Lezama:— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) November 1, 2025
0️⃣ / Bilbao @AthleticClub
0️⃣ / @UnionistasCF#Irreductibles ⚔️#BilbaoAthleticUnionistaspic.twitter.com/eIsBkgFaDJ
Previa
SALTAN LOS JUGADORES AL VERDE DE LEZAMA
Segundos para poner en juego el balón
Previa
En la 'liga de Mario Simón', Unionistas ronda el playoff
NOTICIA . Las tablas frente al CD Lugo este pasado domingo dejaron un regusto agridulce en la órbita del estadio Reina Sofía , sobre todo porque Unionistas venía de ganar sus dos encuentros anteriores y, además, porque jugaba por su primer punto de «break» de la temporada: salir del descenso tras ocho jornadas consecutivas en la parte baja de la tabla. Y con el 0-0 final, no lo logró.
La cadena de nueve partidos —tantos como se han jugado— en puestos de descenso a la Segunda Federación hace las veces de cubierta vegetal sobre los números que el conjunto del Reina Sofía está registrando desde que Mario Simón tomó las riendas del equipo blanquinegro. Pero ahí están. Y nadie puede quitárselos.
Desde que el manchego se hizo cargo de la plantilla el pasado 18 de septiembre, el giro experimentado no llega a los 180º, pero se le acerca mucho. Tanto, que si la competición regular hubiera empezado ese mismo día, Unionistas tendría ahora mismo números de playoff . Palabras mayores si se recuerda cómo comenzó esta quinta temporada en la nueva división de bronce.
Previa
ASÍ LLEGA EL BILBAO ATHLETIC (2 V – 3 E - 4 D) // EN CASA: 2 V – 1 E – 1 D
El Bilbao Athletic cumple su cuarta temporada en la Primera Federación, y lo hace ocupando la penúltima posición en el Grupo I. Sus últimos cinco partidos dejan un saldo de 1 empate y 4 derrota.
Respecto a su hoja de ruta, comenzó con una racha de cuatro primeros partidos sin perder. Abrió el curso con empate contra el Ourense (0-0) lejos de casa, después volvió a firmar tablas (1-1) ante el Talavera, también a domicilio, y logró su primera victoria del curso en casa, tras doblegar (1-0) al Real Madrid Castilla en la tercera jornada. Después, el estado de gracia se mantuvo en Lezama, al derrotar un fin de semana después al Pontevedra por 1-0. Sin embargo, todo lo bueno acabó y desde aquel 20 de septiembre, el Bilbao Athletic ha ido de más a menos.
Cerró septiembre con derrota ante el Real Avilés (3-2). En la siguiente jornada empató con el Osasuna Promesas y, a partir ahí, sólo ha conocido la derrota en sus siguientes tres encuentros. Se vio superado por el Barakaldo (2-1), Cacereño (1-3) y llega de caer a manos del Zamora (4-1).
En resumen, 2 victorias, 3 empates y 4 derrotas en sus 9 partidos disputados, dejando un saldo goleador de 8 tantos a favor y 13 en contra. Como local, es el decimocuarto equipo de la Liga, todo ellos después de firmar 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota en sus cuatro choques en casa.
Previa
ANTECEDENTES
Será el sexto enfrentamiento en partido oficial con ambos equipos como protagonistas, la cuarta en tierras vizcaínas. La última vez que se vieron las caras fue en la campaña anterior, donde el duelo en el Reina Sofía se saldó con triunfo local (3-2), mientras que, en la segunda vuelta del campeonato, los salmantinos asaltaron (0-1) Lezama para dar un gran paso hacia la permanencia.
También se vieron las caras en la temporada 2021/22, donde cada equipo ganó por la mínima a domicilio. Y, el enfrentamiento restante se dio en la Segunda División B, campaña 2019/20, con un duelo resuelto por el filial bilbaíno en casa con un marcador de 4-1.
Previa
Toca llamar a la puerta de Lezama
PREVIA . Unionistas inaugura noviembre afrontando su quinta salida de la temporada, todo ello después de cerrar el mes de octubre cosechando siete de doce puntos posibles y logrando una fiabilidad defensiva que se traduce en resultados. En esta ocasión, los pupilos de Mario Simón tocarán la puerta de Lezama , hogar del Bilbao Athletic , en un partido correspondiente a la décima jornada del Grupo I de la Primera Federación . Dos conjuntos separados por un punto que inician este capítulo de la Liga encuadrados en los puestos de descenso.
En los últimos tres compromisos ligueros, en los que Unionistas no ha conocido la derrota, el conjunto salmantino ha hecho olvidar el terrible inicio de curso para ubicarse en la decimosexta plaza, es decir, a un paso de salir de la zona roja de la tabla. Atrás queda un mes que parecía poco alentador para los blanquinegros al medirse contra Celta Fortuna, Mérida, Tenerife y Lugo ; sin embargo, una vez resuelto, las lecturas son positivas para el cuadro del Tormes. Ante rivales de alto calibre, Unionistas ha puesto el candado en su portería y ha empezado a mostrar los mimbres de un equipo que desea ir de menos a más. Por si fuera poco, 140 aficionados acompañarán a los blanquinegros desde la grada.
Una situación diferente vive su rival de hoy, que ha caído derrotado en sus tres últimos duelos. El Bilbao Athletic, después de cumplir las primeras cuatro jornadas sin conocer la derrota en Liga, encadena cinco partidos sin vencer, logrando un punto de quince posibles. Por ello, ocupa la penúltima posición en la tabla.
Previa
MIENTRAS QUE HUGO DE BUSTOS SALTA AL ONCE DE MARIO SIMÓN
El técnico albaceteño pone en liza a los siguientes once jugadores: Unai Marino; Olmedo, Gorjón, Farru, Encuentra; Juanje; Álvaro Gómez, Jota, De la Nava, De Bustos; Pere Marco.
La única variación con respecto al último día es la entrada del canterano salmantino (De Bustos) en detrimento de Abde
⚽ ALINEACIÓN | XI inicial frente al Bilbao @AthleticClub:#Irreductibles ⚔️#BilbaoAthleticUnionistaspic.twitter.com/ZUMXBLjE4Z— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) November 1, 2025
Previa
Y VAMOS CON LOS ONCES...PRIMERO EL CUADRO LOCAL
📋 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 I El once del #BilbaoAthletic para jugar en Lezama ante @UnionistasCF— Athletic Club (@AthleticClub) November 1, 2025
✊ Goazen, mutilak!#BilbaoAthleticUnionistas#AthleticLezama 🦁 pic.twitter.com/RrABk27Qwe
Previa
Y NOS PASAMOS POR LA SALA DE PRENSA
PARA LEER LAS PALABRAS DE MARIO SIMÓN . “Estamos ante una de las mejores canteras de España”
El entrenador de Unionistas habló de la actualidad del conjunto charro antes de verse las caras con el Bilbao Athletic.
Lectura del próximo partido. “Todavía no miro la clasificación. Es partido importante como todos los demás y con una dificultad máxima. El equipo, a pesar de encontrarse en esa situación (descenso), transmite todo lo contrario, buenas sensaciones y capacidad de ir creciendo. Por lo tanto, a día de hoy no le damos esa importancia a la clasificación. Pero queremos seguir como todos los partidos que estamos haciendo”.
Bajas en el lateral izquierdo. “Tenemos varias opciones más pues como la de Farru, como la de Hugo donde nos puede encontrar un poco pues ese acomodo en el lateral izquierdo. Por lo tanto, creo que cuando uno está en esta situación con ambas bajas en ese lateral izquierdo que tenemos pues tenemos que intentar buscar soluciones internas”.
Jugadores con menos minutos. “Hay jugadores que están teniendo menos minutos, pero con mi llegada hay jugadores de los que ahora están siendo muy importantes o titulares y tampoco tuvieron esas primeras jornadas por lo tanto creo que ellos tienen que verse un poco reflejados en esas situaciones de jugadores que en el inicio conmigo no tuvieron minutos o no fueron titulares y que han sido capaces de dar un poco la vuelta con su trabajo diario”.
Sobre el Athletic Club. “Sabemos que tenemos un encuentro y una dificultad máxima como pasa en la categoría, es decir que al final ir a Lezama no es más fácil que ir a Tenerife ni mucho menos, creo que todos tienen una dificultad muy alta y por lo tanto tenemos que ofrecer nuestra mejor versión para intentar traer los tres puntos, que es a lo que vamos”.
Más sobre la cita liguera : “Estamos ante una de las mejores canteras de España, eso es sabido, no hay ninguna duda. Está en dinámica ahora mismo negativa, que todos los equipos seguramente lo tendrán a lo largo de la temporada”.
Previa
CONVOCATORIA DE MARIO SIMÓN: FUERA RAMIRO, PRADA, ÁLVARO, STEFFAN Y PALMERO
Unionistas ha anunciado la convocatoria para el duelo de este sábado contra el Bilbao Athletic, que está compuesta por 19 futbolistas , con cinco ausencias.
Mario Simón no contará con Ramiro Mayor , sufre un esguince de grado I-II en el ligamento lateral izquierdo del tobillo izquierdo. Junto a él, tampoco estarán: el lesionado Prada, Steffan Witmer , que continúa con su proceso de recuperación tras la operación de rodilla, Álvaro Santiago , por la rotura en el cuádriceps de la pierna izquierda, y Gabri Palmero , que sigue al margen de la actividad del equipo hasta que se conozca la resolución definitiva de la FIFA respecto al caso con su pasaporte con la selección de Malasia.
Previa
HORA DEL PARTIDO
El encuentro entre el Bilbao Athletic y Unionistas se disputa este sábado 1 de noviembre a las 16:00 horas , en un choque correspondiente a la décima jornada de Liga en el Grupo I de la Primera Federación.
En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del partido. Además, podrá seguirse por televisión a través de las plataformas LaLiga+ y Football Club.
Previa
MIRAMOS AL TIEMPO
Con un cielo encapotado, y bajo una temperatura de 16º, los 22 protagonistas saltarán al tapete vizcaíno en esta tarde de fútbol. Según los radares meteorológicos, tendremos una sensación térmica de 16º, una probabilidad de precipitación del 30 % y rachas de viento de 4 km/h.
Previa
¡BUENAS TARDES!
¡Sean bienvenidos a este Bilbao Athletic-Unionistas! Un encuentro correspondiente al décimo capítulo de Liga en el Grupo I de la Primera Federación.
La jornada de este sábado 1 de noviembre ofrece un compromiso liguero entre dos conjuntos ubicados en los puestos de descenso. Por un lado, el filial del Athletic Club ocupa la penúltima plaza con 9 puntos, mientras que los salmantinos están encuadrados en la decimosexta plaza con 10 puntos.
Respecto a sus dinámicas, son dos equipos muy dispares, ya que los locales han cosechado un punto de los últimos quince repartidos, y ha salido derrotado en sus tres últimos partidos. Pero, la situación cambia para los de Mario Simón, que enlazan tres partidos sin encajar y puntuando. Por lo que un triunfo puede dar más que aire a cada banquillo.
¿Podrá Unionistas ampliar su racha ante el Bilbao Athletic y salir de la zona de descenso?
Te contamos desde ya todo lo que pase en la previa del partido: alineaciones oficiales, ambiente, goles, polémicas...
¡VAMOS A ELLO!
⚽ ¡DÍA DE PARTIDO! ⚽— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) November 1, 2025
🆚 Bilbao @AthleticClub
🕓 16.00h
🏟️ Lezama
📺 @fcplay_ y @LaLigaPlus
📻 @a_indebida12 y @LocaUrbanSala (90.3 FM)#Irreductibles ⚔️#BilbaoAthleticUnionistaspic.twitter.com/8nHwwoJPnN
