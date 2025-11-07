Avenida - Estepona, en directo: resultado online del encuentro de Liga Femenina
El cuadro de Anna Montañana busca revertir la mala dinámicaante un recién ascendido
Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:17
1º Cuarto
TRIPLE DE SPREAFICO
Ha empezado bien el partido con el triple de la italiana, aunque responde Gretter: 3-2
1º Cuarto
COMIENZA EL ENCUENTRO
Balón al aire. Primera posesión para el Avenida
Previa
KONÉ, OVACIONADA
Como no podía ser menos, la pívot maliense se ha llevado los aplausos de la marea azul por sus dos temporadas en Avenida
Previa
EL QUINTETO DE AVENIDA
Iyana Martín, Andrea Vilaró, Laura Spreafico, Mous Djaldi-Tabdi y Khadijiah Cave son las cinco elegidas para empezar el choque
Previa
SIKA KONÉ, EL GRAN PELIGRO
La exjugadora del Perfumerías Avenida se está saliendo en el CAB Estepona: es la máxima anotadora de la Liga Femenina y también la más valorada. Pero no es la única: Conner también está entre las que más puntos meten
Previa
PARTIDO MUCHO MÁS COMPLICADO DE LO QUE PODÍA HABER SIDO
La situación de Avenida y su mal comienzo (además del posible cansancio), y el buen momento del Estepona, que viene después de conseguir sus dos primeras victorias en la Liga Femenina, hacen que este encuentro sea peligroso. Aquí te dejamos la previa
Previa
SEGUNDO ENCUENTRO EN 48 HORAS
Avenida jugó el miércoles en Suiza, con victoria frente al Nyon , y tras volver al día siguiente le toca volver a disputar un encuentro. A ver cómo está el físico y la mente de las jugadoras
Previa
AVENIDA, A DAR UN GOLPE SOBRE LA MESA
Llega el equipo salmantino con un balance de 2 victorias y 3 derrotas en Liga Femenina, el peor inicio desde hace mucho tiempo . Las de Montañana tienen que vencer a un rival que llega con el mismo balance
Previa
BUENAS TARDES, HOY TAMBIÉN JUEGA AVENIDA
Ya estamos en el pabellón Würzburg Silvia Domínguez para vivir el partido correspondiente a la sexta jornada de la Liga Femenina entre el Perfumerías Avenida y el CAB Estepona
