Avenida - Estepona, en directo: resultado online del encuentro de Liga Femenina

El cuadro de Anna Montañana busca revertir la mala dinámicaante un recién ascendido

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:17

Actualizado Hace 1 minuto

1º Cuarto

TRIPLE DE SPREAFICO

Ha empezado bien el partido con el triple de la italiana, aunque responde Gretter: 3-2

1º Cuarto

COMIENZA EL ENCUENTRO

Balón al aire. Primera posesión para el Avenida

Previa

KONÉ, OVACIONADA

Como no podía ser menos, la pívot maliense se ha llevado los aplausos de la marea azul por sus dos temporadas en Avenida

Previa

EL QUINTETO DE AVENIDA

Iyana Martín, Andrea Vilaró, Laura Spreafico, Mous Djaldi-Tabdi y Khadijiah Cave son las cinco elegidas para empezar el choque

Previa

SIKA KONÉ, EL GRAN PELIGRO

La exjugadora del Perfumerías Avenida se está saliendo en el CAB Estepona: es la máxima anotadora de la Liga Femenina y también la más valorada. Pero no es la única: Conner también está entre las que más puntos meten

Previa

PARTIDO MUCHO MÁS COMPLICADO DE LO QUE PODÍA HABER SIDO

La situación de Avenida y su mal comienzo (además del posible cansancio), y el buen momento del Estepona, que viene después de conseguir sus dos primeras victorias en la Liga Femenina, hacen que este encuentro sea peligroso. Aquí te dejamos la previa

Previa

SEGUNDO ENCUENTRO EN 48 HORAS

Avenida jugó el miércoles en Suiza, con victoria frente al Nyon , y tras volver al día siguiente le toca volver a disputar un encuentro. A ver cómo está el físico y la mente de las jugadoras

Previa

AVENIDA, A DAR UN GOLPE SOBRE LA MESA

Llega el equipo salmantino con un balance de 2 victorias y 3 derrotas en Liga Femenina, el peor inicio desde hace mucho tiempo . Las de Montañana tienen que vencer a un rival que llega con el mismo balance

Previa

BUENAS TARDES, HOY TAMBIÉN JUEGA AVENIDA

Ya estamos en el pabellón Würzburg Silvia Domínguez para vivir el partido correspondiente a la sexta jornada de la Liga Femenina entre el Perfumerías Avenida y el CAB Estepona

