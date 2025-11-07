Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Avenida - Estepona: Un partido más peligroso que nunca

Avenida recibe a un Estepona sin nada que perder y que tiene el mismo balance

Alex G. Santana

Salamanca

Viernes, 7 de noviembre 2025, 06:45

El Perfumerías Avenida está a punto de llegar al parón de la competición con motivo de los partidos de selecciones que en teoría le va a venir muy bien para descansar y 'limpiar' la mente, pero antes del mismo tendrá que disputar un nuevo y peligroso compromiso frente al CAB Estepona. Será a partir de las 20:30 horas en el Würzburg Silvia Domínguez como mal menor para evitar más desgaste, aunque también puede suponer una presión extra para la que ya existe en el seno del equipo, como reconocía Anna Montañana tras la victoria del miércoles en Suiza.

Precisamente, y a pesar de que el viaje de regreso ayer fuera bastante cómodo (con madrugón incluido, eso sí) el cansancio de no estar en casa, aviones, aeropuertos y autobuses es uno de los principales problemas que se va a encontrar Avenida. El otro es el propio potencial del rival: en condiciones normales de otras temporadas un choque contra un recién ascendido no presentaría muchos quebraderos de cabeza para las charras, pero ahora, cualquiera sabe. El Estepona tiene el mismo balance de 2 victorias y 3 derrotas y viene de ganar de manera contundente al Baxi Ferrol (75-95) también tras otro compromiso del equipo de Lino López en la Eurocup.

Por si fuera poco, las malagueñas llegan con dos de las cuatro máximas anotadoras de la Liga Femenina: Sika Koné, la líder con un promedio de 22,6 puntos por encuentro, y la cuarta, la escolta norteamericana Madison Conner, con 18,2. Por si fuera poco, la maliense es la más valorada con casi un + 30 por choque y seguramente llegará especialmente motivada por enfrentarse a su ex equipo.

Vamos, que Avenida tendrá que actuar a tope de intensidad y concentración durante los 40 minutos, algo de lo que no ha sido capaz en casi todos los partidos de esta temporada, para no llevarse un nuevo susto que ya sí que pondría el panorama muy complicado.

Montañana, tras el choque en Suiza, hablaba ya del nuevo compromiso: «Espero que todo el mundo tenga la responsabilidad y la conciencia de tener que descansar, porque tenemos un partido muy peligroso antes del parón. Tenemos que estar muy concentradas, porque Estepona viene de ganar los dos últimos partidos, y sobre todo viene muy descansado». Avisado está Avenida.

