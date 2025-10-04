El festival taurino de AersCyL en directo desde Ledesma

17:02

Suculenta racaudación en las cinco ediciones previas

El festival taurino de Domingo López Chaves a favor de Aerscyl (Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León) celebra hoy su sexta edición con una cita a partir de las cinco de la tarde en la plaza de toros de Ledesma. Un festejo que se ha convertido ya en una de las citas solidarias más importantes del toreo que ha logrado recaudar casi 175.000 euros que han ido destinados de manera íntegra para esta asociación. La aventura comenzó en la edición de 2019 cuando entregó 20.185 euros; en 2020, a causa de la pandemia no se pudo celebrar un festival que se retomó en 2021 consiguiendo superar la primera cifra: 22.964 euros. Y de ahí en adelante no ha dejado de crecer. En la tercera edición de 2022 fueron 38.517 euros y al año siguiente 41.786 euros que dieron pasado a la cifra récord del año pasado con 51.468 euros. En total, en las cinco ediciones ya celebradas del certamen se ha conseguido entregar a Aerscyl la cantidad de 174.920 euros.