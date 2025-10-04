El festival taurino de AersCyL en directo desde Ledesma
Guillermo Hermoso, Javier Conde, Borja Jiménez, Antonio Grande e Iñigo Norte, antes reses de reses de San Pelayo, Domingo Hernández, Charro de Llen, Casasola y Montalvo. Todos actuarán desinteresadamente y las ganaderías donan sus novillos para recaudar fondos para la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León
Ledesma
Sábado, 4 de octubre 2025, 17:23
17:23
La familia de Aerscyl, en el ruedo
La familia de Aerscyl sale al ruedo de la plaza de toros de Ledesma bajo una atronadora ovación del público, para reconocer la labor altruista de los todos los participantes en el festival al que regalaron una reproducción del cartel, obra única del artista David García.
17:12
Minuto de silencio en recuerdo de José Ignacio Charro
Al finalizar el paseíllo se guardó un minuto de silencio en recuerdo del ganadero Josè Ignacio Charro , fallecido este año, y que tanto y tan ligado estuvo siempre con este festival de Aerscyl con el que siempre colaboró desinteresadamente
17:03
Banda de música de Villamayor
El festival taurino estará amenizado por la banda de música de Villamayor, que toca de maravilla y se ha unido a la causa solidaria de Aerscyl...
17:02
Suculenta racaudación en las cinco ediciones previas
El festival taurino de Domingo López Chaves a favor de Aerscyl (Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León) celebra hoy su sexta edición con una cita a partir de las cinco de la tarde en la plaza de toros de Ledesma. Un festejo que se ha convertido ya en una de las citas solidarias más importantes del toreo que ha logrado recaudar casi 175.000 euros que han ido destinados de manera íntegra para esta asociación. La aventura comenzó en la edición de 2019 cuando entregó 20.185 euros; en 2020, a causa de la pandemia no se pudo celebrar un festival que se retomó en 2021 consiguiendo superar la primera cifra: 22.964 euros. Y de ahí en adelante no ha dejado de crecer. En la tercera edición de 2022 fueron 38.517 euros y al año siguiente 41.786 euros que dieron pasado a la cifra récord del año pasado con 51.468 euros. En total, en las cinco ediciones ya celebradas del certamen se ha conseguido entregar a Aerscyl la cantidad de 174.920 euros.
16:56
El cierre de la temporada, casi a punto
La cita de esta tarde en Ledesma es uno de los últimos espectáculos taurinos previstos esta temporada en Salamanca; donde Aerscyl y el festival de Domingo López Chaves se han convertido en los grandes protagonistas del cierre del curso taurino en la provincia. El Maíllo con los alumnos de la Escuela taurina de Salamanca protagonizarán lunes y martes los últimos paseíllos.
16:53
El rejoneador Guillermo Hermoso, junto a los matadores de toros Javier Conde, Borja Jiménez y Antonio Grande, además del novillero Iñigo Norte, actuarán antes reses de reses de San Pelayo, Domingo Hernández, Charro de Llen, Casasola y Montalvo. Todos actuarán desinteresadamente y las ganaderías donan sus novillos para recaudar fondos para la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León.
16:52
Bienvenidos a Ledesma
Buenas tardes y bienvenidos a la plaza de toros de Ledesma, que en apenas 10 minutos acogerá la celebración de la sexta edición del festival taurino de Aerscyl , la Asociación de Enfermedades Raras de Castilla y León
