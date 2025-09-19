La cuarta de abono en directo desde La Glorieta: ovación para Morante en una faena de detalles al sobrero
La reaparición de Morante de la Puebla, la vuelta de Ismael Martín tras el triunfo del sábado sustituyendo a Manzanares, y la presentación en la Feria como matador de toros de Marco Pérez, ante toros de Hermanos García Jiménez en el cartel con más expectación y tirón de la Feria
Salamanca
Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:30
18:28
Mide y espera el toro en banderillas
Curro Javier midió en la brega los capotazos; Juan José Domínguez se quiso gustar pero pasó apuros y José María Amores dejó los palos con facilidad y exposición. El toro midió y esperó, echó la cara arriba.
Enlace copiado
18:25
Ángel Rivas se emplea de nuevo a fondo
Almendrito recibe un duro castigo, Ángel Rivas se vuelve a emplear con fortaleza y contundencia en largo puyazo. Y tapa la salida, por lo que el toro permaneció mucho tiempo bajo el ruedo. Vuelve el toro luego por su cuenta, ya sin recibir castigo.
Enlace copiado
18:23
Sale el sobrero: Almendrito
En el ruedo el toro enchiquerado como primer sobrero, Almendrito de nombre, con el que tampoco acaba de estirarse Morante, en poco más de un lance...
Enlace copiado
18:15
Al corral el primero por inválido
Ángel Rivas se emplea con fortaleza en duro y largo puyazo, en el que tapa la salida al toro de García Jiménez de nombre Filósofo, que sale blandeando y por los suelos... Muy protestado por su invalidez. ¡Al corral!
Enlace copiado
18:12
Sin lucimiento en el saludo de capa
Morante de la Puebla nada pudo hacer en el saludo de capa al primero de la tarde, que no tuvo entrega ni clase en el capote, echando las manos por delante. Siguen entrando espectadores al tendido 1, sin colocarse aun en sus asientos
Enlace copiado
18:10
Ovación de gala para recibir a Morante
Al terminar el paseíllo, el público se puso en pie para tributar una cerrada y rotunda ovación a Morante de la Puebla en su vuelta a La Glorieta tras la histórica faena del pasado 14 de junio en la que cortó un rabo a Repique el toro de Garcigrande.
Enlace copiado
18:09
Los vestidos
Además del citado de Marco Pérez, Morante de la Puebla ha elegido el corinto y oro para su vuelta a Salamanca el terno que lució en la plaza de Las Ventas el día de la memorable faena al toro de Garcigrande; mientras que el plomo y oro de Ismael Martín lo estrenó el pasado domingo en Valladolid.
Enlace copiado
18:04
Lleno en los tendidos, ¡arranca el paseíllo!
Arranca el paseíllo de la cuarta de abono de la Feria de Salamanca, con Morante de la Puebla, vestido corinto y oro; Ismael Martin, de gris plomo y oro; y Marco Pérez, de grana y azabache, de estreno, imitando el terno que lució Julio Robles en color y bordado en esta misma plaza en la década de los 80.
Enlace copiado
18:00
Once años y seis después...
Hace once años y seis días (12 de septiembre de 2014) Ismael Martín (recién cumplidos los 11, a la derecha de la imagen) y Marco Pérez (sin haber llegado a los 7, en el centro) coincidían en La Glorieta en la previa de un tentadero memorable de la Escuela de Salamanca, en la que se formaron. Fue su primer paseíllo en La Glorieta, hoy lo harán juntos ya como matadores de toros.
Enlace copiado
17:57
La nueva torería salmantina
Morante para reanudar la temporada de sus obras maestras; Marco Pérez embalado con puertas grandes a diario y ensalzado como el gallo del corral de la torería charra; e Ismael Martín con el orgullo herido y dispuesto a agitar el cotarro. La taquilla que estaba cerca de lograr el lleno no se resentirá y en el ruedo se espera una tarde en plena efervescencia.
Enlace copiado
17:56
Morante vuelve a La Glorieta
Salamanca espera a su rey con los brazos abiertos. Morante quiso reaparecer en su plaza. Y su último detalle llegó hace apenas 48 horas cuando surgió la baja de Manzanares del que siempre fue el cartel que más expectación despertó y que más demanda tuvo en la taquilla desde el primer día. La doble presencia de Morante no repartió a sus seguidores sino que las dos tardes se situaron por encima de Roca. Tras la baja de una figura como el alicantino , Morante no quiso refugiarse con más figuras. Él solo con los dos nuevos valores para poner a Salamanca en el mapa. Con Marco Pérez, al que dio la alternativa y amparó en no pocos festejos, se anunció de entrada en el que es su reencuentro tras el histórico 14J. Y con la vacante de Manzanares, Morante apeló a la justicia que siempre fue ley en el toreo: el triunfo en el ruedo. Ismael Martín cortó tres orejas el sábado a los vellosinos . Y además le dio la categoría que se ganó en esta plaza y que se le negó de entrada: dos tardes y seis orejas es su aval. Ese es el compromiso real de la máxima figura, ponerse en valor y pensar, creer y apostar por el futuro de la tauromaquia.
Enlace copiado
17:53
Las cuadrillas
Junto a Morante de la Puebla, Ismael Martín y Marco Pérez estos serán los hombres que formarán parte de las cuadrillas de picadores y banderilleros:
Enlace copiado
17:51
Toros de García Jiménez
Esta tarde, en el cuarto festejo de la Feria de la Virgen de la Vega se lidiarán toros de la ganadería de Hermanos García Jiménez. Este es el orden de lidia y las características de cada uno de los toros:
Enlace copiado
17:48
Tarde entoldada
El cielo de La Glorieta está cubierto de nubes en una tarde entoldada, de gran bochorno y calor, con cerca de 30 grados de temperatura, pero con la amenaza de lluvia y la tormenta encima. Ojalá respete y aguante en las tres próximas horas, para no desmerecer el espectáculo más esperado del serial.
Enlace copiado
17:45
Se espera la mejor entrada la Feria
Los tendidos de la plaza de toros de La Glorieta se llenarán prácticamente de aficionados, en una entrada superior a la que se registró el pasado domingo con Emilio de Justo, Juan Ortega y Roca Rey. Morante es el torero que más ha tirado de la taquilla para sus dos actuaciones y quien más interés ha despertado en el aficionado dentro de su histórica temporada.
Enlace copiado
17:44
Ambientazo en los aledaños
Ambientazo en los aledaños de la plaza de toros de La Glorieta con miles de aficionados en busca del coso taurina que será esta tarde el punto neurálgico de la ciudad, donde reaparece Morante de la Puebla, con dos de los valores más firmas y sólidos de la torería charra actual: Marco Pérez e Ismael Martín , que hoy hace su segundo paseíllo en la Feria sustituyendo al lesionado José María Manzanares.
Enlace copiado
17:40
Bienvenidos a La Glorieta
Buenas tardes y bienvenidos desde la plaza de toros de La Glorieta, que hoy reanuda la Feria taurina tras la primera parte de festejos celebrados el pasado fin de semana
Enlace copiado
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.