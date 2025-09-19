La cuarta de abono en directo desde La Glorieta: ovación para Morante en una faena de detalles al sobrero

17:56

Morante vuelve a La Glorieta

Salamanca espera a su rey con los brazos abiertos. Morante quiso reaparecer en su plaza. Y su último detalle llegó hace apenas 48 horas cuando surgió la baja de Manzanares del que siempre fue el cartel que más expectación despertó y que más demanda tuvo en la taquilla desde el primer día. La doble presencia de Morante no repartió a sus seguidores sino que las dos tardes se situaron por encima de Roca. Tras la baja de una figura como el alicantino , Morante no quiso refugiarse con más figuras. Él solo con los dos nuevos valores para poner a Salamanca en el mapa. Con Marco Pérez, al que dio la alternativa y amparó en no pocos festejos, se anunció de entrada en el que es su reencuentro tras el histórico 14J. Y con la vacante de Manzanares, Morante apeló a la justicia que siempre fue ley en el toreo: el triunfo en el ruedo. Ismael Martín cortó tres orejas el sábado a los vellosinos . Y además le dio la categoría que se ganó en esta plaza y que se le negó de entrada: dos tardes y seis orejas es su aval. Ese es el compromiso real de la máxima figura, ponerse en valor y pensar, creer y apostar por el futuro de la tauromaquia.