La Vuelta a España en Salamanca, en directo: última hora de la etapa 19 de hoy
La etapa 19 sale de Rueda (Valladolid) y acabará en Guijuelo. Gran dispositivo de seguridad para evitar incidentes por las protestas a favor de Palestina
La Gaceta
Salamanca
Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:24
15:20
POLICÍA NACIONAL, A LA ESPERA
El dispositivo policial en Salamanca está muy presente a la espera de la llegada del pelotón de La Vuelta
15:18
LOS PRIMEROS PROPALESTINOS SE HACEN NOTAR
Ya se pueden ver en algunos puntos estratégicos a pro palestinos
15:14
EFECTIVOS POLICIALES EN PUNTOS CLAVE
La Policía Nacional toma posiciones también en Rector Esperabé
15:06
CONTROL POLICIAL EN SALAMANCA
Los agentes de Policía Local ya se dejan ver por la ciudad preparándose para el paso del pelotón de La Vuelta.
14:08
ASÍ FUE LA SALIDA LANZADA
Después del tramo neutralizado, el pelotón abandonó Rueda para dirigirse hacia la provincia de Salamanca
🥰 Here we gooooo! The peloton starts stage 1⃣9⃣ of #LaVuelta25— La Vuelta (@lavuelta) September 12, 2025
🚀 ¡Salida lanzada de la etapa 1⃣9⃣ de #LaVuelta25! pic.twitter.com/SAqi6evqcg
13:53
LA ETAPA, EN MARCHA
A las 13:52 horas, casi con total puntualidad (estaba previsto a las 13:50) se dio en Rueda la salida neutralizada para tomar rumbo a Guijuelo
12:25
QUIÉN ES QUIÉN EN EL EQUIPO ISRAELÍ
La polémica en torno a La Vuelta a España se centra en el equipo Israel Premier Tech , único debutante en la edición de 2020. Surgió tras la absorción de parte de la estructura del Katusha y el apoyo de la empresa canadiense Premier Tech. Su primer gran éxito fue Dan Martin, que ganó una etapa y casi alcanzó el podio. Tras la salida de Martin y André Greipel, el equipo se reforzó con ciclistas experimentados como Jakob Fuglsang, Giacomo Nizzolo y Michael Woods, que logró una victoria de etapa en 2024 .
Sylvan Adams: millonario canadiense y dueño del equipo, vinculado a Netanyahu; se unió al proyecto acelerando su desarrollo.
Óscar Guerrero: director deportivo navarro, centrado en la seguridad de los corredores debido a la polémica del recorrido.
Raisberg: único ciclista israelí del equipo, de 24 años, foco de críticas de protestantes.
Riccitello: joven estrella estadounidense de 23 años, segundo en la etapa 11 y próximo a cambiar de equipo.
12:20
🗣️ LA RAJADA DE DE LA CRUZ
La Vuelta Ciclista llegó este miércoles a Castilla y León tras completar la etapa en El Bierzo. Este jueves, se celebró la contrarreloj en Valladolid, que sirvió como antesala de la siguiente etapa, que se disputará hoy en Salamanca, y contó con un amplio dispositivo de seguridad y organización.
La jornada en Valladolid estuvo marcada por una polémica tras la participación de David de la Cruz , ciclista del Pro Team. Al finalizar, el catalán hizo un llamamiento a la humanidad y al respeto, señalando que lo que ocurre en lugares como Gaza, Sudán o Yemen es “terrible”. Además, instó a la cordura y a la unidad entre la población, destacando que los ciudadanos y aficionados deben demostrar que pueden actuar mejor que muchos políticos, quienes en ocasiones generan situaciones difíciles. De la Cruz subrayó la importancia de la convivencia basada en la humanidad y el respeto mutuo, en contraposición a los conflictos y tensiones que se viven actualmente en el mundo.
12:18
ASÍ LLEGA LA VUELTA
La 19ª etapa de La Vuelta a España, entre Rueda y Guijuelo , arrancará con Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) como líder con el maillot rojo, con 40 segundos de ventaja sobre Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG), tras que Almeida recortara siete segundos en la contrarreloj de 12,2 km en Valladolid. La victoria de esa contrarreloj fue para Filippo Ganna, seguido de Jay Vine y Almeida; Vingegaard terminó décimo.
Se espera que la etapa de este viernes no afecte la clasificación general, salvo ataques sorpresa o problemas de salud/mecánicos. Tras Vingegaard y Almeida, Tom Pidcock es tercero, Jai Hindley cuarto y Giulio Pellizzari quinto. Completan el top 10 Riccitello, Gall, Kuss, Traeen y Jorgenson. El mejor español es Abel Balderstone, 13º a casi 25 minutos de Vingegaard.
Los líderes de otras clasificaciones que podrían subir al podio en Guijuelo son: Mads Pedersen (puntos), Jay Vine (montaña), Giulio Pellizzari (jóvenes) y el UAE Team Emirates XRG (equipos).
12:13
TODO LISTO EN GUIJUELO
El Ayuntamiento de Guijuelo tiene ya todo preparado para acoger esta tarde la final de etapa de La Vuelta, que tendrá la meta a la altura del parking del Jamón , junto al cruce de la carretera de Valdelacasa. El Consistorio ha tenido que retirar dos pasos elevados que se encontraban en el acceso sur de Filiberto Villalobos para facilitar el paso de los ciclistas y ya ha señalizado todo para advertir a los vecinos dónde no se puede aparcar hasta que pase La Vuelta.
Según las estimaciones del Consistorio, la calle Filiberto Villalobos se cortará a partir de las cuatro de la tarde, al igual que la carretera de Cespedosa (calle Príncipe Felipe), ya que la carrera accederá a Guijuelo por la entrada norte, girará hacia la carretera de Guijo de Ávila y volverá a girar por la variante de la A-66 para llegar a la meta de Guijuelo por el acceso sur de la N-630.
La Plaza Mayor será también escenario de las actividades programadas dentro de la etapa.
12:00
EL ISRAEL CEDE ANTE LAS PROTESTAS... PARA DESPUÉS DE LA VUELTA
Según publica el diario MARCA, el equipo Israel-Premier Tech ha solicitado a los organizadores de sus próximas competiciones en Canadá aparecer inscrito únicamente con el nombre de IPT, prescindiendo de la referencia al país. Además, también llevarán el maillot sin el nombre, como está ocurriendo en las últimas etapas de La Vuelta.
11:34
NÉSTOR MORA, ÚNICO VENCEDOR EN GUIJUELO
Hasta ahora, Guijuelo solamente había sido meta en La Vuelta en la edición de 1990. El 2 de mayo de ese año logró la victoria el colombiano Néstor Mora en una etapa procedente de Cáceres, con tres segundos de ventaja sobre el belga Nico Emonds y Melchor Mauri. Al podio subió, como líder de la general, Julián Gorospe.
11:34
EL PASO DE LA CARAVANA, UNA HORA ANTES
Los aficionados salmantinos que se acerquen a las calles y carreteras de la provincia podrán disfrutar, desde aproximadamente las 14:18 horas, del paso de la Caravana de La Vuelta a España, que repartirá obsequios tanto a lo largo del recorrido como en la zona destinada a tal efecto en Guijuelo.
11:33
⛔ CORTES DE TRÁFICO DESDE LAS 15:45
El Ayuntamiento ha informado que, a partir de las 15:45 horas, se cerrarán al tráfico varias vías principales. Entre ellas, figura la avenida de la Merced, la avenida de Salamanca, la avenida Raimundo de Borgoña, el paseo del Doctor Torres Villarroel, la avenida de Mirat, la plaza de España, el paseo de Canalejas, el paseo del Rector Esperabé, la avenida Reyes de España, el puente Enrique Estevan, la glorieta Vettones y Vacceos, el paseo del Progreso, la carretera de La Fregeneda, la calle Buenaventura, la avenida Virgen del Cueto, la avenida Saavedra y Fajardo y la carretera N-630 .
Se estima que la circulación se restablezca sobre las 16:40 horas, una vez que los corredores hayan completado su paso por la ciudad.
11:21
PINTADAS POR DONDE PASARÁ EL PELOTÓN
Como primer intento de boicotear la carrera, se han realizado pintadas de gran tamaño en la carretera por la que pasará el pelotón antes de llegar a Cuatro Calzadas .
Entre los mensajes escritos sobre el asfalto, se puede leer 'Israel Nazi' , lo que refleja la tensión que está generando este episodio dentro de la ronda ciclista. Las autoridades locales y de seguridad vigilan la zona de cerca para garantizar que la prueba pueda transcurrir con normalidad y sin incidentes.
11:20
LAS MULTAS POR INTERRUMPIR LA VUELTA
La participación de un equipo israelí en La Vuelta a España ha generado tensión en distintas ciudades, incluida Salamanca. En caso de incidentes, se aplicará la Ley contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, que regula comportamientos dentro y fuera del recinto deportivo y afecta a organizadores, espectadores, clubes y federaciones.
Quienes interrumpan la prueba pueden enfrentar sanciones económicas:
Leves: 150 a 6.000 euros.
Graves: 6.000 a 60.000 euros.
Muy graves: 60.000 a 650.000 euros.
11:19
AMPLIO DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
La Subdelegación del Gobierno ha puesto en marcha un dispositivo de seguridad reforzado y coordinado para garantizar que la jornada transcurra sin incidentes tras las protestas contra Israel que han afectado a etapas anteriores.
El operativo contará con 80 agentes de la Unidad Central de Intervenciones de la Policía Nacional y 132 efectivos de la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV) de la Guardia Civil, además de con refuerzos locales de la Policía Nacional y del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil . La UMSV desplegará 59 motos, 28 vehículos todoterreno y de apoyo, y un helicóptero, contando con cuatro agentes nacidos en Salamanca, incluido el Oficial de Relaciones con los Medios de Comunicación Social.
La Guardia Civil de Salamanca aportará 50 guardias civiles y 20 vehículos de seguridad ciudadana, junto con 30 guardias civiles y 20 vehículos del Subsector de Tráfico, además del apoyo de otras especialidades como el Equipo PEGASO , con drones de vigilancia y sistemas anti-dron, y los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de Madrid y León.
09:14
⏱️ CON EL RELOJ EN LA MANO
09:13
📍🗺️ PUNTOS CLAVE
Aldeanueva de Figueroa, Arcediano (aunque no salga en el Libro de Ruta), La Vellés, San Cristóbal de la Cuesta y Villares de la Reina serán los municipios por los que pasen los ciclistas antes de llegar a la capital, para cuya entrada hubo un pequeño cambio respecto al trazado previsto inicialmente .
El Ayuntamiento ya ha anunciado cortes de tráfico en la avenida Raimundo de Borgoña, en el paseo del Doctor Torres Villarroel, en la avenida de Mirat, en el paseo de Canalejas (donde estará situado el sprint especial), en el paseo del Rector Esperabé, en la avenida de los Reyes de España, en el barrio del Arrabal y en la avenida de la Virgen del Cueto.
Mozárbez, Cuatro Calzadas, Beleña y Fresno Alhándiga disfrutarán del pelotón antes de que se decida la victoria en Guijuelo.
09:12
PASO POR SALAMANCA
La salida lanzada desde la localidad vallisoletana está prevista para las 13:55 horas según el horario intermedio estimado por la organización, de 45 kilómetros por hora. En el kilómetro 73,7, la carrera entrará a la provincia de Salamanca , en torno a las 15:33, procedente de Fuentesaúco.
09:08
🚲 ¡MUY BUENAS TARDES!
La Vuelta Ciclista a España llega este viernes, 12 de septiembre, cinco años después de su última visita —por partida doble con las etapas entre Salamanca y Ciudad Rodrigo y Sequeros y La Covatilla— a Salamanca y lo hará con un recorrido por la provincia de 88 kilómetros, pasando por la capital rumbo a Guijuelo, donde estará situada la meta de la 19ª etapa, que llegará procedente de Rueda.
