12:20

🗣️ LA RAJADA DE DE LA CRUZ

La Vuelta Ciclista llegó este miércoles a Castilla y León tras completar la etapa en El Bierzo. Este jueves, se celebró la contrarreloj en Valladolid, que sirvió como antesala de la siguiente etapa, que se disputará hoy en Salamanca, y contó con un amplio dispositivo de seguridad y organización.

La jornada en Valladolid estuvo marcada por una polémica tras la participación de David de la Cruz , ciclista del Pro Team. Al finalizar, el catalán hizo un llamamiento a la humanidad y al respeto, señalando que lo que ocurre en lugares como Gaza, Sudán o Yemen es “terrible”. Además, instó a la cordura y a la unidad entre la población, destacando que los ciudadanos y aficionados deben demostrar que pueden actuar mejor que muchos políticos, quienes en ocasiones generan situaciones difíciles. De la Cruz subrayó la importancia de la convivencia basada en la humanidad y el respeto mutuo, en contraposición a los conflictos y tensiones que se viven actualmente en el mundo.