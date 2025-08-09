Unionistas - Salamanca en directo: resultado y goles del partido de Copa Federación de hoy (0-0)

18:59

DECLARACIONES DE JORGE GARCÍA EN LA PREVIA

Por su parte, el entrenador del Salamanca UDS, Jorge García , compareció atendió a los medios subrayando sobre la importancia del choque: “La idea es ganar el derbi, pero no tenemos que perder el foco”.

¿Derbi o pretemporada? : “Creo que la preferencia sigue siendo la misma: seguir encontrando la idea que queremos. Claro que la idea es ganar, como en todos los partidos, eso es lo que representa el escudo del Salamanca. Pero no hay que perder el foco”.

Ambiente : “Creo que es algo que nos vamos a encontrar en el día a día. Vamos a ir a campos en los que va a ser difícil competir, tener una piedra más en el camino”.

Primer derbi como primer entrenador : “Al final, creo que es mi primer derbi como primer entrenador. He podido vivir algo como técnico, pero nada comparable a lo que se puede vivir mañana. Hay que afrontar la normalidad de un partido que dura 90 minutos, con un rival que nos va a poner las cosas difíciles. Ojalá, espero que…”.

¿Qué Unionistas se espera? : “El resultado contra el Santa Marta no refleja lo que fue el partido. El Santa Marta venía de entrenar tan solo una semana. Nos vamos a encontrar con un equipo de superior categoría. Creo que, en pretemporada, basarse en el rival es erróneo”.