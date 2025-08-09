Unionistas - Salamanca en directo: resultado y goles del partido de Copa Federación de hoy (0-0)
Sigue en directo online el minuto a minuto del partido de Copa Federación que, en la tarde de este sábado, 9 de agosto, disputan Unionistas y Salamanca UDS en el Reina Sofía
Salamanca
Sábado, 9 de agosto 2025, 19:23
Unionistas
0
-
0
Salamanca UDS
Previa
ALINEACIÓN DE UNIONISTAS
Oriol Riera sale de inicio con Unai Marino, Víctor olmedo, Prada, Gorjón, Farru, Juanma, Palmero, Jan Encuentra, Pachón, De la Nava y Piñán. Veremos como coloca a sus hombres sobre el campo porque dobla laterales.
Previa
ALINEACIÓN DEL SALAMANCA
Jorge García no se guarda nada y bien podría ser un once titular de Liga. Marotías, llegar y jugar.
📋✅ | 🅐🅛🅘🅝🅔🅐🅒🅘🅞🅝
¡Ya tenemos 11 Inicial confirmado!
#UnionistasUDS 🏳️🏴
19:00
EL CAMINO DE AMBOS EN ESTA PRETEMPORADA
El cuadro local afronta la cita con tres compromisos disputados previamente, por lo que, el de este sábado, será su cuarto partido en la pretemporada. Cayó lejos de casa ante la Real Sociedad B (3-0), doblegó en el estreno en casa al Real Oviedo Vetusta (3-1) y llega a este compromiso tras vencer en la primera jornada de Copa RFEF al Santa Marta (0-4). Su saldo es de dos victorias y una derrota, habiendo marcado siete goles a favor, y encajado cuatro dianas en contra.
Para el conjunto visitante, será el tercer encuentro de la pretemporada. Arrancó ante el CD Guijuelo el pasado fin de semana en la cita copera, donde charros y chacineros firmaron tablas (1-1) y, este pasado miércoles, visitó el hogar del Palencia CF , en un duelo amistosos que se resolvió sin goles. Su saldo es dos empates, dejando 1 tanto a favor y 1 gol en contra.
18:59
ASÍ LUCE AHORA MISMO EL REINA SOFÍA
Las 19:00 y así luce por ahora el Reina Sofía. Se va 'palpando' en el ambiente las ganas de derbi.
18:59
DECLARACIONES DE JORGE GARCÍA EN LA PREVIA
Por su parte, el entrenador del Salamanca UDS, Jorge García , compareció atendió a los medios subrayando sobre la importancia del choque: “La idea es ganar el derbi, pero no tenemos que perder el foco”.
¿Derbi o pretemporada? : “Creo que la preferencia sigue siendo la misma: seguir encontrando la idea que queremos. Claro que la idea es ganar, como en todos los partidos, eso es lo que representa el escudo del Salamanca. Pero no hay que perder el foco”.
Ambiente : “Creo que es algo que nos vamos a encontrar en el día a día. Vamos a ir a campos en los que va a ser difícil competir, tener una piedra más en el camino”.
Primer derbi como primer entrenador : “Al final, creo que es mi primer derbi como primer entrenador. He podido vivir algo como técnico, pero nada comparable a lo que se puede vivir mañana. Hay que afrontar la normalidad de un partido que dura 90 minutos, con un rival que nos va a poner las cosas difíciles. Ojalá, espero que…”.
¿Qué Unionistas se espera? : “El resultado contra el Santa Marta no refleja lo que fue el partido. El Santa Marta venía de entrenar tan solo una semana. Nos vamos a encontrar con un equipo de superior categoría. Creo que, en pretemporada, basarse en el rival es erróneo”.
18:56
DECLARACIONES DE ORIOL RIERA EN LA PREVIA
El técnico de Unionistas, Oriol Riera , atendió a los medios de comunicación presentes durante la rueda de prensa previa a la contienda admitiendo que «el vestuario sabe la responsabilidad que tiene con la afición”.»
¿Derbi o pretemporada? : “Los jugadores saben del perfil que tenemos enfrente y de la responsabilidad que hay con la afición. Son partidos en los que no puedes ir con todo lo que te gustaría. Es un choque a tener en cuenta por lo que significa”.
¿Cómo se afronta deportivamente? : “Siendo lo que somos y teniendo la identidad que intentamos construir: siendo dominadores, tal y como lo estamos proponiendo. La identidad debe ser muy clara, y este primer partido es el ideal para ponerla en práctica”.
¿En qué punto está el equipo? : “Tenemos que incidir en muchas cosas. Estamos en el camino de construir con claridad lo que buscamos. El 'staff' está muy contento con lo que tenemos entre manos. Los ves entrenar y siempre van a tope, y eso es lo que debe caracterizar a este equipo: un equipo solidario, atractivo, y que, juegue quien juegue, se reconozca en el campo al equipo que tiene enfrente”.
Ambiente del Reina Sofía : “Viene perfecto para la gente que viene de fuera veamos lo que significa el club y el Reina Sofía. Es primordial que en casa el equipo esté muy bien”.
18:55
ASÍ ESTÁ LA CLASIFICACIÓN EN EL GRUPO A DE LA COPA RFEF
Al Grupo A de la Copa Federación tan solo le restará una jornada cuando se resuelvan los encuentros de este sábado, 9 de agosto. Además del duelo que contaremos desde el Reina Sofía, la Unión Deportiva Santa Marta y el Club Deportivo Guijuelo se medirán, a partir de las 19:3 horas, en el Alfonso San Casto. En este momento, el conjunto de Oriol Riera lidera la clasificación en solitario con 3 puntos, mientras que el Salamanca UDS y el Guijuelo ocupan el segundo y tercer puesto empatados a 1 punto. El Santa Marta cierra la tabla con 0 puntos.
Así está la clasificación antes de comenzar la segunda jornada:
1. Unionistas de Salamanca (3 puntos / 4 goles a favor / 0 goles en contra)
2. Salamanca UDS (1 punto / 1 gol a favor / 1 gol en contra)
3. Guijuelo (1 punto / 1 gol a favor / 1 gol en contra)
4. Santa Marta (0 puntos / 0 goles a favor / 4 goles en contra)
El próximo fin de semana se cumplirá el último capítulo de la competición con: Salamanca UDS–Santa Marta (sábado, 16 de agosto, a las 18:30 horas) y Guijuelo–Unionistas (sábado, 16 de agosto, a las 20:00 horas).
18:55
MIRAMOS AL CIELO EN LA PREVIA DEL ENCUENTRO
Con un cielo con intervalos nubosos y bajo una temperatura de 37ºC, los 22 protagonistas saltarán al tapete charro en una calurosa tarde de verano. Según los radares meteorológicos, tendremos una sensación térmica de 38ºC con unas rachas de viento de hasta 8 km/h y una probabilidad de precipitación del 20%.
18:48
EL SALAMANCA YA ESTÁ EN EL REINA
El conjunto liderado por Jorge García ya está en el Reina Sofía. Ha llegado pasadas las 18:30 horas. La 'expedición' ha pisado el césped del conjunto blanquinegro con jugadores como Casado a la cabeza.
🎥 | 🅟🅡🅔🅥🅘🅐
🔜 #UnionistasUDS 🏳️🏴
18:42
🔍 CÓMO LLEGAR AL REINA
🔍 CÓMO LLEGAR AL REINA
👉🏼 https://t.co/8llVGuemxK
‼️ El Café Bar Tatoo's está cerrado por vacaciones.#Irreductibles ⚔#UniónSoloHuboUna#CopaRFEF
16:45
🏟️ EL REINA, CON SUS MEJORES GALAS
Oriol Riera aseguró en la previa que el partido de hoy frente al Salamanca UDS le viene perfecto para que sus jugadores entiendan qué significan tanto el club como el Reina Sofía: «Es primordial que en casa el equipo esté muy bien». El ambiente será mayúsculo por la previa organizada por Fondo Popular Joven en Hilario Goyenechea a partir de las 19:00 horas, en la que se homenajeará a la Unión Deportiva Salamanca. Además, este choque de Copa RFEF será el encargado de abrir la veda de los tifos de esta temporada, que, recordemos, solo se lucen en ocasiones especiales.
16:42
¿QUIÉN PARTE COMO 'FAVORITO'?
Tras 90 minutos, es Unionistas —el conjunto de mayor categoría del fútbol local— el que tiene mejor posición para lograr el pase de ronda y también mayor presión, por el hecho de ser favorito, de jugar en casa y de tener, aparentemente, todo de cara. A los del Reina Sofía, les bastaría una victoria para encarrilar su presencia en la final regional del torneo, a falta de una jornada para que se dé por concluida la liguilla. La puesta de largo de los de Riera en esta competición fue tan cómoda como contundente: un 4-0 en el San Casto que ayuda, y mucho, a consolidar su papel de favorito.
16:41
UN ENCUENTRO «DE PRETEMPORADA»
Tal y como adelantábamos en la previa del choque, publicada hoy en ambas ediciones, tanto en la digital como en la de papel, lejos de los enfrentamientos del ciclo 2017-2021, donde ambos conjuntos se vieron las caras con la tensión de la Liga —primero en Tercera División y, después, en la extinta Segunda B— y de las primeras veces, el tono que tiene este encuentro, cuatro temporadas y media después, es puramente de pretemporada. Y esa es la mejor noticia. Ni una voz más alta que otra... En parte, porque cada uno ha seguido su camino tratando de mirar lo menos posible a lo que hace el otro.
16:40
👋🏼 ¡MUY BUENAS TARDES!
¡Hola hola! ¡Muy buenas tardes! Bienvenidas/os al seguimiento en directo online del partido de Copa Federación que, en la tarde de este sábado, 9 de agosto, disputan Unionistas y Salamanca UDS en el Reina Sofía. El derbi vuelve a la vida por 90 minutos y qué mejor que hacer una cobertura como la que se merece la ocasión. Después de 1.609 días, ambos quipos vuelven a verse las caras en el fortín de los de Oriol Riera y, esta vez, lo hacen en una auténtica 'final' por avanzar de ronda en este torneo.
