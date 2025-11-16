Talavera - Unionistas, en directo: resultado online del partido de hoy en Primera RFEF (0-0)

Previa

«SERÁ EMOCIONANTE VER A MIS PADRES COMO RIVALES EN LA GRADA»

Hay una persona para la que el partido de hoy es tremendamente especial: Miguel Ángel Sandoval, socio fundador del equipo salmantino y presidente, es ahora el director general de los castellanomanchegos. 'Sando' habla sobre sus sensaciones, de lo que ha vivido en el fútbol, y lo que espera vivir. «Tenía muchas ganas de que llegara. Al final vengo de Unionistas, que es el club al que he dado muchos años de mi vida, y ahora estoy en el Talavera. Me gustaba que los dos clubes estuvieran en la misma categoría, por esa rivalidad que yo creo que es sana, y siempre crece el gusanillo», afirmó el salmantino en una entrevista a este diario esta misma semana que puedes leer completa PINCHANDO AQUÍ .