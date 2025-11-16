Talavera - Unionistas, en directo: resultado online del partido de hoy en Primera RFEF (0-0)
Unionistas visita al Talavera con el objetivo de sumar para alejarse de los puestos de descenso
Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:33
Previa
CALIENTA UNIONISTAS EN EL PRADO
¡15 minutos para que empiece el partido! pic.twitter.com/wvzW6DuDYT— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) November 16, 2025
Previa
MÁS DE 300 BLANQUINEGROS EN EL PRADO
Los más de 300 aficionados de Unionistas que hoy se dan cita en El Prado —en el que será el segundo desplazamiento de mayor envergadura de lo que va de curso, tras el del Heliodoro Rodríguez de Tenerife— quedaron a partir de las 14:30 horas en la calle Velázquez de la ciudad castellana. Desde ese mismo punto, además, se ha llevado a cabo un corteo hasta el estadio, donde ya animan a los suyos en busca de un triunfo importantísimo.
Previa
«SERÁ EMOCIONANTE VER A MIS PADRES COMO RIVALES EN LA GRADA»
Hay una persona para la que el partido de hoy es tremendamente especial: Miguel Ángel Sandoval, socio fundador del equipo salmantino y presidente, es ahora el director general de los castellanomanchegos. 'Sando' habla sobre sus sensaciones, de lo que ha vivido en el fútbol, y lo que espera vivir. «Tenía muchas ganas de que llegara. Al final vengo de Unionistas, que es el club al que he dado muchos años de mi vida, y ahora estoy en el Talavera. Me gustaba que los dos clubes estuvieran en la misma categoría, por esa rivalidad que yo creo que es sana, y siempre crece el gusanillo», afirmó el salmantino en una entrevista a este diario esta misma semana que puedes leer completa PINCHANDO AQUÍ .
Previa
ONCE DEL TALAVERA
👥 El 𝙓𝙄 𝙄𝙉𝙄𝘾𝙄𝘼𝙇 en El Prado para medirnos a @UnionistasCF#CFTalaveraUnionistaspic.twitter.com/mQdny2A6PZ— CF Talavera de la Reina (@CFTalavera) November 16, 2025
Previa
ALINEACIÓN DE UNIONISTAS
La principal novedad de Mario Simón es la entrada en el once de Abde en detrimento de Carlos de la Nava.
⚽ ALINEACIÓN | XI inicial frente al @CFTalavera:#Irreductibles ⚔️#TalaveraUnionistaspic.twitter.com/epplBLNmIw— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) November 16, 2025
Previa
TRES PUNTOS ENTRE AMIGOS
“Será emocionante ver desde el otro lado, como rival, la camiseta blanquinegra y a mis padres como rivales en la grada”, condensó en una sola frase el partido de hoy (18:30) entre Talavera y Unionistas Miguel Ángel Sandoval, el antiguo presidente del club del Reina Sofía que ahora ejerce de director general en el club cerámico. Esa es la atmósfera que envuelve un duelo de vital importancia para los dos conjuntos. Un empate no sería bueno para ninguno de los dos, ya que ambos se encuentran en puestos de descenso con los mismos 12 puntos. Puedes leer la previa completa PINCHANDO AQUÍ.
Previa
¡HOLA, HOLA!
Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión online de la duodécima jornada de Liga del Grupo 1 de la Primera RFEF. En el campo de El Prado se enfrentan el Talavera de la Reina y Unionistas. ¡Muchas gracias por elegirnos para seguir con nosotros este partido!
