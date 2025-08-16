Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de los banquillos del Municipal Luis Ramos. ARCHIVO
Guijuelo - Unionistas en directo: resultado y goles del partido de Copa Federación de hoy

Sigue en directo online el minuto a minuto del partido de Copa Federación que, en la tarde de este sábado, 16 de agosto, disputan el Club Deportivo Guijuelo y Unionistas en el Municipal Luis Ramos

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Sábado, 16 de agosto 2025, 20:01

CD Guijuelo

CD Guijuelo

0

-

0

Unionistas

Unionistas

Previa

SALTAN AMBOS CONJUNTO AL TAPETE DEL CD GUIJUELO

Previa

ÁLEX GARCÍA, 'KILLER' DEL GUIJUELO APUNTA A LOS DE RIERA: “Nadie nos va a quitar la ilusión”

ENLACE . El nuevo 'killer' del Guijuelo, Álex García, es el único jugador de la fase regional de la Copa Federación que ha visto puerta en las dos jornadas.

Se convirtió en el octavo fichaje del Club Deportivo Guijuelo en el mercado estival, y sólo unas semanas después, «podemos decir que he caído con buen pie en el club». Y no es para menos. Ante el Salamanca UDS rescató un punto en el minuto 97, y el pasado fin de semana otorgó el triunfo a los chacineros con un señor gol ante la Unión Deportiva Santa Marta. En su camino aparece Unionistas, y el ariete quiere «seguir de dulce».

Previa

MIENTRAS QUE DANI ROMO SACA EL SIGUIENTE ONCE

Los chacineros sacan un once con muchos rostros titulares:

Johan; Fórez, Juan Carlos, José Ruiz, Boigues; Cristóbal Gil, Segura, Alberto Martín, Mesfin; Álex García y Kinateder

Previa

Y VAMOS CON LOS ONCES, PRIMERO EL CUADRO VISITANTE

Oriol Riera pone en liza a los siguientes once jugadores:

Unai Marino; Encuentra, Ramiro, Santiago, Prada; Juanma, Álvaro Gómez, De la Nava, Huguito; De Bustos y Pachón.

Previa

PREVIA. UNIONISTAS Y GUIJUELO QUIEREN EL LIDERATO

PREVIA . La primera de las dos fases regionales de la Copa Federación se resuelve. El Club Deportivo Guijuelo y Unionistas de Salamanca disputan la tercera y última jornada de la competición con el objetivo de acompañar al Zamora en la gran final de la fase regional de Copa RFEF.

Previa

POR EL LADO BLANQUINEGRO...

Por su parte, el entrenador de Unionistas, Oriol Riera, compareció atendió a los medios subrayando sobre la importancia del choque: “Un equipo tiene mucho que perder y el otro muy poco”.

Vuelven a poner el foco en la Copa RFEF : «Sí, y es un cambio bastante importante por lo que es el contexto del campo. Pasamos de una superficie a otra, otra vez, y eso tiene su parte de dificultad, ya no por el aspecto condicional físico, que también forma parte. Cojo la parte positiva y creo que es un partido que puede ayudar a los chicos a verse en contextos diferentes, en contextos de más caos y de más duelo y que les ayude a seguir progresando».

Previa

ANTES DE ENTRAR CON LOS ONCES...PASAMOS POR LA RUEDA DE PRENSA

El técnico del Guijuelo, Dani Romo, atendió a los medios de comunicación presentes durante la rueda de prensa previa a la contienda admitiendo que: «Los chicos están haciendo un trabajo espectacular”.»

Sobre el partido : “Va a ser un partido muy bonito y animo a la gente a venir después de los toros y vea lo que es este nuevo equipo. No esperen una identidad muy marcada, pero venimos de un progreso y los chicos están haciendo un trabajo espectacular. La comunión con la afición de Guijuelo tiene que ser muy grande. Somos pocos, pero si somos pocos y ruidosos, seguramente el equipo vaya bien”.

Previa

ASÍ ESTÁ EN GRUPO A DE LA COPA FEDERACIÓN

Al Grupo A de la Copa Federación concluye una vez se resuelvan los encuentros de este sábado 16 de agosto. Además del duelo que contamos desde el Luis Ramos, el Salamanca UDS y la Unión Deportiva Santa Marta se están midiendo en Las Pistas, en un encuentro con todo el pescado vendido y que se inició a las 18:30 horas. El partido ha llegado al descanso firmando tablas (1-1) en el marcador.

Previa

MIRAMOS AL CIELO EN EL ESTADIO LUIS RAMOS

Con un cielo despejado, y bajo una temperatura de 33º, los 22 protagonistas saltarán al tapete chacinero en una calurosa tarde de verano. Según los radares meteorológicos, tendremos una sensación térmica de 34º.

Previa

¡BUENAS TARDES!

¡Llega el partido que decidirá el campeón del Grupo A de la fase regional de la Copa RFEF! Sean todos bienvenidos a la retransmisión del CD Guijuelo – Unionistas de Salamanca. El estadio municipal Luis Ramos es, a partir de las 20 horas, el escenario de la tercera y última jornada del torneo copero, donde ambos conjuntos se verán las caras 1.623 días después.

