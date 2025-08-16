Guijuelo - Unionistas en directo: resultado y goles del partido de Copa Federación de hoy
Sigue en directo online el minuto a minuto del partido de Copa Federación que, en la tarde de este sábado, 16 de agosto, disputan el Club Deportivo Guijuelo y Unionistas en el Municipal Luis Ramos
Salamanca
Sábado, 16 de agosto 2025, 20:01
CD Guijuelo
0
-
0
Unionistas
Previa
SALTAN AMBOS CONJUNTO AL TAPETE DEL CD GUIJUELO
Previa
ÁLEX GARCÍA, 'KILLER' DEL GUIJUELO APUNTA A LOS DE RIERA: “Nadie nos va a quitar la ilusión”
ENLACE . El nuevo 'killer' del Guijuelo, Álex García, es el único jugador de la fase regional de la Copa Federación que ha visto puerta en las dos jornadas.
Se convirtió en el octavo fichaje del Club Deportivo Guijuelo en el mercado estival, y sólo unas semanas después, «podemos decir que he caído con buen pie en el club». Y no es para menos. Ante el Salamanca UDS rescató un punto en el minuto 97, y el pasado fin de semana otorgó el triunfo a los chacineros con un señor gol ante la Unión Deportiva Santa Marta. En su camino aparece Unionistas, y el ariete quiere «seguir de dulce».
Previa
MIENTRAS QUE DANI ROMO SACA EL SIGUIENTE ONCE
Los chacineros sacan un once con muchos rostros titulares:
Johan; Fórez, Juan Carlos, José Ruiz, Boigues; Cristóbal Gil, Segura, Alberto Martín, Mesfin; Álex García y Kinateder
ALINEACIÓN |— Club Deportivo Guijuelo (@clubdepguijuelo) August 16, 2025
Nuestro once en el Municipal “Luis Ramos” 🏟️#CDGuijueloUnionistasCF 🔛#50AñosdeHistoria | #TodoalVerde 💚 pic.twitter.com/eFGDk0DJm4
Previa
Y VAMOS CON LOS ONCES, PRIMERO EL CUADRO VISITANTE
Oriol Riera pone en liza a los siguientes once jugadores:
Unai Marino; Encuentra, Ramiro, Santiago, Prada; Juanma, Álvaro Gómez, De la Nava, Huguito; De Bustos y Pachón.
⚽ ALINEACIÓN | XI inicial frente al @clubdepguijuelo:#Irreductibles ⚔️#GuijueloUnionistas#CopaRFEFpic.twitter.com/Ov2ZpvQexs— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) August 16, 2025
Previa
PREVIA. UNIONISTAS Y GUIJUELO QUIEREN EL LIDERATO
PREVIA . La primera de las dos fases regionales de la Copa Federación se resuelve. El Club Deportivo Guijuelo y Unionistas de Salamanca disputan la tercera y última jornada de la competición con el objetivo de acompañar al Zamora en la gran final de la fase regional de Copa RFEF.
Los blanquinegros, como actuales líderes del grupo al contar con 6 puntos en su casillero, parten como claros favoritas ya que no solo aventajan en dos categorías a su rival de hoy, sino que también podrán jugar con el resultado al necesitar solo un punto para certificar el liderato. Bien es cierto que ambos conjuntos afrontan la cita copera sin querer otorgarle una gran importancia, dada la cercanía con el inicio de la competición doméstica, dónde ambos protagonistas sí tienen el foco puesto desde hace semanas
Previa
POR EL LADO BLANQUINEGRO...
Por su parte, el entrenador de Unionistas, Oriol Riera, compareció atendió a los medios subrayando sobre la importancia del choque: “Un equipo tiene mucho que perder y el otro muy poco”.
Vuelven a poner el foco en la Copa RFEF : «Sí, y es un cambio bastante importante por lo que es el contexto del campo. Pasamos de una superficie a otra, otra vez, y eso tiene su parte de dificultad, ya no por el aspecto condicional físico, que también forma parte. Cojo la parte positiva y creo que es un partido que puede ayudar a los chicos a verse en contextos diferentes, en contextos de más caos y de más duelo y que les ayude a seguir progresando».
Sobre el encuentro : «Estos partidos son muy complicados porque uno tiene mucho que perder y otro poco. A la vez se suma el campo artificial, a la vez se suma que llegamos con una semana de muchísima carga. A pesar de que es un partido de competición y que le damos importancia, también le damos mucha importancia a preparar bien a los chicos en pretemporada».
¿Qué le pide al equipo? : «Lo que busco es que el equipo tenga identidad y que sea reconocible en lo que hace en este partido y en todos los que haya. A veces se juega de otra manera, pero que la identidad y el reconocimiento sea el mismo. Al final el que juega es uno mismo y que sea el rival el que tenga que estar enfocado en lo que hacemos nosotros».
Estado del equipo : «Lo veo en crecimiento, lo veo mejor que hace una semana atrás creo que aún nos falta muchísimo para ser un equipo con una identidad fuerte y competitivo al máximo. Estamos a la expectativa de ver en qué ritmo estamos, en qué nivel estamos. Creo muchísimo en lo que estamos formando, pero estamos lejos aún».
Previa
ANTES DE ENTRAR CON LOS ONCES...PASAMOS POR LA RUEDA DE PRENSA
El técnico del Guijuelo, Dani Romo, atendió a los medios de comunicación presentes durante la rueda de prensa previa a la contienda admitiendo que: «Los chicos están haciendo un trabajo espectacular”.»
Sobre el partido : “Va a ser un partido muy bonito y animo a la gente a venir después de los toros y vea lo que es este nuevo equipo. No esperen una identidad muy marcada, pero venimos de un progreso y los chicos están haciendo un trabajo espectacular. La comunión con la afición de Guijuelo tiene que ser muy grande. Somos pocos, pero si somos pocos y ruidosos, seguramente el equipo vaya bien”.
Diferencia de categorías : «Me educaron desde el sentimiento de igualdad y con esas voy, me da igual el nivel o la categoría. Lo que pienso es que el equipo siempre va a competir”.»
En referencia a Unionistas : «Es un equipo que no se expone, que no juega al error del rival y que quiere encajar cuantos menos goles, mejor, y, desde Ahí, va a empezar a crecer”.»
Ampliando sobre la cita : «Ningún equipo juega ahora de una sola manera. Hay que tener paciencia, tenemos un grupo completamente nuevo, jugadores que tienen mucho nivel y otros muchos que tienen que aprender y adaptarse a lo que es Guijuelo o y aprender en función de los que son los compañeros y lo que pide el entrenador».
Previa
ASÍ ESTÁ EN GRUPO A DE LA COPA FEDERACIÓN
Al Grupo A de la Copa Federación concluye una vez se resuelvan los encuentros de este sábado 16 de agosto. Además del duelo que contamos desde el Luis Ramos, el Salamanca UDS y la Unión Deportiva Santa Marta se están midiendo en Las Pistas, en un encuentro con todo el pescado vendido y que se inició a las 18:30 horas. El partido ha llegado al descanso firmando tablas (1-1) en el marcador.
En este momento, Unionistas lidera la clasificación en solitario con 6 puntos, dos más que su rival de hoy, el CD Guijuelo. Mientras que el Salamanca UDS y el Santa Marta llegan a la última jornada ya eliminados.
Así está la clasificación antes de comenzar la segunda jornada:
1. Unionistas de Salamanca (6 puntos / 6 goles a favor / 0 goles en contra)
2. Guijuelo (4 punto / 2 gol a favor / 1 gol en contra)
3. Salamanca UDS (2* punto / 2 gol a favor / 4 gol en contra)
4. Santa Marta (0* puntos / 1 goles a favor / 6 goles en contra)
Previa
MIRAMOS AL CIELO EN EL ESTADIO LUIS RAMOS
Con un cielo despejado, y bajo una temperatura de 33º, los 22 protagonistas saltarán al tapete chacinero en una calurosa tarde de verano. Según los radares meteorológicos, tendremos una sensación térmica de 34º.
Previa
¡BUENAS TARDES!
¡Llega el partido que decidirá el campeón del Grupo A de la fase regional de la Copa RFEF! Sean todos bienvenidos a la retransmisión del CD Guijuelo – Unionistas de Salamanca. El estadio municipal Luis Ramos es, a partir de las 20 horas, el escenario de la tercera y última jornada del torneo copero, donde ambos conjuntos se verán las caras 1.623 días después.
¿Logrará Unionistas el primer puesto en la fase de grupo de la Copa RFEF, o el CD Guijuelo dará la campanada para citarse con el Zamora en la gran final regional?
Te contamos desde ya todo lo que pase en la previa del partido: alineaciones oficiales, ambiente, goles, polémicas...
¡VAMOS A ELLO!
