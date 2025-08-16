Guijuelo - Unionistas en directo: resultado y goles del partido de Copa Federación de hoy

Previa

POR EL LADO BLANQUINEGRO...

Por su parte, el entrenador de Unionistas, Oriol Riera, compareció atendió a los medios subrayando sobre la importancia del choque: “Un equipo tiene mucho que perder y el otro muy poco”.

Vuelven a poner el foco en la Copa RFEF : «Sí, y es un cambio bastante importante por lo que es el contexto del campo. Pasamos de una superficie a otra, otra vez, y eso tiene su parte de dificultad, ya no por el aspecto condicional físico, que también forma parte. Cojo la parte positiva y creo que es un partido que puede ayudar a los chicos a verse en contextos diferentes, en contextos de más caos y de más duelo y que les ayude a seguir progresando».

Sobre el encuentro : «Estos partidos son muy complicados porque uno tiene mucho que perder y otro poco. A la vez se suma el campo artificial, a la vez se suma que llegamos con una semana de muchísima carga. A pesar de que es un partido de competición y que le damos importancia, también le damos mucha importancia a preparar bien a los chicos en pretemporada».

¿Qué le pide al equipo? : «Lo que busco es que el equipo tenga identidad y que sea reconocible en lo que hace en este partido y en todos los que haya. A veces se juega de otra manera, pero que la identidad y el reconocimiento sea el mismo. Al final el que juega es uno mismo y que sea el rival el que tenga que estar enfocado en lo que hacemos nosotros».

Estado del equipo : «Lo veo en crecimiento, lo veo mejor que hace una semana atrás creo que aún nos falta muchísimo para ser un equipo con una identidad fuerte y competitivo al máximo. Estamos a la expectativa de ver en qué ritmo estamos, en qué nivel estamos. Creo muchísimo en lo que estamos formando, pero estamos lejos aún».