Guadalajara - Unionistas: resultado y goles online del partido de hoy
Sigue la retransmisión minuto a minuto del partido de Primera Federación de este domingo 14 de septiembre entre el CD Guadalajara y Unionistas en el estadio Pedro Escartín
Salamanca
Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:38
Guadalajara
-
Unionistas
Este domingo 14 de septiembre el CD Guadalajara y Unionistas se miden a las 18:15 horas en la tercera jornada de Liga del Grupo 1 de Primera Federación en el Pedro Escatín. Un duelo con mucho en juego, ambiente de los grandes y que podrás seguir minuto a minuto con la narración de nuestro redactor Jaime García, que no se perderá ni un detalle de lo que ocurra sobre el verde.
Previa
EL GUADALAJARA SALE CON LO SIGUIENTE:
Zarco; Ablanque, Gallardo, Rojo, Neskes, Eularte, Tavares, Alberto Gil, Martínez, Casado y Mendes
🟪¡𝗫𝗜 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗔𝗗𝗢!⬜️— C.D. Guadalajara 🟣⚪️ (@deporguada) September 14, 2025
👤¡Estos serán los 11 jugadores que saldrán de inicio en el partido de hoy!
⏳¡ARRANCAMOS EN 20'!
¡🅥🅐🅜🅞🅢 🅓🅔́🅟🅞🅡!💪
#️⃣ #DéporUnionistas
🔴@Primera_RFEFpic.twitter.com/MtrWLvoeM4
Previa
MIENTRAS ESPERAMOS AL ONCE LOCAL...NOS PASAMOS POR LA ZONA MIXTA
PARA LEER LAS PALABRAS DE RIERA . “Todos tienen la responsabilidad de que las cosas salgan bien”
El técnico de Unionistas, Oriol Riera, atendió a los medios de comunicación presentes en la rueda de prensa previa al encuentro en tierras guadalajareñas, que se disputará en el Pedro Escartín , correspondiente a la jornada 3 en el Grupo I de la Primera Federación.
Cómo ve al equipo : “El equipo está muy bien, eso es lo que se ve en los entrenamientos y lo que nos transmiten. Es una semana de tranquilidad y de exigencia. Llevamos intentando mejorar muchas cosas y las estamos mejorando desde la semana uno. Tenemos que intentar ser cada vez más dominadores del partido”.
Rival : “Un equipo que ha subido el conjunto del año pasado. Hacen cosas muy parecidas a lo que ya hacían. Están muy conjuntados, tienen buen trato del balón e intentan llevar el peso del partido. Veremos si somos capaces de traducir en el campo lo que hemos trabajado esta semana y si lo hacemos creo que tendremos posibilidades grandes como contra el Arenteiro, donde el equipo estuvo muy bien con lo que planteamos”.
Situación en la tabla : “Es el momento de que los chicos vayan, los chicos sigan insistiendo y creyendo en lo que estamos haciendo. La mejora está siendo abismal en algunos aspectos y yo veo al equipo muy bien. No tengo ninguna duda de ello”.
Previa
Y YA TENEMOS ONCE DE UNIONISTAS: 3 CAMBIOS CON RESPECTO AL ÚLTIMO DÍA
Oriol Riera pone en liza a los siguientes once jugadores:
Unai Marino; Olmedo, Álvaro, Farru, Roldán, Gorjón; Juanje, Jota, Álvaro Gómez; De Bustos y Pachón
⚽ ALINEACIÓN | XI inicial frente al @deporguada:#Irreductibles ⚔️#GuadalajaraUnionistaspic.twitter.com/fz4MxaX9jE— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) September 14, 2025
Previa
¿CÓMO SEGUIR EL PARTIDO?
El encuentro entre el Guadalajara y Unionistas se disputa a las 18:15 horas en el estadio Pedro Escartín , choque correspondiente a la jornada tercera jornada de Liga en el Grupo 1 de la Primera RFEF.
En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del partido entre el conjunto guadalajareño y el salmantino. Además, podrá seguirse por televisión a través de las plataformas LaLiga+ y Football Club.
Previa
MIRAMOS AL CIELO EN EL PEDRO ESCARTÍN
Con un cielo totalmente despejado, y bajo una temperatura de 30º, los 22 protagonistas saltarán al tapete de estadio Pedro Escartín en una soleada tarde de fútbol. Según los radares meteorológicos, tendremos una sensación térmica de 31º.
Previa
¡BUENAS TARDES!
¡Bienvenidos a este Guadalajara-Unionistas! Uno de los siete compromisos que ofrece esta jornada de domingo en el capítulo 3 del Grupo I de la Primera Federación. Unionistas encara la cita con la imperiosa necesidad de sumar después de cumplir dos primeros partidos de Liga sin encontrar la portería rival y con el casillero de puntos vacío. Todo ello lo ubica como colista de la clasificación. Mientras que el Guadalajara, uno de los ascendidos este curso, llega tras cosechar su primer triunfo en la presente campaña, fue ante el Celta Fortuna a domicilio. Gracias a dicho triunfo, el cuadro local inicia la contienda como decimotercer clasificado.
¿Podrá Unionistas poner fin a este comienzo complicado?
Te contamos desde ya todo lo que pase en la previa del partido: alineaciones oficiales, ambiente, goles, polémicas...
¡VAMOS A ELLO!
⚽ ¡DÍA DE PARTIDO! ⚽— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) September 14, 2025
🆚 @deporguada
🕕 18:15h
🏟️ Estadio Pedro Escartín
📺 @FootballClub
📻 @a_indebida12 y @LocaUrbanSala (90.3 FM)#Irreductibles ⚔️#GuadalajaraUnionistaspic.twitter.com/Tiz08udqnj
