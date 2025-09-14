Guadalajara - Unionistas: resultado y goles online del partido de hoy

Previa

PARA LEER LAS PALABRAS DE RIERA . “Todos tienen la responsabilidad de que las cosas salgan bien”

El técnico de Unionistas, Oriol Riera, atendió a los medios de comunicación presentes en la rueda de prensa previa al encuentro en tierras guadalajareñas, que se disputará en el Pedro Escartín , correspondiente a la jornada 3 en el Grupo I de la Primera Federación.

Cómo ve al equipo : “El equipo está muy bien, eso es lo que se ve en los entrenamientos y lo que nos transmiten. Es una semana de tranquilidad y de exigencia. Llevamos intentando mejorar muchas cosas y las estamos mejorando desde la semana uno. Tenemos que intentar ser cada vez más dominadores del partido”.

Rival : “Un equipo que ha subido el conjunto del año pasado. Hacen cosas muy parecidas a lo que ya hacían. Están muy conjuntados, tienen buen trato del balón e intentan llevar el peso del partido. Veremos si somos capaces de traducir en el campo lo que hemos trabajado esta semana y si lo hacemos creo que tendremos posibilidades grandes como contra el Arenteiro, donde el equipo estuvo muy bien con lo que planteamos”.

Situación en la tabla : “Es el momento de que los chicos vayan, los chicos sigan insistiendo y creyendo en lo que estamos haciendo. La mejora está siendo abismal en algunos aspectos y yo veo al equipo muy bien. No tengo ninguna duda de ello”.