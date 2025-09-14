Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Guadalajara - Unionistas: resultado y goles online del partido de hoy

Sigue la retransmisión minuto a minuto del partido de Primera Federación de este domingo 14 de septiembre entre el CD Guadalajara y Unionistas en el estadio Pedro Escartín

Jaime García

Salamanca

Domingo, 14 de septiembre 2025, 17:38

Actualizado Hace 1 minuto
Guadalajara

-

Unionistas

Este domingo 14 de septiembre el CD Guadalajara y Unionistas se miden a las 18:15 horas en la tercera jornada de Liga del Grupo 1 de Primera Federación en el Pedro Escatín. Un duelo con mucho en juego, ambiente de los grandes y que podrás seguir minuto a minuto con la narración de nuestro redactor Jaime García, que no se perderá ni un detalle de lo que ocurra sobre el verde.

Previa

EL GUADALAJARA SALE CON LO SIGUIENTE:

Zarco; Ablanque, Gallardo, Rojo, Neskes, Eularte, Tavares, Alberto Gil, Martínez, Casado y Mendes

Previa

MIENTRAS ESPERAMOS AL ONCE LOCAL...NOS PASAMOS POR LA ZONA MIXTA

PARA LEER LAS PALABRAS DE RIERA . “Todos tienen la responsabilidad de que las cosas salgan bien”

El técnico de Unionistas, Oriol Riera, atendió a los medios de comunicación presentes en la rueda de prensa previa al encuentro en tierras guadalajareñas, que se disputará en el Pedro Escartín , correspondiente a la jornada 3 en el Grupo I de la Primera Federación.

Previa

Y YA TENEMOS ONCE DE UNIONISTAS: 3 CAMBIOS CON RESPECTO AL ÚLTIMO DÍA

Oriol Riera pone en liza a los siguientes once jugadores:

Unai Marino; Olmedo, Álvaro, Farru, Roldán, Gorjón; Juanje, Jota, Álvaro Gómez; De Bustos y Pachón

Previa

¿CÓMO SEGUIR EL PARTIDO?

El encuentro entre el Guadalajara y Unionistas se disputa a las 18:15 horas en el estadio Pedro Escartín , choque correspondiente a la jornada tercera jornada de Liga en el Grupo 1 de la Primera RFEF.

En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del partido entre el conjunto guadalajareño y el salmantino. Además, podrá seguirse por televisión a través de las plataformas LaLiga+ y Football Club.

Previa

MIRAMOS AL CIELO EN EL PEDRO ESCARTÍN

Con un cielo totalmente despejado, y bajo una temperatura de 30º, los 22 protagonistas saltarán al tapete de estadio Pedro Escartín en una soleada tarde de fútbol. Según los radares meteorológicos, tendremos una sensación térmica de 31º.

Previa

¡BUENAS TARDES!

¡Bienvenidos a este Guadalajara-Unionistas! Uno de los siete compromisos que ofrece esta jornada de domingo en el capítulo 3 del Grupo I de la Primera Federación. Unionistas encara la cita con la imperiosa necesidad de sumar después de cumplir dos primeros partidos de Liga sin encontrar la portería rival y con el casillero de puntos vacío. Todo ello lo ubica como colista de la clasificación. Mientras que el Guadalajara, uno de los ascendidos este curso, llega tras cosechar su primer triunfo en la presente campaña, fue ante el Celta Fortuna a domicilio. Gracias a dicho triunfo, el cuadro local inicia la contienda como decimotercer clasificado.

