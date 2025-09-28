Salamanca UDS - UD Orense en directo: resultado y goles online del partido de hoy

Previa

LA PREVIA DEL ENCUENTRO: Ganar es lo único que importa

PREVIA . En el Salamanca UDS existe desde siempre la obligación de ganar y de esa proclama no huyen ni los actuales componentes de la plantilla y el cuerpo técnico. Y Jorge García lo recordó en la rueda de prensa previa: esa es la exigencia que se marcan ellos mismos. Por eso, y además por la derrota del pasado fin de semana contra el Deportivo Fabril, sacar los tres puntos este domingo (17:00 horas) frente a la UD Ourense es lo único que les va a servir a los blanquinegros. Será por segunda jornada consecutiva como locales en Las Pistas, y según estiman desde el club la última porque para la siguiente ya esperan jugar en el Helmántico, pero habrá que verlo.

Con 4 puntos después de las tres primeras jornadas, el Salamanca UDS necesita hoy sumar otros 3, como ya hizo hace un par de semanas contra el Atlético Astorga para hacerse fuerte en su casa, sea una o la otra. Es la manera de cumplir el objetivo de estar peleando por los puestos altos de la clasificación, al contrario de lo que sucedió la pasada temporada.

Jorge García tendrá menos piezas para confeccionar el once titular y preparar los posibles cambios posteriores porque ha aumentado la lista de bajas: además de Hugo Marcos y Davo, que siguen sin estar disponibles, tampoco estará Dani Hernández una semana más tras la recaída que sufrió en el amistoso frente al Real Valladolid. Y tampoco estará Iván Casado, que ha sido sancionado con dos encuentros por su expulsión en Abegondo.