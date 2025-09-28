Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una jugada del partido. LAYA
Salamanca UDS - UD Orense en directo: resultado y goles online del partido de hoy

Sigue la retransmisión minuto a minuto del partido de este domingo 28 en Las Pistas

Jaime García

Salamanca

Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:05

Actualizado Hace 14 minutos
Salamanca UDS

0

-

0

UD Orense

45'

FINAL DE LA PRIMERA PARTE EN LAS PISTAS (0-0)

Minuto 45: Ninguno estrena el marcador en Las Pistas. Primer tiempo sin trabajo para los guardametas. La más clara fue de la UD Ourense, con un remate que sacó bajo palos Marotías. Por su parte, los charros llegaron, pero sin apenas peligro ya que todos sus remates se marcharon lejos de los dominios del meta visitante

37'

NUEVA LLEGADA DEL SALAMANCA UDS (0-0)

Minuto 37: Llegada de Mancebo que acabó con un nuevo remate desviado de los charros. Pocas llegadas de los hombres de Jorge García para lo que ofrece, hasta el momento, el conjunto visitante

25'

REMATE DE MAROTÍAS (0-0)

Minuto 25: Marotías se sacó un gran remate de cabeza que por poco se cuela dentro. El meta visitante envió el cuero a saque de esquina

15'

SALVA BAJO PALOS MAROTÍAS (0-0)

Minuto 15: Gamarra se plantó ante Villanueva y después de que su disparo superase a Villanueva, apareció Marotías para evitar el primer bajo palos

10'

PRIMEROS 10 MINUTOS SIN AVISTAMIENTOS (0-0)

Minuto 10: Cumplimos los primeros diez minutos sin avistamientos en ambas porterías. Lo único, un disparo de Servetti que se topó con el cuerpo de un central visitante

1'

COMIENZA EL PARTIDO (0-0)

Previa

SEGUNDOS PARA PONER EN JUEGO EL BALÓN

Previa

ASÍ LLEGA LA UD OURENSE

La UD Ourense, que cumple su primera temporada en Segunda Federación, llega al partido ubicado en la decimosexta posición con 1 punto en la mochila. Abrieron el curso con derrota en casa frente al Valladolid Promesas (0-1) en el último suspiro (min. 94).

Previa

CUATRO CAMBIOS CON RESPECTO AL ÚLTIMO DÍA

Jorge García varía cuatro nombres con respecto al último día: Villanueva sustituye a Leo Mendes en la portería. Lara, lesionado de última hora, deja paso a Alba. Delgado sustituye a Nóbrega. Y, el sancionado Casado, da paso en el once a Aimar.

Esperemos a la colocación sobre el verde.

Previa

MIENTRAS QUE LA UD OURENSE SE PRENSENTA CON LO SIGUIENTE

Previa

Y VAMOS CON LOS ONCES...PRIMERO EL CUADRO LOCAL

Jorge García pone en liza a los siguientes once jugadores:

Previa

LA PREVIA DEL ENCUENTRO: Ganar es lo único que importa

PREVIA . En el Salamanca UDS existe desde siempre la obligación de ganar y de esa proclama no huyen ni los actuales componentes de la plantilla y el cuerpo técnico. Y Jorge García lo recordó en la rueda de prensa previa: esa es la exigencia que se marcan ellos mismos. Por eso, y además por la derrota del pasado fin de semana contra el Deportivo Fabril, sacar los tres puntos este domingo (17:00 horas) frente a la UD Ourense es lo único que les va a servir a los blanquinegros. Será por segunda jornada consecutiva como locales en Las Pistas, y según estiman desde el club la última porque para la siguiente ya esperan jugar en el Helmántico, pero habrá que verlo.

Previa

LAS PALABRAS DE BORJA FERNÁNDEZ. “Los chicos están animados, ven que estamos haciendo buenos partidos y que tenemos cerca el primer triunfo”

Borja Fernández , entrenador de la UD Ourense , repasó la actualidad de su rival en el día de hoy (Salamanca UDS) asegurando que “me espero un partido de la categoría, donde los equipos empiezan presionando arriba y según se desarrolle el encuentro van jugando con el resultado y con las sensaciones”, comentó en la previa.

Previa

PARA LEER LAS PALABRAS DE JORGE GARCÍA. “Lo más importante después de una derrota es ganar lo antes posible”

Jorge García , el entrenador del Salamanca UDS , espera que su equipo reaccione a la derrota contra el Fabril con una victoria este domingo frente a la UD Ourense.

Semana de trabajo : “El equipo tiene ganas de resarcirnos después de la derrota del otro día. Sabemos que lo más importante después de una derrotar es volver a ganar lo antes posible y eso es lo que vamos a intentar desde el minuto uno”.

Previa

HORARIO DEL ENCUENTRO

El encuentro entre el Salamanca UDS y la UD Ourense se juega este domingo 28 de septiembre, a partir de las 17:00 horas. En la página web de LA GACETA haremos la narración online del partido entre el Salamanca UDS y la UD Ourense, en la que te contaremos todos los detalles de lo que suceda en el mismo. En esta ocasión, no podrá seguirse por TV.

Previa

MIRAMOS EL TIEMPO PARA EL PARTIDO

Con un cielo encapotado, y bajo una temperatura de 19º, los 22 protagonistas saltarán al tapete de Las Pistas en esta tarde de fútbol. Según los radares meteorológicos, tendremos una sensación térmica de 18º, una probabilidad de precipitación del 20 % y rachas de viento de 24 km/h.

Previa

¡BUENAS TARDES!

¡Bienvenidos a este Salamanca UDS-UD Ourense! Un encuentro correspondiente a la cuarta jornada en el Grupo I de la Segunda RFEF que tendrá Las Pistas como escenario de la acción. El conjunto salmantino quiere dar carpetazo al último compromiso liguero, que se saldó con derrota frente al Deportivo Fabril. Para ello, los de Jorge García, ubicado en la octava posición con 4 puntos, deberán doblegar a la UD Ourense, que llega ocupando la antepenúltima posición con 1 punto en la taquilla. Ambos llegan al partido después de caer en su última cita. En el caso de los charros frente al mencionado líder de la competición, y en el lado visitante, se vieron superados por el Marino de Luanco.

