Salamanca UDS - UD Orense en directo: resultado y goles online del partido de hoy
Sigue la retransmisión minuto a minuto del partido de este domingo 28 en Las Pistas
Salamanca
Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:05
Salamanca UDS
0
-
0
UD Orense
45'
FINAL DE LA PRIMERA PARTE EN LAS PISTAS (0-0)
Minuto 45: Ninguno estrena el marcador en Las Pistas. Primer tiempo sin trabajo para los guardametas. La más clara fue de la UD Ourense, con un remate que sacó bajo palos Marotías. Por su parte, los charros llegaron, pero sin apenas peligro ya que todos sus remates se marcharon lejos de los dominios del meta visitante
37'
NUEVA LLEGADA DEL SALAMANCA UDS (0-0)
Minuto 37: Llegada de Mancebo que acabó con un nuevo remate desviado de los charros. Pocas llegadas de los hombres de Jorge García para lo que ofrece, hasta el momento, el conjunto visitante
⏱️ 36’ | 0-0 | Ocasión para la Unión, en los pies de Mancebo.— Salamanca UDS (@SalamancaCFUDS) September 28, 2025
#UDSOurense 🏳️🏴 pic.twitter.com/RH2waTqts0
25'
REMATE DE MAROTÍAS (0-0)
Minuto 25: Marotías se sacó un gran remate de cabeza que por poco se cuela dentro. El meta visitante envió el cuero a saque de esquina
15'
SALVA BAJO PALOS MAROTÍAS (0-0)
Minuto 15: Gamarra se plantó ante Villanueva y después de que su disparo superase a Villanueva, apareció Marotías para evitar el primer bajo palos
10'
PRIMEROS 10 MINUTOS SIN AVISTAMIENTOS (0-0)
Minuto 10: Cumplimos los primeros diez minutos sin avistamientos en ambas porterías. Lo único, un disparo de Servetti que se topó con el cuerpo de un central visitante
1'
COMIENZA EL PARTIDO (0-0)
Previa
SEGUNDOS PARA PONER EN JUEGO EL BALÓN
Previa
ASÍ LLEGA LA UD OURENSE
La UD Ourense, que cumple su primera temporada en Segunda Federación, llega al partido ubicado en la decimosexta posición con 1 punto en la mochila. Abrieron el curso con derrota en casa frente al Valladolid Promesas (0-1) en el último suspiro (min. 94).
Una semana después cosecharon el primer punto de la temporada contra el Burgos B (1-1) a domicilio, un partido donde Valen, único goleador del equipo hasta ahora, adelantó a los gallegos, pero Ribas igualó la contienda tras el descanso.
Y, en el capítulo de Liga anterior, también conocieron la derrota, esta vez, a manos del Marino de Luanco. La UD Ourense no encontró respuesta al gol de Tito a los 68 minutos.
Previa
CUATRO CAMBIOS CON RESPECTO AL ÚLTIMO DÍA
Jorge García varía cuatro nombres con respecto al último día: Villanueva sustituye a Leo Mendes en la portería. Lara, lesionado de última hora, deja paso a Alba. Delgado sustituye a Nóbrega. Y, el sancionado Casado, da paso en el once a Aimar.
Esperemos a la colocación sobre el verde.
Todo apunta a que Parra-Murua-Marotías-Souleuy formarán la zaga
Alba y Cristeto por delante
Previa
MIENTRAS QUE LA UD OURENSE SE PRENSENTA CON LO SIGUIENTE
ALIÑACIÓN 🆚 @SalamancaCFUDS— UD Ourense 🐺 (@UDOurense2014) September 28, 2025
O XI de Borja Fernández para o encontro hoxe.
Patrocina @GrupoTAR_SL#SalamancaUDSOurensepic.twitter.com/N1JMvIBEWg
Previa
Y VAMOS CON LOS ONCES...PRIMERO EL CUADRO LOCAL
Jorge García pone en liza a los siguientes once jugadores:
📋✅ | 🅐🅛🅘🅝🅔🅐🅒🅘🅞🅝— Salamanca UDS (@SalamancaCFUDS) September 28, 2025
¡Ya tenemos 11 Inicial confirmado!
#UDSOurense 🏳️🏴 pic.twitter.com/Tpphe4VSMM
Previa
LA PREVIA DEL ENCUENTRO: Ganar es lo único que importa
PREVIA . En el Salamanca UDS existe desde siempre la obligación de ganar y de esa proclama no huyen ni los actuales componentes de la plantilla y el cuerpo técnico. Y Jorge García lo recordó en la rueda de prensa previa: esa es la exigencia que se marcan ellos mismos. Por eso, y además por la derrota del pasado fin de semana contra el Deportivo Fabril, sacar los tres puntos este domingo (17:00 horas) frente a la UD Ourense es lo único que les va a servir a los blanquinegros. Será por segunda jornada consecutiva como locales en Las Pistas, y según estiman desde el club la última porque para la siguiente ya esperan jugar en el Helmántico, pero habrá que verlo.
Con 4 puntos después de las tres primeras jornadas, el Salamanca UDS necesita hoy sumar otros 3, como ya hizo hace un par de semanas contra el Atlético Astorga para hacerse fuerte en su casa, sea una o la otra. Es la manera de cumplir el objetivo de estar peleando por los puestos altos de la clasificación, al contrario de lo que sucedió la pasada temporada.
Jorge García tendrá menos piezas para confeccionar el once titular y preparar los posibles cambios posteriores porque ha aumentado la lista de bajas: además de Hugo Marcos y Davo, que siguen sin estar disponibles, tampoco estará Dani Hernández una semana más tras la recaída que sufrió en el amistoso frente al Real Valladolid. Y tampoco estará Iván Casado, que ha sido sancionado con dos encuentros por su expulsión en Abegondo.
Previa
LAS PALABRAS DE BORJA FERNÁNDEZ. “Los chicos están animados, ven que estamos haciendo buenos partidos y que tenemos cerca el primer triunfo”
Borja Fernández , entrenador de la UD Ourense , repasó la actualidad de su rival en el día de hoy (Salamanca UDS) asegurando que “me espero un partido de la categoría, donde los equipos empiezan presionando arriba y según se desarrolle el encuentro van jugando con el resultado y con las sensaciones”, comentó en la previa.
Semana tras derrota : “Dentro de la preocupación lógica por no conseguir ganar y haber perdido los dos partidos de casa, algo a lo que no estamos acostumbrados, los chicos están animados, ven que estamos haciendo buenos partidos y que tenemos cerca el primer triunfo”.
¿Suerte para lograr el primer triunfo? : “Los partidos son largos y muchas veces se deciden por detalles, por lo que hay que intentar tenerlos a favor para poder estar más cerca de ganar. Yo no creo mucho en la fortuna, al final todo se equilibra y si hacemos muchas cosas bien, estaremos más cercas de conseguir nuestros objetivos”.
Sobre el Salamanca UDS : “Sabemos que nos medimos a un equipo que hace muchas cosas bien y que tenemos que contrarrestar. Más allá del rival, la clave está en nosotros mismos, en seguir haciendo lo que creemos y en aprovechar nuestros buenos momentos y los errores que pueda cometer el contrario para poder ponernos por delante”.
Previa
PARA LEER LAS PALABRAS DE JORGE GARCÍA. “Lo más importante después de una derrota es ganar lo antes posible”
Jorge García , el entrenador del Salamanca UDS , espera que su equipo reaccione a la derrota contra el Fabril con una victoria este domingo frente a la UD Ourense.
Semana de trabajo : “El equipo tiene ganas de resarcirnos después de la derrota del otro día. Sabemos que lo más importante después de una derrotar es volver a ganar lo antes posible y eso es lo que vamos a intentar desde el minuto uno”.
Corregir errores : “Al final cuando pierdes se suelen ver más los defectos que cuando ganas. No debería ser así, pero esa es la realidad y por supuesto que estamos intentando corregir los errores y crecer para que no vuelva a pasar, y poder dominar la mayor parte del partido”.
El sistema que usará : “Tenemos una idea sí. Tenemos muchas alternativas y eso habla muy bien de la plantilla, porque tenemos varios jugadores que pueden actuar en distintos puestos”.
Sobre el rival : “Es un equipo que de momento no ha conseguido la victoria y sabemos que esos son los más peligrosos porque van a venir con todo para intentar llevarse los tres puntos de las pistas, así que tenemos que tener la máxima concentración durante el mayor tiempo posible”.
Previa
HORARIO DEL ENCUENTRO
El encuentro entre el Salamanca UDS y la UD Ourense se juega este domingo 28 de septiembre, a partir de las 17:00 horas. En la página web de LA GACETA haremos la narración online del partido entre el Salamanca UDS y la UD Ourense, en la que te contaremos todos los detalles de lo que suceda en el mismo. En esta ocasión, no podrá seguirse por TV.
Previa
MIRAMOS EL TIEMPO PARA EL PARTIDO
Con un cielo encapotado, y bajo una temperatura de 19º, los 22 protagonistas saltarán al tapete de Las Pistas en esta tarde de fútbol. Según los radares meteorológicos, tendremos una sensación térmica de 18º, una probabilidad de precipitación del 20 % y rachas de viento de 24 km/h.
Previa
¡BUENAS TARDES!
¡Bienvenidos a este Salamanca UDS-UD Ourense! Un encuentro correspondiente a la cuarta jornada en el Grupo I de la Segunda RFEF que tendrá Las Pistas como escenario de la acción. El conjunto salmantino quiere dar carpetazo al último compromiso liguero, que se saldó con derrota frente al Deportivo Fabril. Para ello, los de Jorge García, ubicado en la octava posición con 4 puntos, deberán doblegar a la UD Ourense, que llega ocupando la antepenúltima posición con 1 punto en la taquilla. Ambos llegan al partido después de caer en su última cita. En el caso de los charros frente al mencionado líder de la competición, y en el lado visitante, se vieron superados por el Marino de Luanco.
¿Podrá el Salamanca UDS reencontrarse con la victoria?
Te contamos desde ya todo lo que pase en la previa del partido: alineaciones oficiales, ambiente, goles, polémicas...
¡VAMOS A ELLO!
🤍🖤 🅓🅘🅐 🅓🅔 🅤🅝🅘🅞🅝— Salamanca UDS (@SalamancaCFUDS) September 28, 2025
🏆 𝐋𝐢𝐠𝐚 𝐉-𝟒
🆚 @UDOurense2014
📆 HOY 28/09
🕒 17:00 horas
🏟 Pistas del Helmántico #LaUnionDelFuturo 🏳️🏴 pic.twitter.com/WUMdxyA375
