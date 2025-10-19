Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Numancia - Salamanca UDS en directo: resultado online del partido de Segunda RFEF de hoy (1-0)

Sigue en directo online el minuto a minuto del partido que, en la tarde de este domingo, 19 de octubre, disputan el Numancia y el Salamanca UDS en Los Pajaritos, correspondiente a la jornada 7 de la Segunda RFEF

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Domingo, 19 de octubre 2025, 18:03

Actualizado Hace 1 minuto
Numancia

Numancia

1

-

0

Salamanca UDS

Salamanca UDS

Icono 46

EMPIEZA EL SEGUNDO TIEMPO

Pone el balón en juego Cristeto; ya en juego el segundo tiempo en Los Pajaritos. Veremos cómo le ha sentado el paso por vestuarios al equipo de Jorge García.

Enlace copiado

Icono 44'

DESCANSO EN LOS PAJARITOS

No va más. Se acabó el primer acto en Los Pajaritos, vale el gol de Jony. Tiene trabajo al descanso Jorge García.

Enlace copiado

44'

UN MINUTO MÁS

Eso le queda al primer tiempo en Los Pajaritos.

Enlace copiado

43'

APRIETA EL SALAMANCA UDS

Exprime los últimos minutos del primero tiempo el Salamanca UDS.

Enlace copiado

42'

HA TENIDO EL EMPATE ALBA

Era clarísimo el remate para el centrocampista blanquinegro, que giró demasiado el cuello en el remate del córner lanzado por Cristeto y se escapa una ocasión clara.

Enlace copiado

36'

SE SALVA EL SALAMANCA UDS

Ha tenido el Numancia el segundo tanto en las botas de Juancho, que cruzo en exceso ante Leo Mendes. Error grave en la salida del balón blanquinegra que ha podido costar caro.

Enlace copiado

Icono 32'

AMARILLA PARA MOUSTAPHA

Ve la cartulina el jugador soriano, es la primera del encuentro. Hizo falta sobre Cristeto.

Enlace copiado

28'

CRECE EL SALAMANCA UDS

Está empezando a adueñarse de la posesión del partido el conjunto de Jorge García. El Numancia ya no tiene tantas piernas para apretar tan agresivo.

Enlace copiado

24'

LO INTENTA JUANCHO

El ex jugador blanquinegro lo ha intentado desde la larga distancia tras una recuperación en zona de creación del Numancia. Su disparo se marchó por encima del travesaño.

Enlace copiado

22'

FUERA DE JUEGO DEL SALAMANCA

Señala Diego Sarabia posición antirreglamentaria de un jugador del Salamanca UDS; se aborta otra llegada al área blanquinegra. Que parece que se estira, pero sin la claridad de los encuentros anteriores.

Enlace copiado

18'

PRIMERA BUENA ACCIÓN BLANQUINEGRA

El Salamanca UDS sale ahora bien de la presión del Numancia y elabora una jugada eléctrica que acaba con un centro de Parra y un cabezazo de Javi Delgado que no ve puerta.

Enlace copiado

Icono 12'

GOL DEL NUMANCIA

Se adelanta el conjunto rojillo con un tanto de Jony de cabeza tras una gran acción de Héctor Peña por banda derecha.

Enlace copiado

10'

MEJOR EL NUMANCIA

Está presionando alto y eso está complicándole la vida al Salamanca UDS. Le dura el balón a un suspiro al conjunto blanquinegro.

Enlace copiado

2'

FALTA DE JAVI DELGADO

Imprecisiones y golpes en el este arranque de primer tiempo. Sin dominador de momento del partido.

Enlace copiado

Icono 1'

¡COMIENZA EL PARTIDO EN LOS PAJARITOS!

En juego el choque entre el Salamanca UDS y el Salamanca UDS.

Enlace copiado

Previa

ONCE DEL NUMANCIA

Enlace copiado

16:41

ONCE INICIAL

Jorge García repite el mismo once que venció a la Sarriana

Enlace copiado

16:40

LA PREVIA

El Salamanca UDS busca prolongar su buen momento de forma . El propio técnico charro ya avanzó que el cuadro salmantino «quiere ser valiente», a pesar de la envergadura del rival.

Enlace copiado

16:37

EL RIVAL

El cuadro soriano, uno de los principales candidatos al ascenso directo, estrenará técnico tras la destitución de Abel Segovia . El relevo lo ha tomado esta misma semana Ángel Rodríguez: conocedor de la categoría y con experiencia en clubes de la talla del Melilla, Hércules o el Pontevedra -con el que logró el ascenso a Primera Federación-

Enlace copiado

16:31

BUENAS TARDES

Comenzamos el directo del choque que mide al CD Numancia frente al Salamanca UDS en Los Pajaritos

Enlace copiado

