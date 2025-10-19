Numancia - Salamanca UDS en directo: resultado online del partido de Segunda RFEF de hoy (1-0)
Sigue en directo online el minuto a minuto del partido que, en la tarde de este domingo, 19 de octubre, disputan el Numancia y el Salamanca UDS en Los Pajaritos, correspondiente a la jornada 7 de la Segunda RFEF
Salamanca
Domingo, 19 de octubre 2025, 18:03
Numancia
1
-
0
Salamanca UDS
46
EMPIEZA EL SEGUNDO TIEMPO
Pone el balón en juego Cristeto; ya en juego el segundo tiempo en Los Pajaritos. Veremos cómo le ha sentado el paso por vestuarios al equipo de Jorge García.
Enlace copiado
44'
DESCANSO EN LOS PAJARITOS
No va más. Se acabó el primer acto en Los Pajaritos, vale el gol de Jony. Tiene trabajo al descanso Jorge García.
Enlace copiado
44'
UN MINUTO MÁS
Eso le queda al primer tiempo en Los Pajaritos.
Enlace copiado
43'
APRIETA EL SALAMANCA UDS
Exprime los últimos minutos del primero tiempo el Salamanca UDS.
Enlace copiado
42'
HA TENIDO EL EMPATE ALBA
Era clarísimo el remate para el centrocampista blanquinegro, que giró demasiado el cuello en el remate del córner lanzado por Cristeto y se escapa una ocasión clara.
Enlace copiado
36'
SE SALVA EL SALAMANCA UDS
Ha tenido el Numancia el segundo tanto en las botas de Juancho, que cruzo en exceso ante Leo Mendes. Error grave en la salida del balón blanquinegra que ha podido costar caro.
Enlace copiado
32'
AMARILLA PARA MOUSTAPHA
Ve la cartulina el jugador soriano, es la primera del encuentro. Hizo falta sobre Cristeto.
Enlace copiado
28'
CRECE EL SALAMANCA UDS
Está empezando a adueñarse de la posesión del partido el conjunto de Jorge García. El Numancia ya no tiene tantas piernas para apretar tan agresivo.
Enlace copiado
24'
LO INTENTA JUANCHO
El ex jugador blanquinegro lo ha intentado desde la larga distancia tras una recuperación en zona de creación del Numancia. Su disparo se marchó por encima del travesaño.
Enlace copiado
22'
FUERA DE JUEGO DEL SALAMANCA
Señala Diego Sarabia posición antirreglamentaria de un jugador del Salamanca UDS; se aborta otra llegada al área blanquinegra. Que parece que se estira, pero sin la claridad de los encuentros anteriores.
Enlace copiado
18'
PRIMERA BUENA ACCIÓN BLANQUINEGRA
El Salamanca UDS sale ahora bien de la presión del Numancia y elabora una jugada eléctrica que acaba con un centro de Parra y un cabezazo de Javi Delgado que no ve puerta.
Enlace copiado
12'
GOL DEL NUMANCIA
Se adelanta el conjunto rojillo con un tanto de Jony de cabeza tras una gran acción de Héctor Peña por banda derecha.
Enlace copiado
10'
MEJOR EL NUMANCIA
Está presionando alto y eso está complicándole la vida al Salamanca UDS. Le dura el balón a un suspiro al conjunto blanquinegro.
Enlace copiado
2'
FALTA DE JAVI DELGADO
Imprecisiones y golpes en el este arranque de primer tiempo. Sin dominador de momento del partido.
Enlace copiado
1'
¡COMIENZA EL PARTIDO EN LOS PAJARITOS!
En juego el choque entre el Salamanca UDS y el Salamanca UDS.
Enlace copiado
Previa
ONCE DEL NUMANCIA
ONCE INICIAL I ALINEACIÓN— CD Numancia (@cdnumancia) October 19, 2025
Los nuestros para el partido de esta tarde en #LosPajaritos#NumanciaSalamanca I #SegundaRFEFpic.twitter.com/jQegPHVN4p
Enlace copiado
16:41
ONCE INICIAL
Jorge García repite el mismo once que venció a la Sarriana
📋✅ | 🅐🅛🅘🅝🅔🅐🅒🅘🅞🅝— Salamanca UDS (@SalamancaCFUDS) October 19, 2025
¡Ya tenemos 11 Inicial confirmado!
#NumanciaUDS 🏳️🏴 pic.twitter.com/mJ9sO4Nfsl
Enlace copiado
16:40
LA PREVIA
El Salamanca UDS busca prolongar su buen momento de forma . El propio técnico charro ya avanzó que el cuadro salmantino «quiere ser valiente», a pesar de la envergadura del rival.
Enlace copiado
16:37
EL RIVAL
El cuadro soriano, uno de los principales candidatos al ascenso directo, estrenará técnico tras la destitución de Abel Segovia . El relevo lo ha tomado esta misma semana Ángel Rodríguez: conocedor de la categoría y con experiencia en clubes de la talla del Melilla, Hércules o el Pontevedra -con el que logró el ascenso a Primera Federación-
Enlace copiado
16:31
BUENAS TARDES
Comenzamos el directo del choque que mide al CD Numancia frente al Salamanca UDS en Los Pajaritos
Enlace copiado
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad