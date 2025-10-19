Numancia - Salamanca UDS en directo: resultado online del partido de Segunda RFEF de hoy (1-0)

16:37

EL RIVAL

El cuadro soriano, uno de los principales candidatos al ascenso directo, estrenará técnico tras la destitución de Abel Segovia . El relevo lo ha tomado esta misma semana Ángel Rodríguez: conocedor de la categoría y con experiencia en clubes de la talla del Melilla, Hércules o el Pontevedra -con el que logró el ascenso a Primera Federación-