Deportivo Fabril - Salamanca UDS en directo: resultado online del partido de Segunda RFEF de hoy (1-1)

Sigue en directo online el minuto a minuto del partido que, en la tarde de este domingo, 21 de septiembre, disputan el Deportivo Fabril y el Salamanca UDS en Abegondo, correspondiente a la jornada 3 de la Segunda RFEF

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 21 de septiembre 2025, 17:42

Actualizado Hace 7 minutos
Deportivo Fabril1

Deportivo Fabril1

-

1

Salamanca UDS

Salamanca UDS

46'

NOS VAMOS AL DESCANSO EN ABEGONDO (1-1)

40'

GOOOOOOL DEL SALAMANCA UDS (1-1)

Minuto 40: Empata Servetti. El Salamanca UDS devuelve las tablas al marcador de Abengondo. Casaso peinó y ahí apreció el killer para meter la pierna y colocar el tercer tanto en su cuenta particular

32'

GOL DEL FABRIL (0-1)

Minuto 32: El Deportivo Fabril se adelante tras un gol en propia de Marotías

Icono 30'

PARRA VE LA PRIMERA AMARILLA (0-0)

20'

EL FABRIL TAMBIÉN PRUEBA A LEO MENDES (0-0)

Minuto 20: Nájera lo intentó para el Fabril con un leve disparo que no incordió a Leo Mendes

17'

LOS JUGADORES HACEN CASO A JORGE GARCÍA (0-0)

Minuto 17: El Salamanca UDS comienza mejor que los locales sobre el verde. Los de Jorge García están robando el balón al filial deportivista para llevar el peso del partido con gran acierto

13'

NUEVA LLEGADA DEL SALAMANCA UDS (0-0)

Minuto 13: Murua lo intentó cazando un balón colgado al área. Pero, el central no acierta con el disparo

1'

UYYYYYY ABRAHAM (0-0)

Minuto 1: La primera llegada del partido la firma el Salamanca UDS. Gran disparo de Abraham que no encuentra la portería rival

1'

COMIENZA EL PARTIDO EN ABEGONDO (0-0)

Previa

PREVIA. Deportivo Fabril - Salamanca UDS: primera prueba de fuego

PREVIA . El plato fuerte de la tercera jornada dominical en la Segunda Federación se juega en la Ciudad Deportiva de Abegondo a partir de las 17:00 horas . La cita mide al Deportivo Fabril, tercer clasificado con 6 puntos en la taquilla, con el Salamanca UDS, que cierra el playoff de ascenso después de cosechar 4 puntos en este comienzo de campaña.

Previa

ANTECEDENTES

Será la quinta ocasión que ambos conjuntos se vean las caras en un partido oficial. La primera vez fue en el curso 2018/19, cuando los dos formaban parte de la Segunda División B. En aquella temporada, el cuadro gallego se llevó la victoria (1-0) en casa, mientras que en tierras salmantinas la cita se saldó sin goles. Y, sus últimos enfrentamientos se dieron la temporada pasada en Segunda RFEF, con doble alegría para el Salamanca UDS. En el estadio Helmántico, los charros derrotaron al filial deportivista en el tiempo de prolongación gracias a una diana de Óscar Lorenzo. Y, en Abegondo, los tres puntos también fueron para los de Jorge García después de un gran gol de Galván, que acabó encarrilando la salvación.

Previa

MANUEL PABLO. “El Salamanca UDS es un equipo con mucha gente veterana, que sabe mucho de esto”

Manuel Pablo, técnico del Fabril, afirmó en la sala de prensa de Abegondo que el Salamanca UDS «es un equipo con mucha gente veterana, que sabe mucho de esto. Encima tienen capacidad con balón desde atrás, la línea defensiva repite del año pasado más Cristeto en el medio».

Previa

NOS PASAMOS POR LA RUEDA DE PRENSA

PARA LEER LAS PALABRAS DE JORGE GARCÍA . “Veo al grupo con ilusión, preparado y con ganas de dar una buena versión contra el Fabril”

A unas horas de volver a poner el balón a rodar, por tercer fin de semana consecutivo, Jorge García atendió a los medios de comunicación en la mañana de este viernes para analizar la semana de trabajo y su próximo rival, el Deportivo Fabril. Un partido que tendrá lugar este domingo 21 de septiembre, a partir de las 17:00 horas, en la Ciudad Deportiva de Abegondo. Por otro lado, confirmó las ausencias de Hugo Marcos y Davo, que se unen a Dani Hernández como bajas para el partido.

Previa

POR SU PARTE, EL CUADRO LOCAL PONE EN LIZA A LOS SIGUIENTES ONCE

Previa

Y VAMOS CON LOS ONCES...PRIMERO EL SALAMANCA UDS

Jorge García sale a Abengondo con defensa de 5: Parra, Casado, Murua, Marotías y Souley

Previa

HORA Y CÓMO VER EL ENCUENTRO

El encuentro entre el Deportivo Fabril y el Salamanca UDS se disputa este domingo 21 de septiembre a las 17:00 horas , cita correspondiente a la tercera jornada de Liga en el Grupo 1 de la Segunda Federación. En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del partido entre el cuadro coruñés y el salmantino. Además, podrá seguirse por televisión a través de la TVG de Galicia, así como mediante el canal de YouTube del Real Club Deportivo de La Coruña .

Previa

¿QUÉ TIEMPO HABRÁ EN EL CHOQUE?

Con un cielo encapotado, y bajo una temperatura de 17º, los 22 protagonistas saltarán al tapete de la Ciudad Deportiva de Abegondo en una lluviosa tarde de fútbol. Según los radares meteorológicos, tendremos una sensación térmica de 16º y una probabilidad de precipitación del 40 %.

Previa

¡BUENAS TARDES!

¡Bienvenidos a este Deportivo Fabril-Salamanca UDS! Uno de los seis compromisos que ofrece esta jornada de domingo en el capítulo 3 del Grupo I de la Segunda Federación. El Salamanca UDS hace las maletas por segunda vez en el curso para medirse con un conjunto coruñés llamado a ocupar la zona noble de la clasificación. Los de Jorge García afronta el partido como quintos clasificados tras sumar 4 puntos en este comienzo de Liga. Por su parte, el Deportivo Fabril, llega con mejores números y sensaciones. Y es que el filial deportivista desea prolongar el pleno y mantener su portería a cero. Cumplidos dos capítulos de Liga, es el único equipo del Grupo I con el casillero de goles en contra vacío. Muchos ingredientes para hacer del de hoy un gran partido.

