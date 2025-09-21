Deportivo Fabril - Salamanca UDS en directo: resultado online del partido de Segunda RFEF de hoy (1-1)
Sigue en directo online el minuto a minuto del partido que, en la tarde de este domingo, 21 de septiembre, disputan el Deportivo Fabril y el Salamanca UDS en Abegondo, correspondiente a la jornada 3 de la Segunda RFEF
Salamanca
Domingo, 21 de septiembre 2025, 17:42
Deportivo Fabril1
-
1
Salamanca UDS
46'
NOS VAMOS AL DESCANSO EN ABEGONDO (1-1)
40'
GOOOOOOL DEL SALAMANCA UDS (1-1)
Minuto 40: Empata Servetti. El Salamanca UDS devuelve las tablas al marcador de Abengondo. Casaso peinó y ahí apreció el killer para meter la pierna y colocar el tercer tanto en su cuenta particular
32'
GOL DEL FABRIL (0-1)
Minuto 32: El Deportivo Fabril se adelante tras un gol en propia de Marotías
30'
PARRA VE LA PRIMERA AMARILLA (0-0)
20'
EL FABRIL TAMBIÉN PRUEBA A LEO MENDES (0-0)
Minuto 20: Nájera lo intentó para el Fabril con un leve disparo que no incordió a Leo Mendes
17'
LOS JUGADORES HACEN CASO A JORGE GARCÍA (0-0)
Minuto 17: El Salamanca UDS comienza mejor que los locales sobre el verde. Los de Jorge García están robando el balón al filial deportivista para llevar el peso del partido con gran acierto
13'
NUEVA LLEGADA DEL SALAMANCA UDS (0-0)
Minuto 13: Murua lo intentó cazando un balón colgado al área. Pero, el central no acierta con el disparo
1'
UYYYYYY ABRAHAM (0-0)
Minuto 1: La primera llegada del partido la firma el Salamanca UDS. Gran disparo de Abraham que no encuentra la portería rival
1'
COMIENZA EL PARTIDO EN ABEGONDO (0-0)
Previa
PREVIA. Deportivo Fabril - Salamanca UDS: primera prueba de fuego
PREVIA . El plato fuerte de la tercera jornada dominical en la Segunda Federación se juega en la Ciudad Deportiva de Abegondo a partir de las 17:00 horas . La cita mide al Deportivo Fabril, tercer clasificado con 6 puntos en la taquilla, con el Salamanca UDS, que cierra el playoff de ascenso después de cosechar 4 puntos en este comienzo de campaña.
Una prueba de fuego para los pupilos de Jorge García ya que los locales querrán mantener sus excelentes números que le hacen presentarse a la tercera jornada de Liga sin haber recibido un solo tanto, siendo el único equipo con este registro en el Grupo 1.
Pero, el Salamanca UDS no se queda atrás, y desde que comenzó el curso en Bergantiños dejó a un lado los fantasmas de la pretemporada. En su estreno firmaron tablas a domicilio ante el citado Bergantiños, y una semana después hicieron bueno el punto en casa doblegando al Atlético Astorga.
Para hacer daño a un rival al que hasta ahora nadie ha sido capaz de superar a su cancerbero, Jorge García reiteró a los suyos la obligación de llevar el peso del partido con el balón: «Si el balón es nuestro les haremos salir del partido», explicó a los suyos durante la semana. Y ahí se puede decantar el encuentro porque como reconoció el técnico salmantino en la previa: «Somos dos equipos que nos gusta la fase ofensiva, que proponemos desde el balón y creo que va a ser un partido bonito de ver», comentó.
Previa
ANTECEDENTES
Será la quinta ocasión que ambos conjuntos se vean las caras en un partido oficial. La primera vez fue en el curso 2018/19, cuando los dos formaban parte de la Segunda División B. En aquella temporada, el cuadro gallego se llevó la victoria (1-0) en casa, mientras que en tierras salmantinas la cita se saldó sin goles. Y, sus últimos enfrentamientos se dieron la temporada pasada en Segunda RFEF, con doble alegría para el Salamanca UDS. En el estadio Helmántico, los charros derrotaron al filial deportivista en el tiempo de prolongación gracias a una diana de Óscar Lorenzo. Y, en Abegondo, los tres puntos también fueron para los de Jorge García después de un gran gol de Galván, que acabó encarrilando la salvación.
Previa
MANUEL PABLO. “El Salamanca UDS es un equipo con mucha gente veterana, que sabe mucho de esto”
Manuel Pablo, técnico del Fabril, afirmó en la sala de prensa de Abegondo que el Salamanca UDS «es un equipo con mucha gente veterana, que sabe mucho de esto. Encima tienen capacidad con balón desde atrás, la línea defensiva repite del año pasado más Cristeto en el medio».
Destaca que el cuadro salmantino «sabe jugar con balón, juntándose mucho. Y sin balón lo mismo. Es un equipo compacto, con buenos jugadores».
El técnico fabrilista pide «meterle ritmo. Tenemos que aprovechar que todavía estamos un puntito por encima de los equipos porque empezamos antes. Y eso poco a poco se va a igualar».
Quiere que el filial tenga «la misma idea que los demás partidos: intentar buscar situaciones a través de nuestros movimientos y sobre todo no precipitarse porque el Salamanca UDS es un equipo bastante compacto, que tiene personalidad con pelota y a lo mejor no la tenemos tanto. Por eso hay que intentar que esas situaciones no tan favorecedoras no nos perjudiquen».
Previa
NOS PASAMOS POR LA RUEDA DE PRENSA
PARA LEER LAS PALABRAS DE JORGE GARCÍA . “Veo al grupo con ilusión, preparado y con ganas de dar una buena versión contra el Fabril”
A unas horas de volver a poner el balón a rodar, por tercer fin de semana consecutivo, Jorge García atendió a los medios de comunicación en la mañana de este viernes para analizar la semana de trabajo y su próximo rival, el Deportivo Fabril. Un partido que tendrá lugar este domingo 21 de septiembre, a partir de las 17:00 horas, en la Ciudad Deportiva de Abegondo. Por otro lado, confirmó las ausencias de Hugo Marcos y Davo, que se unen a Dani Hernández como bajas para el partido.
Semana de trabajo : “Ha sido una semana atípica en cuanto a cargas, en cuanto al partido amistoso contra el Real Valladolid. Pero, creo que también nos vino bien a nivel competitivo, que nos vino bien para cuadrar minutos con la gente que estaba participando menos. Y veo al grupo con ilusión, veo al grupo preparado, con ganas de ir a Fabril y dar una buena versión”.
Partido en Abegondo : “Somos dos equipos que nos gusta la fase ofensiva, que proponemos desde el balón y creo que va a ser un partido bonito de ver. Sí que habrá momentos de dificultad en los que nos tengamos que juntar, pero creo que el plan de partido es bueno y solo hace falta llevarlo a cabo para intentar hacer un buen partido allí y traernos los tres puntos”.
Más sobre el rival : “Es uno de los mejores equipos de la Liga. Repiten bastante bloque del año pasado, repiten cuerpo técnico, eso es un punto a favor de ellos y creo que esa portería cero que llevan ojalá desaparezca el domingo y como te digo, intentar ponerle las cosas lo más difíciles que podamos a un Fabril que viene en buena dinámica ya desde el año pasado”.
Previa
POR SU PARTE, EL CUADRO LOCAL PONE EN LIZA A LOS SIGUIENTES ONCE
𝑿𝑰#FabrilSalamancaUDSpic.twitter.com/psK6wACDyf— Dépor Canteira (@DeporCanteira) September 21, 2025
Previa
Y VAMOS CON LOS ONCES...PRIMERO EL SALAMANCA UDS
Jorge García sale a Abengondo con defensa de 5: Parra, Casado, Murua, Marotías y Souley
📋✅ | 🅐🅛🅘🅝🅔🅐🅒🅘🅞🅝— Salamanca UDS (@SalamancaCFUDS) September 21, 2025
¡Ya tenemos 11 Inicial confirmado!
#FabrilUDS 🏳️🏴 pic.twitter.com/8N6kQk5FuO
Previa
HORA Y CÓMO VER EL ENCUENTRO
El encuentro entre el Deportivo Fabril y el Salamanca UDS se disputa este domingo 21 de septiembre a las 17:00 horas , cita correspondiente a la tercera jornada de Liga en el Grupo 1 de la Segunda Federación. En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del partido entre el cuadro coruñés y el salmantino. Además, podrá seguirse por televisión a través de la TVG de Galicia, así como mediante el canal de YouTube del Real Club Deportivo de La Coruña .
Previa
¿QUÉ TIEMPO HABRÁ EN EL CHOQUE?
Con un cielo encapotado, y bajo una temperatura de 17º, los 22 protagonistas saltarán al tapete de la Ciudad Deportiva de Abegondo en una lluviosa tarde de fútbol. Según los radares meteorológicos, tendremos una sensación térmica de 16º y una probabilidad de precipitación del 40 %.
Previa
¡BUENAS TARDES!
¡Bienvenidos a este Deportivo Fabril-Salamanca UDS! Uno de los seis compromisos que ofrece esta jornada de domingo en el capítulo 3 del Grupo I de la Segunda Federación. El Salamanca UDS hace las maletas por segunda vez en el curso para medirse con un conjunto coruñés llamado a ocupar la zona noble de la clasificación. Los de Jorge García afronta el partido como quintos clasificados tras sumar 4 puntos en este comienzo de Liga. Por su parte, el Deportivo Fabril, llega con mejores números y sensaciones. Y es que el filial deportivista desea prolongar el pleno y mantener su portería a cero. Cumplidos dos capítulos de Liga, es el único equipo del Grupo I con el casillero de goles en contra vacío. Muchos ingredientes para hacer del de hoy un gran partido.
¿Podrá el Salamanca UDS asaltar Abegondo y ampliar su estado de gracia?
Te contamos desde ya todo lo que pase en la previa del partido: alineaciones oficiales, ambiente, goles, polémicas...
¡VAMOS A ELLO!
