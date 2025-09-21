Deportivo Fabril - Salamanca UDS en directo: resultado online del partido de Segunda RFEF de hoy (1-1)

Previa

PREVIA. Deportivo Fabril - Salamanca UDS: primera prueba de fuego

PREVIA . El plato fuerte de la tercera jornada dominical en la Segunda Federación se juega en la Ciudad Deportiva de Abegondo a partir de las 17:00 horas . La cita mide al Deportivo Fabril, tercer clasificado con 6 puntos en la taquilla, con el Salamanca UDS, que cierra el playoff de ascenso después de cosechar 4 puntos en este comienzo de campaña.

Una prueba de fuego para los pupilos de Jorge García ya que los locales querrán mantener sus excelentes números que le hacen presentarse a la tercera jornada de Liga sin haber recibido un solo tanto, siendo el único equipo con este registro en el Grupo 1.

Pero, el Salamanca UDS no se queda atrás, y desde que comenzó el curso en Bergantiños dejó a un lado los fantasmas de la pretemporada. En su estreno firmaron tablas a domicilio ante el citado Bergantiños, y una semana después hicieron bueno el punto en casa doblegando al Atlético Astorga.

Para hacer daño a un rival al que hasta ahora nadie ha sido capaz de superar a su cancerbero, Jorge García reiteró a los suyos la obligación de llevar el peso del partido con el balón: «Si el balón es nuestro les haremos salir del partido», explicó a los suyos durante la semana. Y ahí se puede decantar el encuentro porque como reconoció el técnico salmantino en la previa: «Somos dos equipos que nos gusta la fase ofensiva, que proponemos desde el balón y creo que va a ser un partido bonito de ver», comentó.