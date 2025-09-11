Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Sucios ecos del Rastro

Jueves, 11 de septiembre 2025, 06:00

Tras la celebración de Rastro, las tareas de limpieza posteriores no actúan en la avenida del Doctor Alfonso Sánchez Montero y taludes aledaños, que acumulan gran cantidad de embalajes de plástico y envases arrastrados hasta allí por efecto del viento. Esperemos que el resto de domingos de septiembre la limpieza llegue a esta zona.

