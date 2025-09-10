'Haters' del colillero

La Gaceta Salamanca Miércoles, 10 de septiembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

Este colillero colocado hace apenas unos meses ante la puerta de la biblioteca Santa María de los Ángeles ha durado realmente poco. Alguien consideró conveniente tirar de él para inclinarlo y dejarlo en ese estado. La duda que nos surge en estos casos es qué pretendía demostras ese fenómeno. O fenómena.