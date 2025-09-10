FOTODENUNCIA
'Haters' del colillero
Salamanca
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 06:00
Este colillero colocado hace apenas unos meses ante la puerta de la biblioteca Santa María de los Ángeles ha durado realmente poco. Alguien consideró conveniente tirar de él para inclinarlo y dejarlo en ese estado. La duda que nos surge en estos casos es qué pretendía demostras ese fenómeno. O fenómena.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.