Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A. J.
FOTODENUNCIA

'Haters' del colillero

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 06:00

Este colillero colocado hace apenas unos meses ante la puerta de la biblioteca Santa María de los Ángeles ha durado realmente poco. Alguien consideró conveniente tirar de él para inclinarlo y dejarlo en ese estado. La duda que nos surge en estos casos es qué pretendía demostras ese fenómeno. O fenómena.

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca 'Haters' del colillero

&#039;Haters&#039; del colillero