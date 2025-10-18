Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Los jugadores de Unionistas, celebrando un gol en la presente temporada. ARCHIVO
Directo

Tenerife - Unionistas en directo: resultado online del partido de Primera RFEF de hoy

Sigue en directo online el minuto a minuto del partido que, en la tarde de este sábado, 18 de octubre, disputarán el Tenerife y Unionistas en el Heliodoro Rodríguez López, correspondiente a la jornada 8 de la Primera RFEF

Jaime García

Jaime García

Salamanca

Sábado, 18 de octubre 2025, 19:09

Actualizado Hace 1 minuto
Tenerife

Tenerife

0

-

1

Unionistas

Unionistas

38'

GOOOOOOOL DE UNIONISTAS (1-0)

Minuto 38: Pere Marco abre el marcador. Salta la sorpresa en el Heliodoro. Unionistas se pone por delante.

30'

NUEVO DISPARO DE UNIONISTAS (0-0)

Minuto 30: Abde se sacó un disparo lejano que acabó en las manos del meta local. Y, unos minutos después, Pere Marco puso en apuros al portero local con un duro remate

19'

ANULADO EL TANTO DE UNIONISTAS (0-0)

Minuto 19: El tanto de Pere Marco es anulado por claro fuera de juego, el delantero parecía haber ganado la posición a al zaga, sin embargo, estaba adelantado. Unionistas da el primer susto, veremos como responde el Tenerife, y si Unionistas mantiene este nivel

18'

TIEMPO DE REVISIÓN (0-0)

Minuto 18: Pere Marco marca, pero el tanto está siendo revisado por fuera de juego del ariete

15'

EL PRIMER DISPARO SE LO APUNTAMOS A UNIONISTAS (0-0)

Minuto 15: El primer disparo del partido lleva la firma de Unionistas, a cargo de Álvaro Gómez. Su remate se marcha por alto de la portería defendida por Dani

14'

EL TENERIFE SE ASOMA A LOS DOMINIOS DE UNAI MARINO (0-0)

Minuto 14: Centro desde la izquierda de Zoilo para el Tenerife que acabó en las manos de Unai Marino

10'

CUMPLIMOS LOS PRIMEROS 10 MINUTOS (0-0)

Minuto 10: Unionistas cumple los primeros 10 minutos sacando buena nota sobre el verde. De momento, los de Mario Simón mantienen la seriedad con la que cerraron el último partido y están mirando de tú a tú al líder de la competición

4'

PISA ÁREA RIVAL UNIONISTAS (0-0)

Minuto 4: Internada por el flanco izquierdo de Prada, que terminó con un centro a Pere Marco. Al ariete le invadió la tranquilidad y envió su disparo contra la zaga local. El Tenerife sale con la mantita y no parece haber despertado todavía

1'

COMIENZA EL PARTIDO ENTRE EL TENERIFE Y UNIONISTAS (0-0)

Previa

SEGUNDOS PARA PONER EN JUEGO EL ESFÉRICO

De Miguel, ex de Unionistas, recibe el premio a jugador del mes (septiembre) en Primera Federación

Previa

SALTAN LOS JUGADORES AL HELIODORO

Previa

ASÍ LLEGA EL TENERIFE (6 V / 1 E / 0 D)

El Tenerife cumple su primera temporada en Primera Federación, y lo hace con ganas de regresar a la categoría de plata del fútbol español cuanto antes. Cumplidos 7 capítulo de Liga, los tinerfeños, líderes en el Grupo I, son el mejor equipo de todo la Primera Federación después de cosechar 19 puntos de 21 posibles, lo que se resume en un saldo de 6 victorias y 1 empate, habiendo marcado 16 goles y encajado 2 solitarias dianas.

Previa

PREVIA. En busca de la gesta

PREVIA . Día grande para Unionistas , que rinde visita este sábado a otro equipo histórico del fútbol español, aunque actualmente esté en horas bajas. El equipo entrenado por Mario Simón se enfrenta a partir de las 18:30 horas en el Heliodoro Rodríguez López al Club Deportivo Tenerife . Líder destacado del Grupo 1 con 6 victorias y 1 empate y máximo candidato al ascenso directo. Sobre el papel parece complicada la heroicidad de los salmantinos, que sin embargo están acostumbrados a dar la sorpresa en situaciones semejantes.

Previa

UNIONISTAS NO ESTARÁ SOLO EN EL ESTADIO HELIODORO RODRÍGUEZ LÓPEZ

Excelso desplazamiento . Que más de 300 aficionados de Unionistas viajen a cualquier campo de España no es noticia ni novedad, ya que no ha habido un solo partido en la historia del club en el que la primera plantilla haya estado sola en campo contrario. Durante esta ya larga década de travesía, los aficionados del conjunto del Reina Sofía se han desplazado en tren, barco (Ceuta) y, en esta misma jornada, lo harán en avión para estar en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife. Y aquí sí, este número resulta llamativo por todos los condicionantes deportivos y extradeportivos —principalmente los gastos del viaje— que hay de por medio. «Es una barbaridad», responden los peñistas de Tenerife, que ponen en contexto el desplazamiento de la afición blanquinegra a su estadio.

Previa

Álvaro Cervera. “Tenemos que acertar en las dos áreas”

Por su parte, el técnico del Tenerife, Álvaro Cervera, analizó la dinámica del conjunto tinerfeño antes de la cita liguera ante el cuadro salmantinos.

Partido. “Aunque luego hay un rival que trata de impedírtelo. Tenemos que disputar el partido sabiendo que todos los equipos son peligrosos”.

Previa

NOS PASAMOS POR LA SALA DE PRENSA. MARIO SIMÓN. “El encuentro de este sábado es un partido bonito en un escenario inmejorable”

El entrenador de Unionistas, Mario Simón, atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro frente al Tenerife.

Partido. “Un partido bonito, en un escenario inmejorable. Es un partido para competir, disfrutar y exponerse, para que nuestros jugadores salgan a disfrutar y a hacer las cosas que hacemos cada día”.

Previa

Y MARIO SIMÓN BUSCA DAR LA CAMPANADA CON ESTE ONCE

El técnico albaceteño varía un solo nombre con respecto al último día. Olmedo sustituye a Encuentra.

Por otro lado, Iván Moreno, Pachón y Roldán son los descartes en el cuadro salmantino

Previa

LO PRIMERO...CONOCER LOS ONCES

El Tenerife pondrá en liza a los siguientes once jugadores:

Previa

HORA DEL PARTIDO

El encuentro entre el Tenerife y Unionistas se disputa este sábado 18 de octubre a las 18:30 horas (hora península), un choque correspondiente a la octava jornada de Liga en el Grupo I de la Primera Federación. En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del partido entre el conjunto tinerfeño y el salmantino. Además, podrá seguirse por televisión a través de LaLiga+, Football Club y la Televisión Canaria.

Previa

MIRAMOS LA CLIMATOLOGÍA

Con un cielo encapotado, y bajo una temperatura de 23º, los 22 protagonistas saltarán al espléndido tapete del estadio Heliodoro Rodríguez López en esta tarde de fútbol. Según los radares meteorológicos, tendremos una sensación térmica de 24º, una probabilidad de precipitación del 90 % y rachas de viento de 11 km/h.

Previa

¡BUENAS TARDES!

¡Sean bienvenidos a este Tenerife-Unionistas! Un encuentro correspondiente al octavo capítulo de Liga en el Grupo I de la Primera Federación.

Y qué partido para cerrar el sábado de fútbol en Primera RFEF. El conjunto salmantino vista al líder de la competición, quién sigue invicto después de siete partidos. Sin embargo, Unionistas no estará solo, ya que 322 aficionados acompañarán a los blanquinegros desde la grada para hacerlos sentir como en casa. Los charros, ubicados en el puesto 18 (zona de descenso, cuentan con 6 puntos y afrontan la cita después de firmar su segunda victoria del curso. Por su parte, los tinerfeños han cosechado 19 puntos de 21 posibles, aunque llegan cortando una racha de seis victorias consecutivas tras no pasar del 0-0 ante el Cacereño.

lagacetadesalamanca Tenerife - Unionistas en directo: resultado online del partido de Primera RFEF de hoy

