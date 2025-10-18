Tenerife - Unionistas en directo: resultado online del partido de Primera RFEF de hoy

Previa

PREVIA. En busca de la gesta

PREVIA . Día grande para Unionistas , que rinde visita este sábado a otro equipo histórico del fútbol español, aunque actualmente esté en horas bajas. El equipo entrenado por Mario Simón se enfrenta a partir de las 18:30 horas en el Heliodoro Rodríguez López al Club Deportivo Tenerife . Líder destacado del Grupo 1 con 6 victorias y 1 empate y máximo candidato al ascenso directo. Sobre el papel parece complicada la heroicidad de los salmantinos, que sin embargo están acostumbrados a dar la sorpresa en situaciones semejantes.

18 fueron los futbolistas que viajaron hasta Canarias este viernes. No lo hicieron los lesionados Álvaro Santiago ni Steffan , ni tampoco Gabri Palmero , que sigue a la espera de que la FIFA tome una decisión. Por lo tanto, había que realizar tres descartes por decisión técnica y Mario Simón los anunció durante la rueda de prensa: Luis Roldán, Iván Moreno y Pachón . Lo cierto es que desde fuera sorprendieron dichos nombres, pero el entrenador albaceteño dio la explicación: «Les he dicho a los futbolistas que en el mes que llevo aquí era la primera vez que tenía que hacer convocatoria y ha sido muy difícil, porque el nivel de los que participan menos ha subido una barbaridad. Dejarles fuera ha sido muy difícil por el nivel que están dando. Hemos tenido que decidir y ha sido por el perfil del partido, pero no hay ningún problema con Roldán (por el que fue preguntado). Nos puede ofrecer mucho porque a nivel posicional es un jugador diferencial y tiene que ofrecer otras cosas que le estamos pidiendo. No hay ningún problema con ninguno de los tres».

Con esas 18 piezas habrá que ver que once nombres elige Mario Simón para configurar el once inicial, aunque ya se ha visto en los choques anteriores la importancia que les da también a los hombres que salen desde el banquillo.