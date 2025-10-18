Tenerife - Unionistas en directo: resultado online del partido de Primera RFEF de hoy
Sigue en directo online el minuto a minuto del partido que, en la tarde de este sábado, 18 de octubre, disputarán el Tenerife y Unionistas en el Heliodoro Rodríguez López, correspondiente a la jornada 8 de la Primera RFEF
Salamanca
Sábado, 18 de octubre 2025, 19:09
Tenerife
0
-
1
Unionistas
38'
GOOOOOOOL DE UNIONISTAS (1-0)
Minuto 38: Pere Marco abre el marcador. Salta la sorpresa en el Heliodoro. Unionistas se pone por delante.
Enlace copiado
30'
NUEVO DISPARO DE UNIONISTAS (0-0)
Minuto 30: Abde se sacó un disparo lejano que acabó en las manos del meta local. Y, unos minutos después, Pere Marco puso en apuros al portero local con un duro remate
33' | 0-0 |— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) October 18, 2025
¡Otra más para Unionistas de Salamanca!
Chutazo de Pere Marco desde fuera del área para obligar de nuevo al guardameta local a intervenir.
¡Gran inicio!#Irreductibles ⚔️#TenerifeUnionistaspic.twitter.com/BeIdr3rznp
Enlace copiado
19'
ANULADO EL TANTO DE UNIONISTAS (0-0)
Minuto 19: El tanto de Pere Marco es anulado por claro fuera de juego, el delantero parecía haber ganado la posición a al zaga, sin embargo, estaba adelantado. Unionistas da el primer susto, veremos como responde el Tenerife, y si Unionistas mantiene este nivel
Enlace copiado
18'
TIEMPO DE REVISIÓN (0-0)
Minuto 18: Pere Marco marca, pero el tanto está siendo revisado por fuera de juego del ariete
Enlace copiado
15'
EL PRIMER DISPARO SE LO APUNTAMOS A UNIONISTAS (0-0)
Minuto 15: El primer disparo del partido lleva la firma de Unionistas, a cargo de Álvaro Gómez. Su remate se marcha por alto de la portería defendida por Dani
Enlace copiado
14'
EL TENERIFE SE ASOMA A LOS DOMINIOS DE UNAI MARINO (0-0)
Minuto 14: Centro desde la izquierda de Zoilo para el Tenerife que acabó en las manos de Unai Marino
Enlace copiado
10'
CUMPLIMOS LOS PRIMEROS 10 MINUTOS (0-0)
Minuto 10: Unionistas cumple los primeros 10 minutos sacando buena nota sobre el verde. De momento, los de Mario Simón mantienen la seriedad con la que cerraron el último partido y están mirando de tú a tú al líder de la competición
8' | 0-0 |— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) October 18, 2025
Primeros compases de juego. Buena predisposición de Unionistas en estos primeros instantes. #Irreductibles ⚔️#TenerifeUnionistas
Enlace copiado
4'
PISA ÁREA RIVAL UNIONISTAS (0-0)
Minuto 4: Internada por el flanco izquierdo de Prada, que terminó con un centro a Pere Marco. Al ariete le invadió la tranquilidad y envió su disparo contra la zaga local. El Tenerife sale con la mantita y no parece haber despertado todavía
Enlace copiado
1'
COMIENZA EL PARTIDO ENTRE EL TENERIFE Y UNIONISTAS (0-0)
⌚Comienza el partido en Tenerife:— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) October 18, 2025
0️⃣ / @CDTOficial
0️⃣ / @UnionistasCF#Irreductibles ⚔️#TenerifeUnionistaspic.twitter.com/7ycfDLVOdE
Enlace copiado
Previa
SEGUNDOS PARA PONER EN JUEGO EL ESFÉRICO
De Miguel, ex de Unionistas, recibe el premio a jugador del mes (septiembre) en Primera Federación
Enlace copiado
Previa
SALTAN LOS JUGADORES AL HELIODORO
Enlace copiado
Previa
ASÍ LLEGA EL TENERIFE (6 V / 1 E / 0 D)
El Tenerife cumple su primera temporada en Primera Federación, y lo hace con ganas de regresar a la categoría de plata del fútbol español cuanto antes. Cumplidos 7 capítulo de Liga, los tinerfeños, líderes en el Grupo I, son el mejor equipo de todo la Primera Federación después de cosechar 19 puntos de 21 posibles, lo que se resume en un saldo de 6 victorias y 1 empate, habiendo marcado 16 goles y encajado 2 solitarias dianas.
El pasado domingo, los de Cervera cortaron una racha de seis triunfos consecutivos tras no pasar del 0-0 ante el Cacereño lejos de casa, un partido donde el tapete lastró las aspiraciones del Tenerife, aunque el Cacereño también se tuvo que emplear al máximo para rascar un punto ante el líder.
Antes, el Tenerife abrió el curso con solventes victorias ante el Guadalajara (0-2), Mérida (3-0), Pontevedra (0-2) y Ourense (3-0). No fue hasta la quinta jornada cuando encajaron su primer gol, y fue contra el Real Madrid Castilla (1-3). Y, antes de visitar el Príncipe Felipe de Cáceres, doblegaron al Zamora (3-1) en casa.
Como locales, han vencido sus tres compromisos, dejando un saldo goleador de 9 tanto a favor y 1 en contra.
Previa
PREVIA. En busca de la gesta
PREVIA . Día grande para Unionistas , que rinde visita este sábado a otro equipo histórico del fútbol español, aunque actualmente esté en horas bajas. El equipo entrenado por Mario Simón se enfrenta a partir de las 18:30 horas en el Heliodoro Rodríguez López al Club Deportivo Tenerife . Líder destacado del Grupo 1 con 6 victorias y 1 empate y máximo candidato al ascenso directo. Sobre el papel parece complicada la heroicidad de los salmantinos, que sin embargo están acostumbrados a dar la sorpresa en situaciones semejantes.
18 fueron los futbolistas que viajaron hasta Canarias este viernes. No lo hicieron los lesionados Álvaro Santiago ni Steffan , ni tampoco Gabri Palmero , que sigue a la espera de que la FIFA tome una decisión. Por lo tanto, había que realizar tres descartes por decisión técnica y Mario Simón los anunció durante la rueda de prensa: Luis Roldán, Iván Moreno y Pachón . Lo cierto es que desde fuera sorprendieron dichos nombres, pero el entrenador albaceteño dio la explicación: «Les he dicho a los futbolistas que en el mes que llevo aquí era la primera vez que tenía que hacer convocatoria y ha sido muy difícil, porque el nivel de los que participan menos ha subido una barbaridad. Dejarles fuera ha sido muy difícil por el nivel que están dando. Hemos tenido que decidir y ha sido por el perfil del partido, pero no hay ningún problema con Roldán (por el que fue preguntado). Nos puede ofrecer mucho porque a nivel posicional es un jugador diferencial y tiene que ofrecer otras cosas que le estamos pidiendo. No hay ningún problema con ninguno de los tres».
Con esas 18 piezas habrá que ver que once nombres elige Mario Simón para configurar el once inicial, aunque ya se ha visto en los choques anteriores la importancia que les da también a los hombres que salen desde el banquillo.
Previa
UNIONISTAS NO ESTARÁ SOLO EN EL ESTADIO HELIODORO RODRÍGUEZ LÓPEZ
Excelso desplazamiento . Que más de 300 aficionados de Unionistas viajen a cualquier campo de España no es noticia ni novedad, ya que no ha habido un solo partido en la historia del club en el que la primera plantilla haya estado sola en campo contrario. Durante esta ya larga década de travesía, los aficionados del conjunto del Reina Sofía se han desplazado en tren, barco (Ceuta) y, en esta misma jornada, lo harán en avión para estar en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife. Y aquí sí, este número resulta llamativo por todos los condicionantes deportivos y extradeportivos —principalmente los gastos del viaje— que hay de por medio. «Es una barbaridad», responden los peñistas de Tenerife, que ponen en contexto el desplazamiento de la afición blanquinegra a su estadio.
«A ver», explica Fran León, presidente de la Federación de Peñas del conjunto chicharrero, «en nuestro estadio siempre hay aficionados visitantes. El viaje a la isla, por sí solo, ya resulta muy atractivo y no hay un solo encuentro en el que no se vea gente de los conjuntos rivales. Lo que ya no es tan normal es ver un número tan importante de seguidores rivales como los 300 que vienen esta jornada desde Salamanca. Es el grupo más numeroso hasta ahora en Primera Federación, una cantidad de gente importante que está a la altura de los desplazamientos de clubes tan grandes como los del Sporting de Gijón, el Real Zaragoza o el Cádiz CF cuando han coincidido en Liga con nosotros, por comparar». Palabras mayores, por tanto.
Ya estamos en Tenerife... ¡¡y nos hemos quedado sin palabras con el recibimiento!! ♥️♥️#Irreductibles⚔️#TenerifeUnionistaspic.twitter.com/rw61ngxFwz— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) October 17, 2025
Previa
Álvaro Cervera. “Tenemos que acertar en las dos áreas”
Por su parte, el técnico del Tenerife, Álvaro Cervera, analizó la dinámica del conjunto tinerfeño antes de la cita liguera ante el cuadro salmantinos.
Partido. “Aunque luego hay un rival que trata de impedírtelo. Tenemos que disputar el partido sabiendo que todos los equipos son peligrosos”.
Sobre Unionistas. “Sabe a lo que juega. Te puede gustar más o menos, pero repiten mucho las acciones. Es un equipo que no se desgasta porque el partido sea bonito. Ellos saben que tienen que arrancar. No te puedo nombrar jugadores específicos, pero sí que insisten mucho en hacer su juego. Tienen un delantero grande que da mucho la lata”.
Más sobre la cita liguera : “En algún momento nos podemos atascar, como ha pasado en el partido anterior, pero la clave es mostrarnos acertados en las ocasiones que tengamos”.
Previa
NOS PASAMOS POR LA SALA DE PRENSA. MARIO SIMÓN. “El encuentro de este sábado es un partido bonito en un escenario inmejorable”
El entrenador de Unionistas, Mario Simón, atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro frente al Tenerife.
Partido. “Un partido bonito, en un escenario inmejorable. Es un partido para competir, disfrutar y exponerse, para que nuestros jugadores salgan a disfrutar y a hacer las cosas que hacemos cada día”.
¿Cómo hacerles daño? “El Tenerife tiene muchos registros, con jugadores de calidad y superioridad técnica y física. Sus individualidades le hacen ser determinantes en las áreas y en el momento que pisa el acelerador es diferencial en la categoría. Queremos ser un equipo equilibrado y crecer en base a nuestras virtudes”.
Desplazamiento de la afición : “ Es diferencial en la categoría que la gente esté enganchada, que haga ese esfuerzo y nosotros solo se lo podemos recompensar con trabajo e intentar conseguir una victoria para brindársela por el desplazamiento y por el apoyo que recibimos semana tras semana”.
📽 RUEDA DE PRENSA | Esto decía el míster @mariosimon2 en la previa ante el @CDTOficial:— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) October 18, 2025
🗣 "Tenemos que salir sabiendo que si hacemos nuestro partido vamos a tener opciones de sacar algo positivo".#Irreductibles ⚔#TenerifeUnionistaspic.twitter.com/IKXkxIGLd0
Previa
Y MARIO SIMÓN BUSCA DAR LA CAMPANADA CON ESTE ONCE
El técnico albaceteño varía un solo nombre con respecto al último día. Olmedo sustituye a Encuentra.
Por otro lado, Iván Moreno, Pachón y Roldán son los descartes en el cuadro salmantino
⚽ ALINEACIÓN | XI inicial frente al @CDTOficial:#Irreductibles ⚔️#TenerifeUnionistaspic.twitter.com/2sFqmv8eN1— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) October 18, 2025
Enlace copiado
Previa
LO PRIMERO...CONOCER LOS ONCES
El Tenerife pondrá en liza a los siguientes once jugadores:
📋 XI del #CDTenerife y reservas #blanquiazules para la 𝒃𝒓𝒆𝒈𝒂 de hoy ⚪️🔵#TenerifeUnionistas#PrimeraFederación#LaBregaNosUnepic.twitter.com/wpOE69QNJx— CD Tenerife 🏴 (@CDTOficial) October 18, 2025
Enlace copiado
Previa
HORA DEL PARTIDO
El encuentro entre el Tenerife y Unionistas se disputa este sábado 18 de octubre a las 18:30 horas (hora península), un choque correspondiente a la octava jornada de Liga en el Grupo I de la Primera Federación. En la página web de LA GACETA te contaremos todos los detalles del partido entre el conjunto tinerfeño y el salmantino. Además, podrá seguirse por televisión a través de LaLiga+, Football Club y la Televisión Canaria.
Enlace copiado
Previa
MIRAMOS LA CLIMATOLOGÍA
Con un cielo encapotado, y bajo una temperatura de 23º, los 22 protagonistas saltarán al espléndido tapete del estadio Heliodoro Rodríguez López en esta tarde de fútbol. Según los radares meteorológicos, tendremos una sensación térmica de 24º, una probabilidad de precipitación del 90 % y rachas de viento de 11 km/h.
Enlace copiado
Previa
¡BUENAS TARDES!
¡Sean bienvenidos a este Tenerife-Unionistas! Un encuentro correspondiente al octavo capítulo de Liga en el Grupo I de la Primera Federación.
Y qué partido para cerrar el sábado de fútbol en Primera RFEF. El conjunto salmantino vista al líder de la competición, quién sigue invicto después de siete partidos. Sin embargo, Unionistas no estará solo, ya que 322 aficionados acompañarán a los blanquinegros desde la grada para hacerlos sentir como en casa. Los charros, ubicados en el puesto 18 (zona de descenso, cuentan con 6 puntos y afrontan la cita después de firmar su segunda victoria del curso. Por su parte, los tinerfeños han cosechado 19 puntos de 21 posibles, aunque llegan cortando una racha de seis victorias consecutivas tras no pasar del 0-0 ante el Cacereño.
¿Podrá Unionistas dar la campanada y regresar del Heliodoro Rodríguez López con un buen botín?
Te contamos desde ya todo lo que pase en la previa del partido: alineaciones oficiales, ambiente, goles, polémicas...
¡VAMOS A ELLO!
⚽ ¡DÍA DE PARTIDO! ⚽— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) October 18, 2025
🆚 @CDTOficial
🕡 18.30h (Hora peninsular)
🏟️ Heliodoro Rodríguez López
📺 @fcplay_, @LaLigaPlus, Movistar, DIGI, Orange, Zapi y +Media
📻 @a_indebida12 y @LocaUrbanSala (90.3 FM)#Irreductibles ⚔️#TenerifeUnionistaspic.twitter.com/uuvTw3LJCg
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad