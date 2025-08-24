Sigue en directo la final regional de la Copa RFEF entre Zamora y Unionistas

Previa

ASÍ QUEDÓ LA PRIMERA FASE EN AMBOS GRUPOS

El Grupo A de la Copa Federación se resolvió con Unionistas de Salamanca liderando la clasificación. Los del barrio de La Vega se erigieron campeones de la ‘liguilla’ después de cosechar 6 puntos, mientras que el Guijuelo ocupó la segunda posición con 5 puntos, y el tercer puesto acabó en manos del Salamanca UDS, que sumó a 4 punto. El Santa Marta cierra la tabla con 0 puntos.

Así quedó la clasificación en el Grupo A:

1. Unionistas de Salamanca (6 puntos / 7 goles a favor / 1 goles en contra)

2. Guijuelo (5 punto / 3 gol a favor / 2 gol en contra)

3. Salamanca UDS (4 punto / 3 gol a favor / 4 gol en contra)

4. Santa Marta (0 puntos / 1 goles a favor / 7 goles en contra)

Por su parte, el campeón del Grupo B de la Copa Federación no tuvo que esperar hasta el último fin de semana para resolver la primera ronda. El Zamora venció sus dos partidos de la fase de grupos y accedió a la final con 6 puntos. Tras él, Palencia y Villaralbo completaron el segundo y tercer puesto de la fase de grupos después de sumar un punto en la última jornada.

Así quedó la clasificación en el Grupo B:

1. Zamora (6 puntos / 5 goles a favor / 1 goles en contra)

2. Palencia (1 punto / 2 gol a favor / 4 gol en contra)

3. Villaralbo (1 punto / 1 gol a favor / 3 gol en contra)