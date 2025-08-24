Sigue en directo la final regional de la Copa RFEF entre Zamora y Unionistas
Domingo, 24 de agosto 2025, 19:12
Previa
PREVIA. UNIONISTAS QUIERE ESTAR EN LA FASE NACIONAL DE LA COPA RFEF
PREVIA . Después de zanjar la fase de grupos, el estadio Luciano Rubio de Benavente es, a partir de las 19:30 horas, el escenario de la final regional de la Copa Federación. Unionistas, campeón del Grupo A, y Zamora, vencedor en el Grupo B, se encuentran en el camino por un billete a las rondas nacionales del torneo copero.
El equipo vencedor en el día de hoy tendrá que afrontar tres rondas más (Dieciseisavos, octavos y cuartos) para lograr el ansiado billete a la próxima edición de la Copa de Su Majestad el Rey. Pero, hasta llegar a dichas fases, ambos conjuntos se tendrán que medir en un duelo donde el cuadro zamorano, que actuará como 'local', porta la etiqueta de favorito después de lo labrado en la pretemporada. Cabe recordar que la cita no se desarrolla en el estadio Ruta de la Plata debido a que su césped se encuentra en obras de mejora.
Previa
MIENTRAS QUE JUAN SABAS ELIGE EL SIGUIENTE ONCE
COPA FEDERACIÓN⚽️|— Zamora CF (@ZCFoficial) August 24, 2025
¡Ya tenemos alineaciones oficiales!⚽️
Los elegidos por Juan Sabas para la final regional de Copa Federación frente a @UnionistasCF serán los siguientes 🤩#VamosMiZamorapic.twitter.com/DCV6CYtda9
Previa
Y VAMOS CON LOS ONCES...PRIMERO EL CUADRO VISITANTE
Oriol Riera pone en liza a los siguientes once jugadores:
⚽ ALINEACIÓN | XI inicial frente al @ZCFoficial:#Irreductibles ⚔️#ZamoraUnionistas#CopaRFEFpic.twitter.com/ILfeOHn7AN— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) August 24, 2025
Previa
ASÍ QUEDÓ LA PRIMERA FASE EN AMBOS GRUPOS
El Grupo A de la Copa Federación se resolvió con Unionistas de Salamanca liderando la clasificación. Los del barrio de La Vega se erigieron campeones de la ‘liguilla’ después de cosechar 6 puntos, mientras que el Guijuelo ocupó la segunda posición con 5 puntos, y el tercer puesto acabó en manos del Salamanca UDS, que sumó a 4 punto. El Santa Marta cierra la tabla con 0 puntos.
Así quedó la clasificación en el Grupo A:
1. Unionistas de Salamanca (6 puntos / 7 goles a favor / 1 goles en contra)
2. Guijuelo (5 punto / 3 gol a favor / 2 gol en contra)
3. Salamanca UDS (4 punto / 3 gol a favor / 4 gol en contra)
4. Santa Marta (0 puntos / 1 goles a favor / 7 goles en contra)
Por su parte, el campeón del Grupo B de la Copa Federación no tuvo que esperar hasta el último fin de semana para resolver la primera ronda. El Zamora venció sus dos partidos de la fase de grupos y accedió a la final con 6 puntos. Tras él, Palencia y Villaralbo completaron el segundo y tercer puesto de la fase de grupos después de sumar un punto en la última jornada.
Así quedó la clasificación en el Grupo B:
1. Zamora (6 puntos / 5 goles a favor / 1 goles en contra)
2. Palencia (1 punto / 2 gol a favor / 4 gol en contra)
3. Villaralbo (1 punto / 1 gol a favor / 3 gol en contra)
Previa
MIRAMOS AL CIELO DEL LUCIANO RUBIO
Con un cielo con intervalos nubosos, y bajo una temperatura de 33º, los 22 protagonistas saltarán al tapete charro en una calurosa tarde de verano. Según los radares meteorológicos, tendremos una sensación térmica de 34º.
Previa
¡BUENAS TARDES!
¡Hoy conoceremos el campeón de la Fase Regional de la Copa Federación! Sean todos bienvenidos a la retransmisión del Zamora CF – Unionistas de Salamanca. El estadio Luciano Rubio es, desde las 19:30 horas, el escenario de la gran final de la Copa Federación.
En juego está un billete a la Fase Nacional. El equipo vencedor en el día de hoy tendrá que afrontar tres rondas más (Dieciseisavos, octavos y cuartos) para lograr el ansiado billete a la próxima edición de la Copa del Rey.
Te contamos desde ya todo lo que pase en la previa del partido: alineaciones oficiales, ambiente, goles, polémicas...
¡VAMOS A ELLO!
⚽ ¡DÍA DE PARTIDO! ⚽— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) August 24, 2025
🆚 @ZCFoficial
🏆 Final Autonómica Copa RFEF
🕢 19:30h
🏟️ Estadio Luciano Rubio (Benavente)#Irreductibles ⚔#ZamoraUnionistas#CopaRFEFpic.twitter.com/4UA4NyHP26
