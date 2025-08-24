Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo

Sigue en directo la final regional de la Copa RFEF entre Zamora y Unionistas

Jaime García

Jaime García

Domingo, 24 de agosto 2025, 19:12

Actualizado Hace 10 minutos

Previa

PREVIA. UNIONISTAS QUIERE ESTAR EN LA FASE NACIONAL DE LA COPA RFEF

PREVIA . Después de zanjar la fase de grupos, el estadio Luciano Rubio de Benavente es, a partir de las 19:30 horas, el escenario de la final regional de la Copa Federación. Unionistas, campeón del Grupo A, y Zamora, vencedor en el Grupo B, se encuentran en el camino por un billete a las rondas nacionales del torneo copero.

Enlace copiado

Previa

MIENTRAS QUE JUAN SABAS ELIGE EL SIGUIENTE ONCE

Enlace copiado

Previa

Y VAMOS CON LOS ONCES...PRIMERO EL CUADRO VISITANTE

Oriol Riera pone en liza a los siguientes once jugadores:

Enlace copiado

Previa

ASÍ QUEDÓ LA PRIMERA FASE EN AMBOS GRUPOS

El Grupo A de la Copa Federación se resolvió con Unionistas de Salamanca liderando la clasificación. Los del barrio de La Vega se erigieron campeones de la ‘liguilla’ después de cosechar 6 puntos, mientras que el Guijuelo ocupó la segunda posición con 5 puntos, y el tercer puesto acabó en manos del Salamanca UDS, que sumó a 4 punto. El Santa Marta cierra la tabla con 0 puntos.

Enlace copiado

Previa

MIRAMOS AL CIELO DEL LUCIANO RUBIO

Con un cielo con intervalos nubosos, y bajo una temperatura de 33º, los 22 protagonistas saltarán al tapete charro en una calurosa tarde de verano. Según los radares meteorológicos, tendremos una sensación térmica de 34º.

Enlace copiado

Previa

¡BUENAS TARDES!

¡Hoy conoceremos el campeón de la Fase Regional de la Copa Federación! Sean todos bienvenidos a la retransmisión del Zamora CF – Unionistas de Salamanca. El estadio Luciano Rubio es, desde las 19:30 horas, el escenario de la gran final de la Copa Federación.

Enlace copiado

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Sigue en directo la final regional de la Copa RFEF entre Zamora y Unionistas

Sigue en directo la final regional de la Copa RFEF entre Zamora y Unionistas