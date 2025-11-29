Ourense CF - Unionistas en directo: resultado online del partido de Primera RFEF de hoy (0-0)
Sigue en directo online el minuto a minuto del partido que, en la tarde de este sábado, 29 de noviembre, disputan el Ourense Club de Fútbol y Unionistas en O Couto, correspondiente a la jornada 14 de la Primera RFEF
Salamanca
Sábado, 29 de noviembre 2025, 16:47
27'
CRECE UNIONISTAS
Se asienta Unionistas en el partido. Empieza a disputarle el balón al conjunto de Dani Llácer.
Enlace copiado
19'
FUERAAAAAAAA JERÍN
Antes del gol anulado a Piñán ya dominaba el Ourense CF y después del cortocircuito del tanto el control ya es total por parte del conjunto de Llácer. De hecho, ha tenido que meter una buena mano Unai Marino para evitar el tanto de Jerín Ramos.
Enlace copiado
9'
¡ANULADO!
El colegiado interpreta en el FVS que hay mano de Piñán y el partido se queda en el 0-0 inicial.
Enlace copiado
9'
PROTESTA LLÁCER
Pide el técnico valenciano mano de Unionistas en la acción del tanto blanquinegro. El partido parado revisándose la jugada...
Enlace copiado
7'
GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL
Se adelanta Unionistas en su primera posesión de balón en una acción de balón derecha que Piñán mandó al fondo de la red, para acabar con la imbatibilidad de Álvaro Ratón.
Enlace copiado
1'
¡EMPIEZA EL PARTIDO!
En juego el choque entre el Ourense CF y Unionistas -que viste de rojo-.
Enlace copiado
Previa
ALINEACIÓN DEL OURENSE CF
O noso 1️⃣1️⃣ de hoxe— Ourense CF (@Ourense_CF) November 29, 2025
X14 @Primera_RFEF@Ourense_CF 🆚 @UnionistasCF
🏟️ O Couto
📺 @LaLigaPlus@fcplay_
📻 @GALICIANGOLES#OurenseUnionistas#LatexoAzul 💙 pic.twitter.com/cZSsTk7CHo
Enlace copiado
Previa
ALINEACIÓN DE UNIONISTAS
Simón por fin a descubierto sus cartas, tras ocultar la convocatoria por primera vez en toda la temporada: la sorpresa está en el centro del campo, donde no sólo Juanje es baja. Tampoco juega Jota López. Todo apunta al fútbol directo.
⚽ ALINEACIÓN | XI inicial frente al @Ourense_CF.— Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) November 29, 2025
❌ Se quedan también fuera Pere Marco y Hugo de Bustos por distintas molestias físicas.#Irreductibles ⚔️#OurenseCFUnionistaspic.twitter.com/ueX3V7zCbJ
Enlace copiado
Previa
LA PREVIA: QUE NO PARE LA RACHA
Unionistas la máxima es sumar —¿Cuántas veces ha repetido Mario Simón que el empate, que un punto, en esta categoría vale mucho?— y seguir. Esta es la idea clara, la premisa principal con la que el conjunto blanquinegro aborda la decimocuarta jornada de Liga, en la que se mide, a partir de las 16:15 horas, al Ourense CF del ex Dani Llácer.
Puedes leer la previa completa PINCHANDO AQUÍ .
Enlace copiado
Previa
¡HOLA, HOLA!
Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión online del encuentro correspondiente a la jornada 14ª de Liga en el Grupo 1 de Primera RFEF. Unionistas busca su octavo choque seguido puntuando en O Couto frente al Ourense CF de Dani Llácer. 'Gracias por elegirnos!
Enlace copiado
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad