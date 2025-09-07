Arenteiro - Unionistas: resumen, resultado y gol del encuentro (1-0)
Los pupilos de Oriol Riera siguen sin puntuar
Salamanca
Domingo, 7 de septiembre 2025, 20:20
Arenteiro
1
-
0
Unionistas
114'
FINAL: OTRA DERROTA DE UNIONISTAS
Lo han intentado hasta el final los salmantinos, pero ha faltado acierto para sacar al menos un punto
112'
OTROS 2 DE AÑADIDO
Todavía le queda un poco de vida a Unionistas
100'
LA TUVO PERE MARCO
La ocasión más clara en todo el partido pero el ariete no ha estado acertado y Diego García se la ha sacado
98'
LO SIGUE INTENTANDO UNIONISTAS
No se rinde el equipo de Oriol Riera pero el Arenteiro, lejos de encerrarse, intenta llevar el balón lejos de la zona de peligro
94'
NO HAY PENALTI
No consideró el árbitro que había habido mano y Unionistas pierde la oportunidad y una revisión
91'
PIDE UNIONISTAS REVISIÓN
Oriol Riera ha entregado a solicitud para que se revise una acción en el área del Arenteiro
90'
11 DE AÑADIDO
Entre los cambios, la revisión del gol y la atención a Llácer el árbitro alarga el partido otros 11 minutos
87'
CABEZAZO DE DE LA NAVA
Le salió flojo al ahora capitán y atajó el balón el portero del Arenteiro
86'
LO INTENTAN ENTRE PACHÓN Y PERE MARCO
Combinación entre los dos '9' de Unionistas que acaba sin inquietar la portería de Diego García
75'
ÚLTIMO CUARTO DE HORA
Quedan 15 minutos más un añadido que se presupone amplio. Todavía hay tiempo para que Unionistas busque al menos el empate
69'
OTROS DOS CAMBIOS EN UNIONISTAS
Se la juega Riera porque no hay nada que perder ya: se van Ramiro y Luis Roldán y entran Jota y Pachón. Acumula hombres en ataque Unionistas
68'
SE VA A TENER QUE IR EN CAMILLA
No podrá seguir Llácer, al que va a sustituir Moreno
65'
ATENDIDO LLÁCER
Se ha parado el juego porque el jugador del Arenteiro ha sufrido una mala caída
61'
A PUNTO DE LLEGAR EL EMPATE
Nada más saltar al campo provocó un córner Abde y Diego García evita el tanto de Farru que realizó un gran cabezazo
59'
EMPIEZA A MOVER EL BANQUILLO RIERA
Busca soluciones el técnico de Unionistas y mete en el campo a Carlos de la Nava y Abde, que debuta en el equipo charro. Se marcharon Álvaro Gómez e Iván Moreno
52'
GOL VÁLIDO PARA EL ARENTEIRO
No ha visto posición ilegal el árbitro y el 1-0 sube al marcador
52'
ESTÁ REVISÁNDOLO EL ÁRBITRO
Está viendo las imágenes Álvaro Rodríguez por si acaso Mingo estaba adelantado
52'
GOL DEL ARENTEIRO
Ha marcado Mingo tras colarse entre los centrales de Unionistas (1-0)
48'
DISPARO DE ÁLVARO A LAS MANOS DE DIEGO GARCÍA
Primer intento de Unionistas, que le ha salido demasiado centrado al salmantino
46'
EMPIEZA LA SEGUNDA MITAD EN ESPIÑEDO
En los primeros 45 minutos hubo alternativas para ambos equipos pero ninguno de los dos consiguió dar el primer golpe al rival. Habrá que ver qué sucede en la reanudación
45'
ACABA LA PRIMERA PARTE
No ha habido prolongación y ambos equipos se marchan a vestuarios con el 0-0
38'
TARJETA PARA FARRU
Cortó una acción de los locales en el centro del campo y el árbitro le ha castigado, parece que demasiado riguroso
35'
TURNO AHORA PARA IVÁN MORENO
Qué buena ocasión ahora para Unionistas, pero el disparo de Iván Moreno ha sido desviado a córner por un defensor
32'
AHORA HUGO DE BUSTOS
Caracoleó ahora el canterano por la izquierda y la acción ha terminado en saque de esquina
29'
LA TUVO UNIONISTAS
Los dos equipos buscan el peligro por su banda derecha y ahora ha sido Unionistas, con un balón que ha llegado al lado contrario y Álvaro no ha acertado a conectar bien el remate
26'
CUIDADO CON RICHARTE
Lo volvió a intentar el Arenteiro, pero Unai Marino ha estado rápido para atajar el envío del extremo derecho
22'
DESAJUSTES EN LA ZAGA DE UNIONISTAS
Está aprovechando los huecos el Arenteiro por el lado izquierdo de Unionistas, pero afortunadamente no ha llegado todavía ningún susto
15'
ALTERNANCIA EN EL JUEGO
Se van turnando los dos equipos a la hora de intentar progresar
11'
PRIMER SAQUE DE ESQUINA PARA LOS CHARROS
Está ganando presencia en el campo Unionistas y Olmedo está intentando llegar por su banda
6'
EMPIEZA A IRSE ARRIBA UNIONISTAS
Ya han sido dos las llegadas del equipo de Oriol Riera, una por cada banda
3'
HA SALIDO CON MUCHO ÍMPETU EL ARENTEIRO
El equipo gallego busca desde el inicio la portería de Unai Marino y ya ha forzado el primer córner
1'
ARRANCA EL PARTIDO
Previa
AGUA PARA EL TERRENO DE JUEGO
Los dos equipos ya se han retirado a vestuarios mientras los aspersores funcionan a tope sobre la hierba del municipal de Espiñedo
Previa
QUEDA UN CUARTO DE HORA
Cada vez queda menos para que Unionistas intente sumar sus primeros puntos de la temporada. Por aquí te dejamos la previa
Previa
DOS ENFRENTAMIENTOS EN TIERRAS GALLEGAS
Unionistas y Arenteiro se han enfrentado en cuatro ocasiones, dos de ellas en Carballiño. En la temporada 2023/24 Unionistas se llevó un severo correctivo al caer 4-0 y la pasada campaña sacó un punto gracias al 0-0 inicial
Previa
TENEMOS TAMBIÉN ONCE DEL ARENTEIRO
Diego García, Luca, Gorka, Ferreiro, Dani G., Aguza, Mingo, Llácer, Jordan, Richarte y Bastida, los once titulares del equipo gallego
Previa
HUGO DE BUSTOS, TITULAR
Oriol Riera ya había manifestado que el canterano se había ganado un puesto en la plantilla y que había hecho más méritos que otros compañeros para contar con él, y queda demostrado en esta segunda jornada, en la que Hugo de Bustos saldrá de inicio contra el Arenteiro
Previa
YA HAY ONCE DE ORIOL RIERA
Hay varias novedades en el equipo titular de Unionistas, aunque una era obligada por la ausencia de Palmero, que está con la selección de Malasia. Unai Marino, Olmedo, Gorjón, Ramiro, Farru, Hugo de Bustos, Luis Roldán, Juanje, Álvaro Gómez, Iván Moreno y Pere Marco son los elegidos por el técnico catalán
Previa
SEGUNDA JORNADA DE LIGA PARA UNIONISTAS
Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la narración online del encuentro entre el Arenteiro y Unionistas de Salamanca, perteneciente a la segunda jornada del Grupo 1 de Primera Federación. A las 18:15 horas comienza y aquí estaremos para contaros todo lo que ocurra
