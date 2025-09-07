Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Arenteiro - Unionistas: resumen, resultado y gol del encuentro (1-0)

Los pupilos de Oriol Riera siguen sin puntuar

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Domingo, 7 de septiembre 2025, 20:20

Actualizado Hace 34 minutos
Arenteiro

Arenteiro

1

-

0

Unionistas

Unionistas

114'

FINAL: OTRA DERROTA DE UNIONISTAS

Lo han intentado hasta el final los salmantinos, pero ha faltado acierto para sacar al menos un punto

112'

OTROS 2 DE AÑADIDO

Todavía le queda un poco de vida a Unionistas

100'

LA TUVO PERE MARCO

La ocasión más clara en todo el partido pero el ariete no ha estado acertado y Diego García se la ha sacado

98'

LO SIGUE INTENTANDO UNIONISTAS

No se rinde el equipo de Oriol Riera pero el Arenteiro, lejos de encerrarse, intenta llevar el balón lejos de la zona de peligro

94'

NO HAY PENALTI

No consideró el árbitro que había habido mano y Unionistas pierde la oportunidad y una revisión

91'

PIDE UNIONISTAS REVISIÓN

Oriol Riera ha entregado a solicitud para que se revise una acción en el área del Arenteiro

90'

11 DE AÑADIDO

Entre los cambios, la revisión del gol y la atención a Llácer el árbitro alarga el partido otros 11 minutos

87'

CABEZAZO DE DE LA NAVA

Le salió flojo al ahora capitán y atajó el balón el portero del Arenteiro

86'

LO INTENTAN ENTRE PACHÓN Y PERE MARCO

Combinación entre los dos '9' de Unionistas que acaba sin inquietar la portería de Diego García

75'

ÚLTIMO CUARTO DE HORA

Quedan 15 minutos más un añadido que se presupone amplio. Todavía hay tiempo para que Unionistas busque al menos el empate

Icono69'

OTROS DOS CAMBIOS EN UNIONISTAS

Se la juega Riera porque no hay nada que perder ya: se van Ramiro y Luis Roldán y entran Jota y Pachón. Acumula hombres en ataque Unionistas

68'

SE VA A TENER QUE IR EN CAMILLA

No podrá seguir Llácer, al que va a sustituir Moreno

65'

ATENDIDO LLÁCER

Se ha parado el juego porque el jugador del Arenteiro ha sufrido una mala caída

61'

A PUNTO DE LLEGAR EL EMPATE

Nada más saltar al campo provocó un córner Abde y Diego García evita el tanto de Farru que realizó un gran cabezazo

Icono59'

EMPIEZA A MOVER EL BANQUILLO RIERA

Busca soluciones el técnico de Unionistas y mete en el campo a Carlos de la Nava y Abde, que debuta en el equipo charro. Se marcharon Álvaro Gómez e Iván Moreno

52'

GOL VÁLIDO PARA EL ARENTEIRO

No ha visto posición ilegal el árbitro y el 1-0 sube al marcador

52'

ESTÁ REVISÁNDOLO EL ÁRBITRO

Está viendo las imágenes Álvaro Rodríguez por si acaso Mingo estaba adelantado

Icono52'

GOL DEL ARENTEIRO

Ha marcado Mingo tras colarse entre los centrales de Unionistas (1-0)

48'

DISPARO DE ÁLVARO A LAS MANOS DE DIEGO GARCÍA

Primer intento de Unionistas, que le ha salido demasiado centrado al salmantino

46'

EMPIEZA LA SEGUNDA MITAD EN ESPIÑEDO

En los primeros 45 minutos hubo alternativas para ambos equipos pero ninguno de los dos consiguió dar el primer golpe al rival. Habrá que ver qué sucede en la reanudación

45'

ACABA LA PRIMERA PARTE

No ha habido prolongación y ambos equipos se marchan a vestuarios con el 0-0

Icono38'

TARJETA PARA FARRU

Cortó una acción de los locales en el centro del campo y el árbitro le ha castigado, parece que demasiado riguroso

35'

TURNO AHORA PARA IVÁN MORENO

Qué buena ocasión ahora para Unionistas, pero el disparo de Iván Moreno ha sido desviado a córner por un defensor

32'

AHORA HUGO DE BUSTOS

Caracoleó ahora el canterano por la izquierda y la acción ha terminado en saque de esquina

29'

LA TUVO UNIONISTAS

Los dos equipos buscan el peligro por su banda derecha y ahora ha sido Unionistas, con un balón que ha llegado al lado contrario y Álvaro no ha acertado a conectar bien el remate

26'

CUIDADO CON RICHARTE

Lo volvió a intentar el Arenteiro, pero Unai Marino ha estado rápido para atajar el envío del extremo derecho

22'

DESAJUSTES EN LA ZAGA DE UNIONISTAS

Está aprovechando los huecos el Arenteiro por el lado izquierdo de Unionistas, pero afortunadamente no ha llegado todavía ningún susto

15'

ALTERNANCIA EN EL JUEGO

Se van turnando los dos equipos a la hora de intentar progresar

11'

PRIMER SAQUE DE ESQUINA PARA LOS CHARROS

Está ganando presencia en el campo Unionistas y Olmedo está intentando llegar por su banda

6'

EMPIEZA A IRSE ARRIBA UNIONISTAS

Ya han sido dos las llegadas del equipo de Oriol Riera, una por cada banda

3'

HA SALIDO CON MUCHO ÍMPETU EL ARENTEIRO

El equipo gallego busca desde el inicio la portería de Unai Marino y ya ha forzado el primer córner

Icono1'

ARRANCA EL PARTIDO

Previa

AGUA PARA EL TERRENO DE JUEGO

Los dos equipos ya se han retirado a vestuarios mientras los aspersores funcionan a tope sobre la hierba del municipal de Espiñedo

Previa

QUEDA UN CUARTO DE HORA

Cada vez queda menos para que Unionistas intente sumar sus primeros puntos de la temporada. Por aquí te dejamos la previa

Previa

DOS ENFRENTAMIENTOS EN TIERRAS GALLEGAS

Unionistas y Arenteiro se han enfrentado en cuatro ocasiones, dos de ellas en Carballiño. En la temporada 2023/24 Unionistas se llevó un severo correctivo al caer 4-0 y la pasada campaña sacó un punto gracias al 0-0 inicial

Previa

TENEMOS TAMBIÉN ONCE DEL ARENTEIRO

Diego García, Luca, Gorka, Ferreiro, Dani G., Aguza, Mingo, Llácer, Jordan, Richarte y Bastida, los once titulares del equipo gallego

Previa

HUGO DE BUSTOS, TITULAR

Oriol Riera ya había manifestado que el canterano se había ganado un puesto en la plantilla y que había hecho más méritos que otros compañeros para contar con él, y queda demostrado en esta segunda jornada, en la que Hugo de Bustos saldrá de inicio contra el Arenteiro

Previa

YA HAY ONCE DE ORIOL RIERA

Hay varias novedades en el equipo titular de Unionistas, aunque una era obligada por la ausencia de Palmero, que está con la selección de Malasia. Unai Marino, Olmedo, Gorjón, Ramiro, Farru, Hugo de Bustos, Luis Roldán, Juanje, Álvaro Gómez, Iván Moreno y Pere Marco son los elegidos por el técnico catalán

Previa

SEGUNDA JORNADA DE LIGA PARA UNIONISTAS

Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la narración online del encuentro entre el Arenteiro y Unionistas de Salamanca, perteneciente a la segunda jornada del Grupo 1 de Primera Federación. A las 18:15 horas comienza y aquí estaremos para contaros todo lo que ocurra

