UD Sámano - Salamanca UDS en directo: resultado online de Segunda RFEF de hoy (0-0)

Sigue en directo online el minuto a minuto del partido que, en la tarde de este domingo, 5 de octubre, disputan la Unión Deportiva Sámano y el Salamanca UDS en Vallegón, correspondiente a la quinta jornada del Grupo 1 de Segunda Federación

Iván Ramajo

Salamanca

Domingo, 5 de octubre 2025, 17:50

Actualizado Hace 1 minuto
UD Sámano

0

-

0

Salamanca UDS

Icono 45+1'

SE ACABÓ EL PRIMER TIEMPO

No va más. Aplaude la afición local a su equipo, que ha resistido bien la posesión del balón del Salamanca UDS. Le hace falta más colmillo al conjunto de Jorge García. Veremos como lo resuelve en este tiempo de vestuarios.

45'

UN MINUTO MÁS

Eso le queda al primer tiempo en Vallegón.

40'

PIDE PENALTI EL SÁMANO

Qué lío se ha hecho el Salamanca retrocediendo y le ha podido costar muy caro. Jon Villanueva chocó en una salida un tanto extraña con Girón y sus compañeros pidieron penalti.

37'

CÓRNERRRRRRRRRR PARA EL SALAMANCA UDS

Qué gran acción de trenza del Salamanca UDS, que ha movido el balón por los dos costados y ha acabado sacando un córner. Especialmente bien Cristeto y Mancebo.

32'

SE SACUDE LA PRESIÓN EL SÁMANO

Pisa campo contrario después de muchos minutos el conjunto cántabro, que está firmando su mejor pasaje del partido. Aunque sin generarle peligro a Jon Villanueva.

30'

LE VIERON LAS INTENCIONES A MURUA

La jugada ensayada se le leyó muy clara el Sámano. Los dos brazos arriba de Cristeto buscaban a Murua, que cuando quiso darle dirección a su remate ya tenía a dos jugadores encima.

Icono 30'

AMARILLA PARA DAVID AGUIRRE

Muy clara la tarjeta para el jugador de la UD Sámano, que fue abajo con dureza. Otra acción buena para el conjunto de Jorge García a balón parado.

28'

ARRIBAAAA MANCEBO

Buscó la escuadra de la portería de Hodei la falta de Mancebo. Se marchó por encima por muyyy poco.

27'

MANCEBO SACA UNA FALTA PELIGROSA

Oportunidad a balón parado para los blanquinegros, después de que Mancebo se haya desecho de tres jugadores y haya sido derribado en la corona del área.

20'

DETALLE TÁCTICO DEL SALAMANCA UDS

Por cierto, es súper ofensivo el dibujo planteado por Jorge García y su staff. Los laterales juegan como si estuvieran jugando con tres centrales y esto permite a Abraham y Mancebo enredar como segundos puntas.

18'

¡VAYA MANO DE HODEI!

No sale de su campo el Sámano. Aprieta mucho el Salamanca UDS, que ha tenido otra oportunidad en las botas de Abraham en un centro chut que sacó como pudo a una mano Oleaga.

17'

¡FUERAA MAROTÍAS!

Se atrevió el central desde la larga distancia. Su zapatazo desde más allá de tres cuartos de campo no encontró portería.

11'

DETIENE FÁCIL HODEI

Bloca sin complicaciones el exportero del CD Guijuelo, ahora enrolado en las filas del conjunto cántabro, la falta lateral lanzada por Carlos Cristeto.

9'

MUY CÓMODO EL EQUIPO DE JORGE GARCÍA

Se ha adaptado muy bien el equipo blanquinegro a las condiciones del terreno de juego, tan corto de portería a portería. Los blanquinegros mastican el partido a través de la posesión y ya ha pisado área visitante un par de ocasiones.

3'

DOMINIO TOTAL DEL SALAMANCA UDS

No ha tocado la pelota todavía el Sámano. Control total del conjunto de Jorge García, que busca descaradamente ponerse por delante en el marcador cuanto antes.

Icono 1'

¡COMIENZA EL PARTIDO!

Comienza el choque en Vallegón, en juego este UD Sámano vs Salamanca UDS, que ha puesto el balón en juego. Se guardó previamente un minuto de silencio,

Previa

EL SALAMANCA UDS, COMPLETAMENTE DE BLANCO

El conjunto de Jorge García jugará con camiseta, pantalón y medias blancas; mientras que la UD Sámano lo hace de naranja fluorescente.

Previa

CALIENTA EL SALAMANCA UDS

Previa

ONCE DE LA UD SÁMANO

La alineación del conjunto cántabro es la siguiente: Hodei Oleaga, Aitor Abad, Julen Quintea, Jon López, Xabi Jauregui, Aguirre, Diego Marta, Júnior, Pedro Méndez, Rasines y Coca.

Previa

EL SALAMANCA UDS, MÁS DE UN AÑO SIN GANAR EN CÉSPED ARTIFICIAL

El Salamanca UDS se enfrenta en Vallegón al terreno de juego que más se le atraganta: el césped artificial. Pese a que los blanquinegros entrenan no pocas veces a la temporada sobre esta superficie en los campos de El Tori, lo cierto es que nunca ha acabado de cogerle el toque luego en competición oficial. Especialmente en la Segunda Federación, donde ha puesto 33 puntos en juego en 11 choques jugados a domicilio sobre esta superficie, y tan solo ha sido capaz de sumar finalmente 8. Los números son la prueba del algodón: ha ganado 2 partidos sobre césped sintético, ha empatado otros 2 y ha perdido los 7 restantes. Ha encajado 13 tantos en contra y ha anotado 9. La última victoria en Liga en esta superficie fue el pasado 14 de septiembre de 2024 en Guijuelo.

Previa

LA PREVIA: OPORTUNIDAD DE TIRAR PARA ARRIBA

El Salamanca UDS visita este domingo Vallegón para enfrentarse a la UD Sámano en la quinta jornada del Grupo 1 de Segunda Federación. Los charros llegan quintos con 7 puntos, instalados en la zona de playoff, mientras que el equipo cántabro es colista con solo un punto y la defensa más goleada del grupo, con 9 tantos en contra. Puedes leerla completa PINCHANDO AQUÍ .

Previa

ALINEACIÓN: CARRASCO, PULPÓN Y ABRAHAM, NOVEDADES

Previa

¡HOLA, HOLA!

Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión online del encuentro correspondiente de la jornada quinta de Liga del Grupo 1 de la Segunda RFEF, en el que el Salamanca UDS visita a la UD Sámano. ¡Gracias por seguir el choque con nosotros!

