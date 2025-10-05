UD Sámano - Salamanca UDS en directo: resultado online de Segunda RFEF de hoy (0-0)

Previa

EL SALAMANCA UDS, MÁS DE UN AÑO SIN GANAR EN CÉSPED ARTIFICIAL

El Salamanca UDS se enfrenta en Vallegón al terreno de juego que más se le atraganta: el césped artificial. Pese a que los blanquinegros entrenan no pocas veces a la temporada sobre esta superficie en los campos de El Tori, lo cierto es que nunca ha acabado de cogerle el toque luego en competición oficial. Especialmente en la Segunda Federación, donde ha puesto 33 puntos en juego en 11 choques jugados a domicilio sobre esta superficie, y tan solo ha sido capaz de sumar finalmente 8. Los números son la prueba del algodón: ha ganado 2 partidos sobre césped sintético, ha empatado otros 2 y ha perdido los 7 restantes. Ha encajado 13 tantos en contra y ha anotado 9. La última victoria en Liga en esta superficie fue el pasado 14 de septiembre de 2024 en Guijuelo.