Salamanca UDS- Segoviana en directo: resumen, goles y marcador online del partido de hoy (0-1)

previa

LA PREVIA: TRAS EL BORRÓN TOCA CUENTA NUEVA

El Salamanca UDS madruga en la jornada de este domingo —como queriendo ganarle el paso al cambio horario— para abordar su 4º encuentro local de esta Liga en el exilio de Las Pistas, el 6º en partido oficial este curso, tras un nuevo gatillazo de los despachos en el 'caso Helmántico'. El estadio alcanza ya los cinco meses cerrado, mientras que el recinto anexo sigue aumentando su leyenda: hasta la fecha no se le ha escapado un solo punto a los de Jorge García. Para leer la previa completa PINCHA AQUÍ.