Salamanca UDS- Segoviana en directo: resumen, goles y marcador online del partido de hoy (0-1)

Sigue minuto a minuto el encuento de Segunda RFEF de este domingo entre el Salamanca UDS y la Segoviana

Iván Ramajo

Iván Ramajo

Salamanca

Domingo, 26 de octubre 2025, 12:24

Actualizado Hace 1 minuto
Salamanca UDS

Salamanca UDS

0

-

1

Gimnástica Segoviana

Gimnástica Segoviana

23'

¡OCASIÓN PARA MAROTÍAS!

Muy claro el cabezazo del central a la salida de un córner lanzado por Cristeto. El testarazo del cántabro se marchó lamiendo el travesaño de la portería de la Gimnástica. Se lamenta y no es para menos. Ahí estaba el empate.

21'

LEO MENDES SALVA EL SEGUNDO

Gran intervención del meta del Salamanca UDS, que sacó una mano izquierda fenomenal para evitar el segundo del conjunto azulgrana. Muy cómoda la Gimnástica sobre el terreno de juego que cada vez está más espeso.

16'

TENAS, AL LATERAL DE LA RED

Otra ocasión de la Segoviana. Marc Tenas, el hermano del meta del Villarreal, estrella su zurdazo en el lateral de la red de Leo Mendes. Se complicó muchísimo la vida el conjunto de Jorge García en su área.

12'

PARTIDO TRASTAVILLADO

No encuentra continuidad con el balón ninguno de los dos equipos. Parece más cómoda la Segoviana en este contexto.

Icono 5'

GOL DE LA SEGOVIANA

Se adelanta el conjunto de La Albuera con un golazo de Chupo, después de una serie de errores que comenzaron en la banda izquierda con Souley.

Icono 2'

AMARILLA PARA CAMPO

Empieza el partido intenso en Las Pistas. Amarilla para Campo de la Gimnástica en el primer duelo del choque.

Icono 1'

¡COMIENZA EL PARTIDO EN LAS PISTAS!

En juego el choque entre el Salamanca UDS y la Gimnástica Segoviana. Los de Jorge García atacan sobre la portería del Fondo Norte.

previa

¡SALTAN LOS JUGADORES AL CAMPO!

Ya están los 22 protagonistas sobre el campo. El choque comenzará con un minuto de silencio en memoria del portero de la Segoviana, Postigo.

previa

EXPULSADO UN AFICIONADO POR INSULTAR A LA SEGURIDAD

Un aficionado ha sido expulsado del recinto antes del comienzo del encuentro tras tener más que palabras con los miembros de seguridad del recinto. Entre otras cosas, «baboso» a uno de los efectivos. Cabe destacar que la presencia de Guardia Civil es notable debido a que en el último enfrentamiento entre ambos clubes hubo una pelea tumultuosa en las inmediaciones del estadio.

previa

LA PREVIA: TRAS EL BORRÓN TOCA CUENTA NUEVA

El Salamanca UDS madruga en la jornada de este domingo —como queriendo ganarle el paso al cambio horario— para abordar su 4º encuentro local de esta Liga en el exilio de Las Pistas, el 6º en partido oficial este curso, tras un nuevo gatillazo de los despachos en el 'caso Helmántico'. El estadio alcanza ya los cinco meses cerrado, mientras que el recinto anexo sigue aumentando su leyenda: hasta la fecha no se le ha escapado un solo punto a los de Jorge García. Para leer la previa completa PINCHA AQUÍ.

previa

ONCE DE LA GIMNÁSTICA SEGOVIANA

previa

CUATRO CAMBIOS EN EL ONCE DEL SALAMANCA UDS

previa

¡HOLA, HOLA!

Muy buenos días y bienvenidos a la retransmisión online del encuentro correspondiente a la jornada 8ª de Liga que enfrenta al Salamanca UDS con la Gimnástica Segoviana en el exilio de Las Pistas. ¡Gracias por elegirnos para seguir el partido!

