Salamanca UDS - At. Astorga: sigue en directo todos los detalles
El cuadro dirigido por Jorge García estrena el curso en casa en Las Pistas
La Gaceta
Domingo, 14 de septiembre 2025, 11:46
HUGO PARRA, FUERA DE LA CONVOCATORIA
Además de Davo y Hugo Marcos, lesionados, el exjugador de Unionistas se ha quedado fuera de la convocatoria por decisión técnica. En el banquillo estarán Jonvi, Alba, Rivas, Carrasco, Aimar, Marotías, Pulpón, Javi Delgado y Dani Hernández
UN CAMBIO EN EL ONCE DE JORGE GARCÍA
Saldrán de inicio los mismos que hace una semana contra el Bergantiños, salvo Tomi por Aimar Barrera. Además, Leo Mendes, Parra, Casado, Murua, Souley, Lara, Cristeto, Mancebo, Abraham y Servetti
PRIMER PARTIDO EN CASA DEL SALAMANCA UDS
Ha tenido que ser en Las Pistas, a unos metros del estadio Helmántico, pero el Salamanca UDS afronta en unos minutos el primer partido en casa de la temporada 2025/26 frente al Atlético Astorga
