Salamanca UDS - At. Astorga: sigue en directo todos los detalles

El cuadro dirigido por Jorge García estrena el curso en casa en Las Pistas

La Gaceta

Domingo, 14 de septiembre 2025, 11:46

Actualizado Hace 2 minutos

Previa'

HUGO PARRA, FUERA DE LA CONVOCATORIA

Además de Davo y Hugo Marcos, lesionados, el exjugador de Unionistas se ha quedado fuera de la convocatoria por decisión técnica. En el banquillo estarán Jonvi, Alba, Rivas, Carrasco, Aimar, Marotías, Pulpón, Javi Delgado y Dani Hernández

Previa'

UN CAMBIO EN EL ONCE DE JORGE GARCÍA

Saldrán de inicio los mismos que hace una semana contra el Bergantiños, salvo Tomi por Aimar Barrera. Además, Leo Mendes, Parra, Casado, Murua, Souley, Lara, Cristeto, Mancebo, Abraham y Servetti

Previa'

PRIMER PARTIDO EN CASA DEL SALAMANCA UDS

Ha tenido que ser en Las Pistas, a unos metros del estadio Helmántico, pero el Salamanca UDS afronta en unos minutos el primer partido en casa de la temporada 2025/26 frente al Atlético Astorga

