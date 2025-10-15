Avenida-Nyon, en directo: resultado online del partido de hoy (34-19, primer cuarto)
El cuadro de Anna Montañana se enfrenta en la segunda jornada de Eurocup al equipo suizo
Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:48
1º Cuarto
Y OTRO DE SPREAFICO
La emoción hizo que no me fijara en que a Vilaró le habían dado la canasta de dos, pero Spreafico cierra el cuarto con otro acierto de tres puntos y pone el 34-19
Enlace copiado
1º Cuarto
ESTO PARECE UN CONCURSO DE TRIPLES
Vilaró hizo el cuarto e Iyana el segundo de su cuenta particular: 31 puntos lleva Avenida a 30 segundos del final del primer cuarto
Enlace copiado
1º Cuarto
Y TRIPLEEEEEE DE LA ASTURIANA
Está desatado ahora Avenida desde el 12-12. 14 puntos seguidos para escaparse en el marcador
Enlace copiado
1º Cuarto
IYANA EMPIEZA A HACER DE LAS SUYAS
Ha entrado por Soriano y en su primera acción fuerza un 2+1 y mete el tiro libre (23-12)
Enlace copiado
1º Cuarto
CÓMO SE FAJA CAVE EN LA PINTURA
Es intensa y rápida: cogió el rebote tras su fallo y pone el 20-12
Enlace copiado
1º Cuarto
Y OTRO DE SORIANO
Ha salido enchufada la número 1 del Perfumerías Avenida, que lleva ya 10 puntos. Tiiempo muerto de las suizas con el 18-12
Enlace copiado
1º Cuarto
TRIPLEEEEE DE SORIANO
Robó la bola la barcelonesa y siguió con 3 puntos (15-12)
Enlace copiado
1º Cuarto
POQUITA INTENSIDAD ATRÁS
Lleva 12 puntos (los mismos que Avenida) el Nyon en menos de 5 minutos. Eso no se puede permitir
Enlace copiado
1º Cuarto
NO LE GUSTA A MONTAÑANA LO QUE VE
Stoupalova va a ser la primera damnificada pero está lanzando tiros libres. Después se irá al banco
Enlace copiado
1º Cuarto
TRIPLE DE URO-NILIE
Empieza la estrella del Nyon a mostrar sus habilidades y contesta Meyers con una entrada (8-5)
Enlace copiado
1º Cuarto
4-0 EN UN VISTO Y NO VISTO
Primeras dos canastas de la norteamericana, que es un vendaval
Enlace copiado
1º Cuarto
COMIENZA EL ENCUENTRO, ¡VAMOS AVENIDA!
Ya está en juego la segunda jornada de la Eurocup para las de Anna Montañana. Primera bola para ellas
Enlace copiado
Previa
EL TRÍO ARBITRAL
El belga Tom Dehont, el francés Pierre Landy y la checa Veronika Vavrova serán los encargados de impartir justicia
Enlace copiado
Previa
EL QUINTETO TITULAR DE AVENIDA
Claudia Soriano, Abby Meyers, Shavonte Zellous, Natalie Stoupalova y Khadijiah Cave, las que saldrán de inicio
Nuestras 🖐️ GLADIADORAS de inicio— Perfumerías Avenida (@CBAvenida) October 15, 2025
🤝 MÁS PREVENCIÓN pic.twitter.com/i01TdjnUS3
Enlace copiado
Previa
PLENO DE EQUIPOS ESPAÑOLES ESTE MIÉRCOLES
Además de Avenida, también han jugado o juegan hoy el resto de españoles de la Eurocup. El Lointek Gernika ha perdido 62-60 en casa del NKA Universitas Pecs, mientras que el Movistar Estudiantes ha ganado a domicilio al Piestanske Cajky (52-64). También juegan el Baxi Ferrol y el Hozono Global Jairis
Enlace copiado
Previa
LAS SUIZAS PERDIERON EL PRIMER DÍA
El Nyon cayó derrotado la pasada semana en casa frente al Neptunas lituano por 65-81. Mirial Uro-Nilie, con 23 puntos y 14 rebotes, fue su jugadora más destacada
Enlace copiado
Previa
UN PASO MÁS, EN CRECIMIENTO Y RESULTADOS
Quedan algo menos de 20 minutos para que empiece el duelo contra las suizas. El momento perfecto para echarle un ojo a la previa de Iván Ramajo
Enlace copiado
Previa
UN PASO MÁS, EN CRECIMIENTO Y RESULTADOS
Quedan algo menos de 20 minutos para que empiece el duelo contra las suizas. El momento perfecto para echarle un ojo a la previa de Iván Ramajo
Enlace copiado
Previa
TODAS DISPONIBLES SALVO MAGARITY
Todavía habrá que esperar para ver a la pívot sueca como una más. De momento, Montañana cuenta con las otras once profesionales y Elena Benito, habitual en las últimas convocatorias
Enlace copiado
Previa
PRIMER DUELO CONTRA UN EQUIPO DE SUIZA
El Perfumerías Avenida se enfrentará por primera vez a un equipo suizo. El Nyon Basket Feminin será el 133º rival contra el que ha jugado a lo largo de la historia el equipo charro en competiciones continentales o nacionales
Enlace copiado
Previa
PRIMERA JORNADA EN CASA
El equipo de Anna Montañana debuta en el Würzburg Silvia Domínguez en la Eurocup 2025/26. En la primera jornada, las salmantinas se impusieron con claridad en Atenas al Panathinaikos
Enlace copiado
Previa
MUY BUENAS TARDES A TODOS
Hola, hola. Bienvenidos a la narración online de un nuevo partido del Perfumerías Avenida, en este caso en la Eurocup. El rival, un desconocido Nyon Basket Feminin
Enlace copiado
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad