Avenida-Nyon, en directo: resultado online del partido de hoy (34-19, primer cuarto)

El cuadro de Anna Montañana se enfrenta en la segunda jornada de Eurocup al equipo suizo

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:48

Actualizado Hace 1 minuto

1º Cuarto

Y OTRO DE SPREAFICO

La emoción hizo que no me fijara en que a Vilaró le habían dado la canasta de dos, pero Spreafico cierra el cuarto con otro acierto de tres puntos y pone el 34-19

1º Cuarto

ESTO PARECE UN CONCURSO DE TRIPLES

Vilaró hizo el cuarto e Iyana el segundo de su cuenta particular: 31 puntos lleva Avenida a 30 segundos del final del primer cuarto

1º Cuarto

Y TRIPLEEEEEE DE LA ASTURIANA

Está desatado ahora Avenida desde el 12-12. 14 puntos seguidos para escaparse en el marcador

1º Cuarto

IYANA EMPIEZA A HACER DE LAS SUYAS

Ha entrado por Soriano y en su primera acción fuerza un 2+1 y mete el tiro libre (23-12)

1º Cuarto

CÓMO SE FAJA CAVE EN LA PINTURA

Es intensa y rápida: cogió el rebote tras su fallo y pone el 20-12

1º Cuarto

Y OTRO DE SORIANO

Ha salido enchufada la número 1 del Perfumerías Avenida, que lleva ya 10 puntos. Tiiempo muerto de las suizas con el 18-12

1º Cuarto

TRIPLEEEEE DE SORIANO

Robó la bola la barcelonesa y siguió con 3 puntos (15-12)

1º Cuarto

POQUITA INTENSIDAD ATRÁS

Lleva 12 puntos (los mismos que Avenida) el Nyon en menos de 5 minutos. Eso no se puede permitir

1º Cuarto

NO LE GUSTA A MONTAÑANA LO QUE VE

Stoupalova va a ser la primera damnificada pero está lanzando tiros libres. Después se irá al banco

1º Cuarto

TRIPLE DE URO-NILIE

Empieza la estrella del Nyon a mostrar sus habilidades y contesta Meyers con una entrada (8-5)

1º Cuarto

4-0 EN UN VISTO Y NO VISTO

Primeras dos canastas de la norteamericana, que es un vendaval

Icono1º Cuarto

COMIENZA EL ENCUENTRO, ¡VAMOS AVENIDA!

Ya está en juego la segunda jornada de la Eurocup para las de Anna Montañana. Primera bola para ellas

Previa

EL TRÍO ARBITRAL

El belga Tom Dehont, el francés Pierre Landy y la checa Veronika Vavrova serán los encargados de impartir justicia

Previa

EL QUINTETO TITULAR DE AVENIDA

Claudia Soriano, Abby Meyers, Shavonte Zellous, Natalie Stoupalova y Khadijiah Cave, las que saldrán de inicio

Previa

PLENO DE EQUIPOS ESPAÑOLES ESTE MIÉRCOLES

Además de Avenida, también han jugado o juegan hoy el resto de españoles de la Eurocup. El Lointek Gernika ha perdido 62-60 en casa del NKA Universitas Pecs, mientras que el Movistar Estudiantes ha ganado a domicilio al Piestanske Cajky (52-64). También juegan el Baxi Ferrol y el Hozono Global Jairis

Previa

LAS SUIZAS PERDIERON EL PRIMER DÍA

El Nyon cayó derrotado la pasada semana en casa frente al Neptunas lituano por 65-81. Mirial Uro-Nilie, con 23 puntos y 14 rebotes, fue su jugadora más destacada

Previa

UN PASO MÁS, EN CRECIMIENTO Y RESULTADOS

Quedan algo menos de 20 minutos para que empiece el duelo contra las suizas. El momento perfecto para echarle un ojo a la previa de Iván Ramajo

Previa

TODAS DISPONIBLES SALVO MAGARITY

Todavía habrá que esperar para ver a la pívot sueca como una más. De momento, Montañana cuenta con las otras once profesionales y Elena Benito, habitual en las últimas convocatorias

Previa

PRIMER DUELO CONTRA UN EQUIPO DE SUIZA

El Perfumerías Avenida se enfrentará por primera vez a un equipo suizo. El Nyon Basket Feminin será el 133º rival contra el que ha jugado a lo largo de la historia el equipo charro en competiciones continentales o nacionales

Previa

PRIMERA JORNADA EN CASA

El equipo de Anna Montañana debuta en el Würzburg Silvia Domínguez en la Eurocup 2025/26. En la primera jornada, las salmantinas se impusieron con claridad en Atenas al Panathinaikos

Previa

MUY BUENAS TARDES A TODOS

Hola, hola. Bienvenidos a la narración online de un nuevo partido del Perfumerías Avenida, en este caso en la Eurocup. El rival, un desconocido Nyon Basket Feminin

