Avenida-Nyon, en directo: resultado online del partido de hoy (34-19, primer cuarto)

Previa

PLENO DE EQUIPOS ESPAÑOLES ESTE MIÉRCOLES

Además de Avenida, también han jugado o juegan hoy el resto de españoles de la Eurocup. El Lointek Gernika ha perdido 62-60 en casa del NKA Universitas Pecs, mientras que el Movistar Estudiantes ha ganado a domicilio al Piestanske Cajky (52-64). También juegan el Baxi Ferrol y el Hozono Global Jairis