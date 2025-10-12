Avenida - Cadí La Seu en directo: resultado y marcador online del partido de hoy (37-28, descanso)
Sigue la retransmisión minuto a minuto del partido entre Perfumerías Avenida y Cadí La Seu de este domingo en el estadio Würzburg
Salamanca
Domingo, 12 de octubre 2025, 12:09
3º Cuarto
OTRA VEZ A APRETAR ATRÁS
Con lo que había mejorado Avenida en defensa en el segundo cuarto y lo echa por la borda porque hace aguas: 4 ataques del Cadí La Seu y 4 canastas: 42-36
3º Cuarto
BUENÍMA LA ACCIÓN COLECTIVA
Buenos movimientos de Avenida y Soriano encontró a Cave, que lleva ya 10 puntos
3º Cuarto
TRIPLAZO DE ANDREA
La capitana no falla. + 10 para Avenida
3º Cuarto
PRIMER DESPISTE ATRÁS
Niare ha aprovechado el desajuste para anotar: 37-30
3º Cuarto
EN JUEGO LA SEGUNDA MITAD
Avenida tiene que confirmar la mejoría para sumar el primer triunfo liguero, pero el Cadí La Seu no se va a rendir tan pronto
Descanso
HA IDO MEJORANDO AVENIDA
Parece que se está asentando el equipo de Anna Montañana desde atrás. Las canastas han llegado gracias especialmente a Cave y Djaldi-Dabdi, que mandan en el interior
Descanso
NÚMEROS DE LA PRIMERA MITAD
Avenida ha conseguido mejorar su defensa y ya ha provocado 9 pérdidas del Cadi La Seu, pero por contra pierde la batalla del rebote: 15-20 para las catalanas, que ya han cogido 7 en ataque y los han aprovechado
2º Cuarto
ACABA LA PRIMERA MITAD CON LA MÁXIMA VENTAJA
Metió la canasta Iyana en una acción individual para poner el 37-28 al descanso
2º Cuarto
CÓMO CORRE LA PISTA CAVE
Sigue la norteamericana llegando antes a la canasta rival que sus oponentes y Avenida manda por 9
2º Cuarto
Y OTRA DE LA FRANCESA
No entró el tiro de Cave, pero apareció Djadi-Tabdi para recoger el rechace, anotar, y recibir la falta: 33-26
2º Cuarto
LAS PIVOTS SUMAN AHORA LOS PUNTOS
Después de las dos canastas de Cave llega la de Mouss moviéndose de maravilla en la pintura. Vuelve la máxima: 31-26
2º Cuarto
TAMBIÉN TIENE BUENA MANO
Tiene muchas virtudes la pívot norteamericana y muestra una de ellas: el tiro a media distancia para poner el 29-24
2º Cuarto
CAVE, HACIENDO DE LAS SUYAS
Si Avenida mete muchas canastas al contraataque culminado por Cave será buena señal (27-24)
2º Cuarto
TIENE QUE PEDIR TIEMPO MUERTO MONTAÑANA
Está muy impreciso Avenida y con despistes atrás. Ha anotado muy fácil Gonzales y la entrenadora para para hacer correcciones
2º Cuarto
IYANA ROMPE EL EMPATE
Werth había puesto el 22-22, pero la asturiana vuelve a poner a su equipo arriba
2º Cuarto
MALOS ATAQUES AHORA DE AVENIDA
No ha elegido bien los tiros el equipo charro en el inicio del segundo cuarto. Meyers sí lo ha hecho pero no ha acertado con el triple. Cave, bajo el aro, la primera en anotar en juego: 22-17
1º cuarto
ACABA EL PRIMER CUARTO
Pequeña ventaja (19-17) para un Avenida irregular
1º cuarto
CANASTÓN DE DJALDI-TABDI
Cómo se ha movido la francesa para anotar a aro pasado y poner la máxima (+ 5) antes del triple de Werth (19-17)
1º cuarto
VAYA MANITA DE MEYERS
Primer triple de la norteamericana en casa. Parcial de 9-0 y Avenida vuelve a tomar el mando: 15-12
1º cuarto
PRIMERA BOLA Y TRIPLE
Iyana no se lo piensa. Recibe y triple para empatar a 12
1º cuarto
OVACIÓN PARA LA ASTURIANA
Qué ganas tenían los aficionados de ver a la número 10 en la pista
1º cuarto
SALE IYANA
Debut en la temporada oficial de la base asturiana tras superar sus problemas físicos. A ver si le da algo de luz al juego de Avenida. También entran Djaldi-Tabdi y Meyers
1º cuarto
AUSENTE LA DEFENSA DE AVENIDA
Las charras tienen que ser mucho más intensas. 6-12 en cinco minutos. Entra Arrojo por Stoupalova
1º cuarto
Y OTRO TRIPLE DE CLAUDIA
Ataque largo de las salmantinas que termina Soriano para poner el 6-4 en el marcador
1º cuarto
HA ANOTADO MUY FÁCIL CADÍ
2-4 después de dos canastas visitantes sin mucha oposición
1º cuarto
VAYA MANERA DE COMENZAR
Triplazo de Zellous para empezar el partido (3-0)
1º cuarto
BALÓN AL AIRE. ¡VAMOS AVENIDA!
Ya está en juego el partido en el Würzburg Silvia Domínguez. Primera posesión para Avenida
Previa
LUCÍA RODRÍGUEZ, EN EL QUINTETO DEL CADÍ LA SEU
Vuelve la madrileña a Salamanca, ahora con el equipo catalán. Le acompañan en el cinco titular Gervasini, Palma, Gonzales y Niare
Previa
TENEMOS QUINTETO DE MONTAÑANA
Claudia Soriano, Shavonte Zellous, Andrea Vilaró, Natalie Stoupalova y Khadijiah Cave son las elegidas para salir de inicio
Nuestras ✋ GLADIADORAS— Perfumerías Avenida (@CBAvenida) October 12, 2025
🤝 MÁS PREVENCIÓN 🤝 pic.twitter.com/2Ochdv7vB6
Previa
¿HABRÁ NOVEDADES?
Iyana Martín y Mouss Djaldi-Tabdi están calentando al mismo ritmo que sus compañeras. Veremos si tienen minutos
Previa
UN VISTAZO A LA PREVIA
Quedan aproximadamente quince minutos, el tiempo justo para disfrutar con la previa de mi compañero Iván Ramajo,
Previa
EL CADÍ LA SEU, UN GRAN CONOCIDO
El equipo catalán es el segundo equipo de los que actualmente compiten en la Liga Femenina al que más veces se ha enfrentado Avenida en este torneo: 51, con un balance de 45 triunfos salmantinas y 6 del Cadí La Seu. Sólo ha jugado más veces contra el Gran Canaria
Previa
EL ESPERADO ESTRENO EN CASA
Ha habido que esperar cuatro partidos para que por fin el Perfumerías Avenida juegue en casa. Las semifinales de la Supercopa, el debut en la Eurocup y la primera jornada de Liga Femenina fueron lejos del Würzburg Silvia Domínguez, que abre por fin sus puertas
Previa
HOY LLEGA A SALAMANCA EL CADÍ LA SEU
Segunda jornada de la Liga Femenina, a la que llega el Perfumerías Avenida después de la derrota frente al Araski . El Cadí La Seu es el primer visitante de la temporada 2025/26
Previa
ESTAMOS DE NOVEDADES
Primer encuentro en el pabellón con su nuevo nombre: Würzburg Silvia Domínguez. Y, aunque todavía faltan algunos retoques, especialmente en los vestuarios, ya luce su espectacular y nuevo aspecto con los asientos azules
Previa
¡ MUY BUENOS DÍAS! Y NUNCA MEJOR DICHO
Hola a todos. A pesar del madrugón (no es habitual jugar a las 11 de la mañana, pero son las cosas de Teledeporte), hay que estar contentos porque el Perfumerías Avenida vuelve a casa cinco meses después. Se ha hecho largo, pero ya estamos aquí
