Avenida - Cadí La Seu en directo: resultado y marcador online del partido de hoy (37-28, descanso)

Sigue la retransmisión minuto a minuto del partido entre Perfumerías Avenida y Cadí La Seu de este domingo en el estadio Würzburg

Alex G. Santana

Alex G. Santana

Salamanca

Domingo, 12 de octubre 2025, 12:09

Actualizado Hace 2 minutos

3º Cuarto

OTRA VEZ A APRETAR ATRÁS

Con lo que había mejorado Avenida en defensa en el segundo cuarto y lo echa por la borda porque hace aguas: 4 ataques del Cadí La Seu y 4 canastas: 42-36

3º Cuarto

BUENÍMA LA ACCIÓN COLECTIVA

Buenos movimientos de Avenida y Soriano encontró a Cave, que lleva ya 10 puntos

3º Cuarto

TRIPLAZO DE ANDREA

La capitana no falla. + 10 para Avenida

3º Cuarto

PRIMER DESPISTE ATRÁS

Niare ha aprovechado el desajuste para anotar: 37-30

Icono3º Cuarto

EN JUEGO LA SEGUNDA MITAD

Avenida tiene que confirmar la mejoría para sumar el primer triunfo liguero, pero el Cadí La Seu no se va a rendir tan pronto

Descanso

HA IDO MEJORANDO AVENIDA

Parece que se está asentando el equipo de Anna Montañana desde atrás. Las canastas han llegado gracias especialmente a Cave y Djaldi-Dabdi, que mandan en el interior

Descanso

NÚMEROS DE LA PRIMERA MITAD

Avenida ha conseguido mejorar su defensa y ya ha provocado 9 pérdidas del Cadi La Seu, pero por contra pierde la batalla del rebote: 15-20 para las catalanas, que ya han cogido 7 en ataque y los han aprovechado

2º Cuarto

ACABA LA PRIMERA MITAD CON LA MÁXIMA VENTAJA

Metió la canasta Iyana en una acción individual para poner el 37-28 al descanso

2º Cuarto

CÓMO CORRE LA PISTA CAVE

Sigue la norteamericana llegando antes a la canasta rival que sus oponentes y Avenida manda por 9

2º Cuarto

Y OTRA DE LA FRANCESA

No entró el tiro de Cave, pero apareció Djadi-Tabdi para recoger el rechace, anotar, y recibir la falta: 33-26

2º Cuarto

LAS PIVOTS SUMAN AHORA LOS PUNTOS

Después de las dos canastas de Cave llega la de Mouss moviéndose de maravilla en la pintura. Vuelve la máxima: 31-26

2º Cuarto

TAMBIÉN TIENE BUENA MANO

Tiene muchas virtudes la pívot norteamericana y muestra una de ellas: el tiro a media distancia para poner el 29-24

2º Cuarto

CAVE, HACIENDO DE LAS SUYAS

Si Avenida mete muchas canastas al contraataque culminado por Cave será buena señal (27-24)

2º Cuarto

TIENE QUE PEDIR TIEMPO MUERTO MONTAÑANA

Está muy impreciso Avenida y con despistes atrás. Ha anotado muy fácil Gonzales y la entrenadora para para hacer correcciones

2º Cuarto

IYANA ROMPE EL EMPATE

Werth había puesto el 22-22, pero la asturiana vuelve a poner a su equipo arriba

2º Cuarto

MALOS ATAQUES AHORA DE AVENIDA

No ha elegido bien los tiros el equipo charro en el inicio del segundo cuarto. Meyers sí lo ha hecho pero no ha acertado con el triple. Cave, bajo el aro, la primera en anotar en juego: 22-17

1º cuarto

ACABA EL PRIMER CUARTO

Pequeña ventaja (19-17) para un Avenida irregular

1º cuarto

CANASTÓN DE DJALDI-TABDI

Cómo se ha movido la francesa para anotar a aro pasado y poner la máxima (+ 5) antes del triple de Werth (19-17)

1º cuarto

VAYA MANITA DE MEYERS

Primer triple de la norteamericana en casa. Parcial de 9-0 y Avenida vuelve a tomar el mando: 15-12

1º cuarto

PRIMERA BOLA Y TRIPLE

Iyana no se lo piensa. Recibe y triple para empatar a 12

1º cuarto

OVACIÓN PARA LA ASTURIANA

Qué ganas tenían los aficionados de ver a la número 10 en la pista

1º cuarto

SALE IYANA

Debut en la temporada oficial de la base asturiana tras superar sus problemas físicos. A ver si le da algo de luz al juego de Avenida. También entran Djaldi-Tabdi y Meyers

1º cuarto

AUSENTE LA DEFENSA DE AVENIDA

Las charras tienen que ser mucho más intensas. 6-12 en cinco minutos. Entra Arrojo por Stoupalova

1º cuarto

Y OTRO TRIPLE DE CLAUDIA

Ataque largo de las salmantinas que termina Soriano para poner el 6-4 en el marcador

1º cuarto

HA ANOTADO MUY FÁCIL CADÍ

2-4 después de dos canastas visitantes sin mucha oposición

1º cuarto

VAYA MANERA DE COMENZAR

Triplazo de Zellous para empezar el partido (3-0)

Icono1º cuarto

BALÓN AL AIRE. ¡VAMOS AVENIDA!

Ya está en juego el partido en el Würzburg Silvia Domínguez. Primera posesión para Avenida

Previa

LUCÍA RODRÍGUEZ, EN EL QUINTETO DEL CADÍ LA SEU

Vuelve la madrileña a Salamanca, ahora con el equipo catalán. Le acompañan en el cinco titular Gervasini, Palma, Gonzales y Niare

Previa

TENEMOS QUINTETO DE MONTAÑANA

Claudia Soriano, Shavonte Zellous, Andrea Vilaró, Natalie Stoupalova y Khadijiah Cave son las elegidas para salir de inicio

Previa

¿HABRÁ NOVEDADES?

Iyana Martín y Mouss Djaldi-Tabdi están calentando al mismo ritmo que sus compañeras. Veremos si tienen minutos

Previa

UN VISTAZO A LA PREVIA

Quedan aproximadamente quince minutos, el tiempo justo para disfrutar con la previa de mi compañero Iván Ramajo,

Previa

EL CADÍ LA SEU, UN GRAN CONOCIDO

El equipo catalán es el segundo equipo de los que actualmente compiten en la Liga Femenina al que más veces se ha enfrentado Avenida en este torneo: 51, con un balance de 45 triunfos salmantinas y 6 del Cadí La Seu. Sólo ha jugado más veces contra el Gran Canaria

Previa

EL ESPERADO ESTRENO EN CASA

Ha habido que esperar cuatro partidos para que por fin el Perfumerías Avenida juegue en casa. Las semifinales de la Supercopa, el debut en la Eurocup y la primera jornada de Liga Femenina fueron lejos del Würzburg Silvia Domínguez, que abre por fin sus puertas

Previa

HOY LLEGA A SALAMANCA EL CADÍ LA SEU

Segunda jornada de la Liga Femenina, a la que llega el Perfumerías Avenida después de la derrota frente al Araski . El Cadí La Seu es el primer visitante de la temporada 2025/26

Previa

ESTAMOS DE NOVEDADES

Primer encuentro en el pabellón con su nuevo nombre: Würzburg Silvia Domínguez. Y, aunque todavía faltan algunos retoques, especialmente en los vestuarios, ya luce su espectacular y nuevo aspecto con los asientos azules

Previa

¡ MUY BUENOS DÍAS! Y NUNCA MEJOR DICHO

Hola a todos. A pesar del madrugón (no es habitual jugar a las 11 de la mañana, pero son las cosas de Teledeporte), hay que estar contentos porque el Perfumerías Avenida vuelve a casa cinco meses después. Se ha hecho largo, pero ya estamos aquí

