La última de Feria, en directo desde La Glorieta
La segunda tarde de Morante de la Puebla llega en busca de una nueva genialidad para borrar la bronca del viernes. Talavante y Borja Jiménez completan la corrida concurso de ganaderías con toros de Garcigrande, La Ventana del Puerto, Domingo Hernández, Hnos. García Jiménez, Olga García y Carmen Lorenzo, que se disputarán el premio al toro más bravo. Se espera otro lleno en el coso salmantino
Salamanca
Domingo, 21 de septiembre 2025, 17:40
17:55
Gran entrada
La plaza de toros de La Glorieta volverá a acoger una gran entrada en los tendidos, prácticamente llenos ya a solo cinco minutos del paseíllo... que arranca a las 18:00 horas
17:53
Estas son las cuadrillas
Junto a Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Borja Jiménez, que estarán acompañados por estos hombres en sus cuadrillas:
17:49
Concurso de ganaderías
Hoy el cierre de la Feria debería tener el principal protagonismo el toro. Es corrida concurso de ganaderías, en busca del trofeo al toro más bravo de la tarde. Los astados de hoy lucirán el hierro y la divisa de Garcigrande, La Ventana del Puerto, Domingo Hernández, Hnos. García Jiménez, Olga García y Carmen Lorenzo y aparecerán por este orden:
17:45
El cartel
Junto al diestro cigarrero, está tarde harán el paseíllo los diestros Alejandro Talavante y Borja Jiménez, que vuelven a La Glorieta tras los triunfos del año pasado. El extremeño tuvo en suerte al toro Querido, de Garcigrande, que ganó el Toro de Oro en 2024, al que le cortó las dos orejas; mientras que Borja Jiménez, que debutó en La Glorieta el año pasado, toreó dos tardes, cortó cuatro orejas, y salió a hombros en las dos ocasiones.
17:42
¡Vuelve Morante!
Hoy de nuevo un cartel estelar para cerrar la Feria de Salamanca. Y regreso de Morante de la Puebla a La Glorieta, tras la decepción del pasado viernes, donde no tuvo suerte, pero con la ilusión de ver a quien es el gran torero del momento y el gran aliente de la que ya ha sido una temporada histórica, tras sus triunfal paso por la Feria de Abril de Sevilla, su primera puerta grande en Las Ventas como matador de toros; Salamanca, Pamplona...
17:38
El ruedo, estupendo
Después de la tremenda tromba de agua que cayó ayer durante unos minutos y que dejó el ruedo hecho un barrizal, obligando a suspender en el cuarto toro el festejo de rejones, hoy luce espléndido. Una auténtica alfombra dispuesto a recibir las embestidas de los toros.
17:37
Sol y ligero viento
Luce el sol, de momento, en la plaza de toros de La Glorieta, aunque con temperatura fresca en el ambiente y ligeramente ventosa.
17:34
Bienvenidos a La Glorieta
Buenas tardes y bienvenidos a la plaza de toros de La Glorieta, que acoge el sexto y último festejo de la Feria de la Virgen de la Vega.
