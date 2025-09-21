La última de Feria, en directo desde La Glorieta

17:42

¡Vuelve Morante!

Hoy de nuevo un cartel estelar para cerrar la Feria de Salamanca. Y regreso de Morante de la Puebla a La Glorieta, tras la decepción del pasado viernes, donde no tuvo suerte, pero con la ilusión de ver a quien es el gran torero del momento y el gran aliente de la que ya ha sido una temporada histórica, tras sus triunfal paso por la Feria de Abril de Sevilla, su primera puerta grande en Las Ventas como matador de toros; Salamanca, Pamplona...