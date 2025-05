Así te hemos contado la histórica encerrona de Marco Pérez en Las Ventas

20:03

El tercero se puso imposible: silencio

Empezó desde los medios y al segundo muletazo sufrió un achuchón que casi se lo lleva por delante. Se libró de casualidad. Tras el apretón se echa la muleta a la mano izquierda en los medios. Se queda corto y molesto el novillo, rebrincado, sin entrega, calamocheador. Incierto siempre. Desarrolló sentido muy pronto tras descubrir a la presa. No tiene ni uno y se descara con él a la tremenda: No pasa ni por un pitón ni por otro. Muy valiente no se asusta ni se le encoge el alma, es más buscó siempre el pitón contrario pero el toro tenía dinamita en cada uno de sus dos pitones. Pinchazo y estocada ( silencio ).