Así ha sido el festejo del Bolsín Taurino y el rejoneador Víctor Herrero

OTRO EXCELENTE NOVILLO DE CASTILLEJO: SALVADOR HERRERO, SILENCIO

Salvador Herrero saludó de capa con buen aire y Noel García aprovechó su quite por tafalleras con arrebato. Brindó Salvador Herrero la faena a Manuel Diosleguarde y comenzó el trasteo arrebatado con las dos rodillas en tierra. Excelente el novillo de Castillejo de Huebra por prontitud, entrega y recorrido, pidió la exigencia de una muleta poderosa. Lo cuajó con intermitencia, le hizo pasar apuros cuando no se impuso y se anticipó a unas embestidas que entregaban todo aunque no regalaban nada. El pupilo de Castillejo lo hizo todo con seriedad, Salvador Herrero lo atacó con sinceridad. Estocada delantera y perpendicular, pinchazo y estocada desprendida: SILENCIO