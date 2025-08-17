La novillada de Guijuelo, en directo

18:16

Terna de jóvenes toreros salmantinos

El festejo de esta tarde anuncia a tres espadas salmantinos, los tres hacen su presentación como novilleros en la plaza de toros de Guijuelo. Sergio Pérez (alternativa en Valladolid, el 3 de septiembre de 2023) viene de salir a hombros el jueves en Huesca y el viernes en Miajadas; mientras que Cristian González (que debutó con picadores en La Línea de la Concepción, el 23 de marzo de 2024) salió a hombros tras cortar dos orejas ayer en la novillada de Villafranca de la Sierra (Ávila); mientras que Julio Norte (que debutó a principios de esta misma campaña, en tierras francesas de Garlin, el pasado 13 de abril) llega después de torear ayer en la feria de Dax (Francia), donde fue ovacionado en una mañana de fallo con los aceros.