La novillada de Guijuelo, en directo
El rejoneador Sergio Pérez de Gregorio, y los novilleros Cristian González y Julio Norte lidiarán utreros de San Pelayo a caballo y de Casasola a pie, en la tercera de abono de la feria chacinera
Guijuelo
Domingo, 17 de agosto 2025, 19:01
18:59
Saludos para Sergio Pérez con un excelente utrero de San Pelayo
Abrió la tarde Sergio Pérez de Gregorio ante Veterano, un noble y manejable utrero de la ganadería de San Pelayo, al que clavó un rejón de castigo, mientras el torete tuvo la virtud de mantener un excelente tranco y son durante toda la faena, a la que el rejoneador de Peñaranda puso voluntad en obra que remató de un feo rejonazo de muerte en el que atravesó al animal haciendo guardia, pinchazo y rejonazo, con un descabello: OVACIÓN CON SALUDOS
18:45
Jamón para toreros y ganaderos
Una vez terminado el paseíllo, y antes de salir el primer astado al ruedo, los toreros y los ganaderos recogieron un jamón de la Denominación de Origen de Guijuelo. Un detalle que ya se ha convertido en costumbre en los últimos años y que dota de una singularidad especial a este festejo.
18:40
¡Arranca el paseíllo!
Con cinco minutos de retraso arrancó el paseíllo en el coso de Guijuelo, encabezado por el rejoneador Sergio Pérez de Gregorio al que siguen los novilleros Cristian González, vestido de blanco y oro; y Julio Norte, que luce un terno azul celeste y oro. Actúa como sobresaliente, Héctor Roberto.
18:24
Las cuadrillas de la tarde y el equipo presidencial
Tanto Sergio Pérez de Gregorio como Cristian González y Julio Norte estuvieron acompañados de las siguientes cuadrillas, a pie y a caballo para el desarrollo del festejo:
18:23
Orden de lidia
El orden de lidia de los utreros de El Capea y Casasola enchiquerados esta mañana saltarán al ruedo chacinero de esta manera:
18:17
Reses de San Pelayo y Casasola
Se enfrentarán a un encierro de San Pelayo , asidua a esta plaza en las últimas ediciones en sus más variados festejos, a pie y a caballo; y Casasola (encaste Domecq), que ya lidió una novillada en este escenario el 15 de agosto de 2023 en la que Raquel Martín e Ismael Martín desorejaron sus novillos, mientras que Jesús de la Calzada y Víctor Cerrato pasearon un trofeo.
18:16
Terna de jóvenes toreros salmantinos
El festejo de esta tarde anuncia a tres espadas salmantinos, los tres hacen su presentación como novilleros en la plaza de toros de Guijuelo. Sergio Pérez (alternativa en Valladolid, el 3 de septiembre de 2023) viene de salir a hombros el jueves en Huesca y el viernes en Miajadas; mientras que Cristian González (que debutó con picadores en La Línea de la Concepción, el 23 de marzo de 2024) salió a hombros tras cortar dos orejas ayer en la novillada de Villafranca de la Sierra (Ávila); mientras que Julio Norte (que debutó a principios de esta misma campaña, en tierras francesas de Garlin, el pasado 13 de abril) llega después de torear ayer en la feria de Dax (Francia), donde fue ovacionado en una mañana de fallo con los aceros.
18:11
Ecuador de la feria: ...a la imponente corrida de toros de José Enrique Fraile
Por su parte ayer, salieron a hombros Damián Castaño e Ismael Martín , en una tarde en la que los mejores pasajes de la función los interpretó Javier Castaño , que recibió una ovación del público al romperse el paseíllo con motivo de la temporada de su retirada de los ruedos y los brindis tanto de su hermano Damián Castaño como de Ismael Martín. Todo ello en una tarde en la que se lidió un imponente y muy interesante encierro de la ganadería salmantina de José Enrique Fraile de Valdefresno ...
FOTO: @torosguijuelo
18:07
Ecuador de la feria: De el triunfo de El Capea...
La feria de Guijuelo llega esta tarde a su ecuador, después de que se abriera el viernes con la encerrona con la que El Capea se retiró de los ruedos en España, en la que cortó cinco orejas y un rabo, en una tarde en la que brilló la excelencia de tres toros con las divisas de Puerto de San Lorenzo, El Freixo y Carmen Lorenzo:
18:05
Tarde soleada y 34 grados de temperatura
Luce el sol en la plaza de toros de Guijuelo en una tarde de nuevo con tremendo calor, esta vez con unos pocos de menos grados que ayer. Hay 34 grados de temperatura y los mismos se prevén a las 18:30 horas, cuando está anunciado el paseíllo.
18:04
Buenas tardes y bienvenidos a Guijuelo
Buenas tardes y bienvenidos al tercer festejo de abono de la feria de Guijuelo, que hoy anuncia una novillada con picadores mixta con el rejoneador Sergio Pérez de Gregorio y los novilleros Cristian González y Julio Norte .
