La histórica novillada que abre la Feria taurina, en directo
Por primera vez en la más que centenaria historia del coso charro se anuncia una terna completa de mujeres: la rejoneadora Lea Vicens y las novilleras Raquel Martín y Olga Casado, ante dos toros de Ángel Sánchez y Sánchez para la lidia a caballo y cuatro novillos de Montalvo para la lidia a pie
Salamanca
Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:45
18:07
¡El día de la mujer en la Glorieta!
Además de las tres mujeres que encabezan el cartel, seis areneras también hicieron el paseíllo que encabezaron dos alguacilillas, que entregaron también las llaves de la puerta del chiquero a una torilera.
18:06
¡Arranca el paseíllo!
Raquel Martín viste el mismo terno que la pasada Feria, un marfil y oro; mientras que Olga Casado , que debuta en esta plaza y hace el paseíllo desmonterada, luce un traje blanco y plata. Una chaquetilla gris de terciopelo luce Lea Vicens.
17:58
Las cuadrillas
Estos son los hombres de las cuadrillas que acompañarán a Lea Vicens, y las novilleras Raquel Martín y Olga Casado...
17:57
Los toros y los novillos
Estos son las reses que se lidiarán esta tarde en La Glorieta:
17:51
Herederos de Ángel Sánchez y Sánchez, a caballo
Lleva lidiando en la Feria en nueve ediciones consecutivas, que fueron todas las que se celebrarán en las diez últimas ediciones de la Feria, porque en la de 2021 se suprimió un espectáculo, el de rejones, apostando por un festejo mixto en un abono que se quedó en cinco espectáculos en vez de los seis habituales en la última década. Es el hierro habitual para los festejos de rejones de esta plaza.
17:50
Novillos de Montalvo
La ganadería de Montalvo lidió por última vez en La Glorieta en la Feria de 2021, con una corrida de toros que estoquearon Ferrera, Urdiales y Emilio de Justo, que cortó una oreja a cada toro y salió a hombros.
Campanillero (2002), Civilón (2013), Cortesano (2015) y Liricoso (2018), que fue indultado, son los cuatro Toro de Oro que Montalvo ha logrado en La Glorieta, con los que se sitúa al frente del palmarés junto a El Pilar y Puerto de San Lorenzo.
17:49
Lea Vicens: cinco festejos, tres puertas grandes
Lea Vicens hará su sexto paseíllo hoy en La Glorieta, donde debutó el 21 de septiembre de 2016 y donde toreó por última vez ese mismo día de 2022. Tiene tres puertas grandes, ha cortado nueve orejas y siempre se anunció con toros de Herederos de Ángel Sánchez y Sánchez.
17:48
Raquel Martín y Olga Casado
Un año después regresa al mismo escenario con un cartel que, pase lo que pase después en el ruedo, ya es histórico desde el mismo día en el que se presentó. Raquel Martín solo se ha vestido de luces una vez desde entonces. Y, en toda su carrera, desde que debutó con picadores en marzo de 2022 en Olivenza, hoy llegará a las 14 novilladas que son las mismas que suma ya Olga Casado (Aguilafuente, Segovia, 2002), en apenas siete meses, tras estrenarse con los del castoreño este año en el mismo coso que su compañera. Las dos saben torear muy bien. La salmantina tiene un don innato para torear despacio y Casado revolucionó el cotarro el pasado invierno en Vistalegre con una faena memorable con la que se puso en boca de todo el toreo.
17:45
La que más toreó... Lea Vicens
Hasta la actuación de Raquel Martín en La Glorieta en la Feria del año pasado, en la que se convirtió en la primera mujer que se vestía de luces en un cartel de la Feria, la última referencia habían sido las cinco actuaciones de Lea Vicens, en las ediciones de 2016, 2017, 2018, 2019 y 2022. No solo fue la mujer que más toreó en esta plaza sino también la primera que logró salir a hombros de La Glorieta en un festejo de la Feria: 2016, 2017 y 2019. Entre Conchita Cintrón aparece el nombre de otra mujer en la Feria, otra francesa y también rejoneadora, María Sara , que toreó en el serial de 1992. Lo pudo hacer Cristina Sánchez a pie y anticipándose así a Raquel Martín; y no como novillera sino ya como matador de toros, en la corrida de toros del 21 de septiembre de 1998, cuando se anunció con un encierro de Francisco Galache, que finalmente no toreó y la sustituyó José Ramón Martín. Por tanto, esos honores se los llevó Raquel Martín en la pasada edición del ciclo.
17:44
Conchita Cintrón, a caballo, la primera en la Feria
No fueron tampoco las únicas, a lo largo del siglo pasado. Lo hicieron más. No muchas, bien es verdad. Y no fue hasta 1945 cuando apareció la primera mujer anunciada en los carteles de la Feria. No para torear a pie si no a caballo. Conchita Cintrón fue la protagonista de aquella efeméride del 21 de septiembre de 1945 en la que lidiando un toro de Manuel Arranz a caballo, con el que fue ovacionada, abrió un festejo en el que actuaron Pepe Bienvenida, Fermín Rivera y El Choni, en tarde desafortunada para todos que se repartieron pitos y silencios. Conchita Cintrón repitió en la Feria cinco años después, también el día de San Mateo, y logró dar una vuelta al ruedo tras lidiar un toro de Alfonso Navalón.
17:43
Las primeras mujeres...
Raquel Martín , salmantina de Santa Marta de Tormes (17 de julio de 2003) se convirtió el año pasado en la primera mujer que se vistió de luces y actuó a pie en las combinaciones de la Feria aunque, como bien puntualiza el maestro e historiador José María Hernández Pérez, desde recién estrenado el pasado siglo en La Glorieta ya hicieron el paseíllo toreras como 'La Guerrita', que actuó el 12 de junio de 1900 o 'La Revertito' que hizo lo propio el 17 de junio de 1906
17:41
Un cartel para la historia
La Glorieta anuncia un cartel histórico, en el que por primera vez en la más que centenaria historia de la plaza (1893), anuncia a tres mujeres: la rejoneadora Lea Vicens , y las novilleras Raquel Martín y Olga Casado , que hace su presentación en este escenario. A caballo se lidiarán dos toros de Herederos de Ángel Sánchez y Sánchez y cuatro novillos, para la lidia a pie, con el hierro de Montalvo .
17:38
¡Bienvenido a La Glorieta!
Buenas tardes y bienvenidos a la plaza de toros de La Glorieta, escenario esta tarde, en apenas 25 minutos (18:00 horas), al primer festejo de la Feria taurina de la Virgen de la Vega 2025
