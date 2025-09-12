La histórica novillada que abre la Feria taurina, en directo

17:45

La que más toreó... Lea Vicens

Hasta la actuación de Raquel Martín en La Glorieta en la Feria del año pasado, en la que se convirtió en la primera mujer que se vestía de luces en un cartel de la Feria, la última referencia habían sido las cinco actuaciones de Lea Vicens, en las ediciones de 2016, 2017, 2018, 2019 y 2022. No solo fue la mujer que más toreó en esta plaza sino también la primera que logró salir a hombros de La Glorieta en un festejo de la Feria: 2016, 2017 y 2019. Entre Conchita Cintrón aparece el nombre de otra mujer en la Feria, otra francesa y también rejoneadora, María Sara , que toreó en el serial de 1992. Lo pudo hacer Cristina Sánchez a pie y anticipándose así a Raquel Martín; y no como novillera sino ya como matador de toros, en la corrida de toros del 21 de septiembre de 1998, cuando se anunció con un encierro de Francisco Galache, que finalmente no toreó y la sustituyó José Ramón Martín. Por tanto, esos honores se los llevó Raquel Martín en la pasada edición del ciclo.