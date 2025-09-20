El festejo de rejones, en directo desde La Glorieta
El veterano rejoneador portugués Rui Fernandes, Sergio Galán (que sustituye al lesionado Guillermo Hermoso de Mendoza) y Diego Ventura se enfrentarán a reses de la ganadería Herederos de Ángel Sánchez y Sánchez (encaste Murube)
Salamanca
Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:50
18:49
Galán emborrona una buena faena con el rejón de muerte
Le tropezó en los primeros compases a Bambino, luego le llegó mucho a la cara para clavar las banderillas. Subió la intensidad de la faena con el carrusel de las banderillas cortas que clavó en lo alto como cierre de la vibrante faena. Lo emborronó con el rejón de muerte. Rejonazo muy defectuoso, vertical y muy caído, rematado con un descabello: OVACIÓN CON SALUDOS
Enlace copiado
18:42
Bellísimos pasajes a lomos de Capote
Elegante a lomos de Capote, en el tercio de banderillas, en el que el tordo caballo de Galán resultó un verdadero espectáculo. Lo corrió a dos pistas, se lo dejó llegar y llevó prendido después en la cola con enorme torería. Suena Santiago Martín 'El Viti'.
Enlace copiado
18:37
Africano en el ruedo
Salió con muchos pies en emocionante envite, y Sergio Galán lo paró con torería y autoridad en un palmo de terreno. Vibrante y emotivo en los primeros compases el toro, desarrolló buen tranco y galope intenso en los dos rejones de castigo que le dejó el conquense en lo alto con maestría.
Enlace copiado
18:29
Ru Fernandes saluda una ovación
Siguió el tercio de banderillas a lomos a Mistral, con el que encandiló con dos quiebros en la misma cara del toro tras prender los rehiletes. Dejó después las banderillas cortas en lo alto las dejó a lomos de Quito, con el que marró en la suerte suprema. Dos pinchazos y rejonazo defectuoso: OVACIÓNO CON SALUDOS
Enlace copiado
18:20
Buen toro en banderillas y brillante Rui con El Dorado
El toro Mercenario fue mejorando en su comportamiento y sacó buen tranco y nobleza en banderillas, donde Rui Fernandes templó bien en la grupa a lomos de El Dorado, y clavó con facilidad tres banderillas.
Enlace copiado
18:12
En el ruedo Mercenario
Mercenario, el primero de la tarde, ya está en el ruedo. 574 kilos a cuestas, negro de capa, marcado con el número 131 y de suelto y abanto comportamiento. nada quiere saber del caballo y hace amago de saltar al callejón
Enlace copiado
18:03
Media entrada en los tendidos
El festejo de rejones ha concitado a media entrada en los tendidos, la más concurrida tras la tarde de ayer al reclamo de Morante y muy por debajo también de la del pasado domingo con Roca Rey.
Enlace copiado
18:01
La cuadra de Ventura...
Estos son los caballos de Diego Ventura para hoy:
Enlace copiado
18:00
Los caballos de Galán
El rejoneador Sergio Galán tiene preparada la siguiente cuadra para su actuación en La Glorieta:
Enlace copiado
18:00
La cuadra de Rui Fernandes
Estos son los caballos que tiene preparados Rui Fernandes:
Enlace copiado
17:58
Estos son los toros
La ganadería de Herederos de Ángel Sánchez y Sánchez ha presentado los siguientes toros que esta mañana fueron sorteados y enchiquerados a las 12 en punto de la mañana:
Enlace copiado
17:55
Los toros, una garantía de triunfo
Los espectáculos de rejones en La Glorieta ya cuentan casi obligatoriamente con la ganadería de Herederos de Ángel Sánchez y Sánchez, los excelsos murubes de Félix García Cascón, que han alcanzado una regularidad de toros de triunfo aplastante en lo que va de siglo en esta plaza y en este festejo, muy difícil de igualar. Se ha hecho con el mando de este espectáculo y renueva su compromiso cada año con una nueva excelencia. La última muestra fueron los dos toros de Lea Vicens, con los que se abrió la Feria y que fueron desaprovechados por la amazona francesa.
Enlace copiado
17:54
Rui Fernandes, ¡23 años después!
El rejoneador Rui Fernandes solo tiene en su haber una actuación en esta plaza y fue hace nada menos que ¡23 años! en la Feria de 2002, cuando actuó ante toros de la ganadería de Sánchez Cobaleda, a los que logró cortar una oreja a cada oponente que le sirvieron para salir a hombros por la puerta grande. Viene como telonero de Diego Ventura...
Enlace copiado
17:52
Galán, el recuerdo de una faena prodigiosa
Antes de las últimas actuaciones de Ventura, la mejor faena a caballo la firmó Sergio Galán en 2023. Aquella fue la única excepción a un festejo que había entrado en decadencia y donde sobresalió una actuación prodigiosa, por pura, excelsa, clásica y bella. De Galán se olvidaron este año, aunque quedó para siempre la estela de aquella fantástica tarde. Ahora ha sido la baja a última hora de Guillermo Hermoso la que le ha vuelto a abrir las puertas de la plaza de toros de Salamanca a Galán que será quien le sustituya y haga el paseíllo en unos minutos en La Glorieta.
Enlace copiado
17:49
Ventura, a por su cuarta puerta grande
Diego Ventura se estrenó en la Feria de 2013 y, aunque repitió al año siguiente, le castigaron de ahí en adelante durante una década. Volvió el año pasado cortando cuatro orejas en esta plaza en una actuación redonda. Tres tardes y tres puertas grandes acumula en este escenario; con él, el público salió de la dormidina de las últimas ediciones del festejo de rejones, que iba en franca decadencia hasta que lo sostuvo la llegada de Diego Ventura
Enlace copiado
17:46
Cambio en el cartel
La entrada en el cartel del Sergio Galán se produjo anoche a última hora, cuando Guillermo Hermoso de Mendoza anunciado inicialmente, comunicó en sus redes sociales que no acudía esta tarde a La Glorieta a causa de una corte en una mano que se produjo en un accidente doméstico. Y la empresa anunció esta mañana a Sergio Galán como sustituto del joven caballero navarro.
Enlace copiado
17:43
Esta tarde se darán cita en La Glorieta los rejoneadores Rui Fernandes, Sergio Galán y Diego Ventura, que se enfrentarán a un encierro de la ganadería de Herederos de Ángel Sánchez y Sánchez.
17:39
Buenas tardes desde La Glorieta
Amigos, muy buenas tardes desde la plaza de toros de La Glorieta, que hoy acogerá la quinta de abono de la Feria de la Virgen de la Vega. Hoy, turno para el arte del rejoneo
Enlace copiado
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.