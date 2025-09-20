El festejo de rejones, en directo desde La Glorieta

17:55

Los toros, una garantía de triunfo

Los espectáculos de rejones en La Glorieta ya cuentan casi obligatoriamente con la ganadería de Herederos de Ángel Sánchez y Sánchez, los excelsos murubes de Félix García Cascón, que han alcanzado una regularidad de toros de triunfo aplastante en lo que va de siglo en esta plaza y en este festejo, muy difícil de igualar. Se ha hecho con el mando de este espectáculo y renueva su compromiso cada año con una nueva excelencia. La última muestra fueron los dos toros de Lea Vicens, con los que se abrió la Feria y que fueron desaprovechados por la amazona francesa.