Así ha sido el debut de Damián Castaño en San Fermín

19:48

Una estocada baja que vale una oreja

Poco pudo hacer Jesús Enrique Colombo con el tercero de la tarde, Jabato, en el que también compartió el tercio de banderillas con Manuel Escribano, sin gran brillo. El toro, sin ninguna entrega, terminó aplomado y con muy corto recorrido en una faena que no dijo nada. Lo mejor fue el contundente estoconazo con el que tiró a su oponente sin puntilla. La faena no tuvo ninguna conexión con el tendido. El premio fue únicamente por la eficacia de la espada que incluso quedó baja pero no le importó ni al publico para pedirla ni a la presidenta para concederla. OREJA