La corrida de toros de Peñaranda, en directo
El rejoneador Sergio Pérez, y los diestros Manuel Escribano e Ismael Martín serán protagonistas en La Florida, ante toros de las ganaderías de Benítez Cubero para rejones; y de Loreto Charro, para lidia a pie
Peñaranda de Bracamonte
Sábado, 23 de agosto 2025, 18:50
18:45
Discreta apertura de Sergio Pérez
Tras encelar con solvencia, Sergio Pérez clavó el rejón de castigo e hizo presa el toro sin llegar a lastimar al caballo. Restablecido del momento de apuro, el rejoneador local dejó un segundo rejón en lo alto. Clavó banderillas a lomos de Fonseca primero e Ingenio después, una vez que sacó al toro de la querencia de las tablas y, a partir de entonces, embistió con codicia. Puso las banderillas cortas a lomos de Ingenio con el toro ya muy parado. Pinchazo que descordó al animal. OVACIÓN
18:28
Pallarés en el ruedo
Pallarés en el ruedo, primer toro de la tarde con el hierro de Benítez Cubero, para el rejoneador Sergio Pérez, que brindó la faena al público.
18:21
Así visten los toreros
El rejoneador Sergio Pérez viste con una chaquetilla, verde en terciopelo; Manuel Escribano luce un terno gris plomo y oro; e Ismael Martín hace lo propio vestido de blanco y oro.
18:18
Arranca el paseíllo con 15 min de retraso
Comienza el paseíllo en la plaza de toros de La Florida, con quince minutos de retraso sobre el horario previsto, después de un altercado entre dos aficionados en el tendido en disputa de una localidad. ¡No llegó la sangre al rio!
18:10
Quinta actuación de Sergio Pérez ante sus paisanos
El rejoneador local Sergio Pérez cumplirá hoy su quinto paseíllo en la plaza de toros de La Florida, en la que debutó el 22 de agosto de 2019 cortando tres orejas a los novillos de Ruferser de Peñaranda, su propia ganadería, con la que hizo su presentación. En 2022, ya incluido en el cartel de la corrida de toros mixta, cortó tres orejas a los toros de Herederos de Ángel Sánchez y Sánchez. Otras tres orejas cortó en 2023, mientras que el año pasado, de nuevo en la corrida de toros, desorejó a un toro de El Canario. Sus cuatro actuaciones en esta plaza las ha saldado con pleno de salidas por la puerta grande.
18:01
Orden de lidia de los toros de esta tarde
Este es el orden de lidia de los toros de Benítez Cubero (para rejones en primer y cuarto lugar) y Loreto Charro para esta tarde en La Florida:
1º. Pallarés, número 16, de 510 kilos. De Benítez Cubero, para Sergio Pérez.
2º. Lavanco , número 34, con 540 kilos. De Loreto Charro, para Manuel Escribano.
3º. Orador, número 20, de 500 kilos. De Loreto Charro para Ismael Martín.
4º. Hurraco, número 5, con 515 kilos. De Benítez Cubero, para Sergio Pérez.
5º. Doblador, número 38, con 520 kilos. De Loreto Charro, para Manuel Escribano.
6º. Fandango, número 30, de 516 kilos. De Loreto Charro para Ismael Martín.
17:59
Ismael Martín vuelve tras la puerta grande del año pasado
Ismael Martín fue el triunfador de la corrida de toro del año pasado en La Florida, en la que actuó junto a Manuel Diosleguarde y Sergio Pérez. El torero de Cantalpino cortó dos orejas a su primer toro de Loreto Charro y salió a hombros junto al rejoneador local. Ismael Martín llega a Peñaranda después de cortar dos orejas a un toro de José Enrique Fraile de Valdefresno el pasado sábado en Guijuelo.
En la imagen Sergio Pérez e Ismael Martín, a hombros en La Florida en la corrida de toros del año pasado:
17:58
Tercera actuación de Escribano en Peñaranda
Manuel Escribano debutó en la plaza de toros de La Florida el 22 de agosto de 2015 con una corrida de toros de Juan Manuel Criado, a la que le cortó tres orejas (actuó junto a Javier Castaño y Juan del Álamo). También toreó en 2023 una corrida de toros de Montalvo, en la que cortó dos orejas a un toro y hoy vuelve para cumplir su tercer paseíllo en esta plaza.
En la imagen en su última actuación en La Florida, en agosto de 2023, a hombros junto a Manuel Diosleguarde:
17:53
Cuatro curiosidades de La Florida
1ª) La Florida es una de las pocas plazas en nuestro país en la que a los tendidos se baja y no se sube por estar el albero por debajo del nivel de los accesos a la plaza.
2ª) Cuando se construyó el aforo era de 6100 personas, actualmente, después de las correspondientes adaptaciones y reformas el aforo es de 5000 localidades.
3ª) La plaza perteneció al Fomento de Peñaranda hasta 1914 año en el que la donaron al ayuntamiento de Peñaranda pasando así a tener titularidad pública.
4ª) La corrida de toros de peñaranda siempre tiene lugar en penúltimo sábado del mes de agosto, en plena semana de ferias y fiestas de la localidad.
17:48
La Florida, una de las joyas centenarias de la provincia
La plaza de toros de La Florida de Peñaranda se inauguró el 2 de septiembre de 1907, con una corrida de toros de la ganadería de Alipio Pérez Tabernero que estoquearon Fermín Muñoz ‘Corchaíto’ y José Carmona ‘Gordito’ . Cien años después se anunció un cartel de toreros locales, con la actuación de López Chaves, Javier Valverde y Eduardo Gallo , con toros de Valdefresno ; que tuvo que ser suspendida a la muerte del cuarto de la tarde por una tremenda tromba de agua que inundó el ruedo.
17:46
Veteranía y juventud en el cartel
Manuel Escribano celebró la pasada temporada sus 20 años de alternativa. El jueves, 21 de agosto, cumplió 41 años (Gerena, 1984), y tomó la alternativa el 19 de junio de 2004, en Aranjuez (Madrid), de manos de Canales Rivera y con El Fandi de testigo. Precisamente El Fandi, y en presencia del propio Escribano, tomó la alternativa Ismael Martín el 29 de junio de 2024 en Burgos con una corrida de Antonio Bañuelos con la que logró abrir la puerta grande, Ismael Martín , torero formado en la Escuela taurina de Salamanca, nació el 27 de agosto de 2003 en Zúrich (Suiza), aunque se ha criado en el pueblo salmantino de Cantalpino.
Por su parte, Sergio Pérez de Gregorio (Peñaranda de Bracamonte, 2002) tomó la alternativa en Valladolid, el 6 de septiembre de 2023, de manos de Diego Ventura y en presencia de Guillermo Hermoso de Mendoza.
17:44
Buenas tardes desde La Florida
Buenas tardes y bienvenidos a la plaza de toros de La Florida de Peñaranda de Bracamonte, donde se va a celebrar una corrida de toros mixta, en la que se anuncian toros de la ganadería de Benítez-Cubero, para rejones, y María Loreto Charro para el rejoneador Sergio Pérez de Gregorio, y los diestros Manuel Escribano e Ismael Martín.
