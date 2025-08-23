La corrida de toros de Peñaranda, en directo

18:01

Orden de lidia de los toros de esta tarde

Este es el orden de lidia de los toros de Benítez Cubero (para rejones en primer y cuarto lugar) y Loreto Charro para esta tarde en La Florida:

1º. Pallarés, número 16, de 510 kilos. De Benítez Cubero, para Sergio Pérez.

2º. Lavanco , número 34, con 540 kilos. De Loreto Charro, para Manuel Escribano.

3º. Orador, número 20, de 500 kilos. De Loreto Charro para Ismael Martín.

4º. Hurraco, número 5, con 515 kilos. De Benítez Cubero, para Sergio Pérez.

5º. Doblador, número 38, con 520 kilos. De Loreto Charro, para Manuel Escribano.

6º. Fandango, número 30, de 516 kilos. De Loreto Charro para Ismael Martín.