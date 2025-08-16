La 2ª corrida de toros de Guijuelo, en directo
Cartel salmantino con Javier Castaño, Damián Castaño e Ismael Martín, que hace su presentación como matador de toros en el coso chacinero, se enfrentarán a un encierro de la ganadería de José Enrique Fraile de Valdefresno que también lidia por primera vez en esta plaza
Guijuelo
Sábado, 16 de agosto 2025, 18:23
18:21
Los hombres de las cuadrillas
Javier Castaño, Damián Castaño e Ismael Martín estarán acompañados y auxiliados en el ruedo de Guijuelo por los siguientes hombres que forman sus cuadrillas:
18:19
Los toros de esta tarde...
Un toro de capa ensabanado, que se lidiará en cuarto lugar, destaca en el serio, cuajado y ofensivo encierro que se lidiará con el hierro de José Enrique Fraile de Valdefresno, que cuyos seis astados presentan las siguientes características:
18:18
José Enrique Fraile de Valdefresno se presenta como ganadero en Guijuelo
La divisa de José Enrique Fraile de Valdefresno es una de los grandes alicientes y novedades del apartado ganadero de la feria de Guijuelo, plaza en la que esta tarde lidia por primera vez. Es uno de los pocos reductos que queda en la cabaña brava ganadera con reses de encaste Lisardo-Atanasio. Esta temporada la abrió con una corrida de toros en la feria de San Isidro, lidió un toro en la corrida concurso de ganaderías de Ávila en el mes de junio y tres toros en la Copa Chenel en la corrida de Moralzarzal (Madrid) en la que cortaron una oreja cada uno Sergio Rodríguez, Jorge Molina y Álvaro Burdiel.
18:14
Ismael Martín se presenta como matador de toros
Ismael Martín hará su presentación como matador de toros esta tarde en Guijuelo , plaza en la que ya toreó en una ocasión como novillero. Fue el 15 de agosto de 2023, en una novillada de seis espadas en la que él cortó las dos orejas a un novillo de Casasola, saliendo a hombros junto a Raquel Martín.
18:14
Damián Castaño, sexto paseíllo en Guijuelo
Por su parte Damián Castaño toreará esta tarde su sexta corrida de toros en Guijuelo, plaza en al que hizo su presentación como matador de toros en la feria de agosto de 2012, toreando una corrida de toros de Hermanos Cambronell, mano a mano junto a Juan del Álamo, a la que le cortó una oreja. Al año siguiente (2013) logró su primera puerta grande cortando dos orejas a una corrida de Vellosino, abriendo así su periplo triunfal en esta plaza en la que encadenó cuatro puertas grandes consecutivas: a la de 2023 siguieron las de 2014 (Vellosino, dos orejas); 2015 (Adelaida Rodríguez, dos orejas) y 2016 (El Pilar, una oreja a cada toro). A esta última tarde de Damián Castaño en Guijuelo pertenece esta imagen, en la que el el diestro salmantino sale a hombros junto a Manuel Jesús 'El Cid'.
18:12
Javier Castaño, 7 tardes y 5 puertas grandes en Guijuelo
Javier Castaño se retira de los ruedos esta temporada. Y tiene en el coso de Guijuelo un escenario triunfal dentro de su trayectoria como matador de toros (San Sebastián, 1 de abril de 2001). No en vano en Guijuelo debutó el 23 de abril de 2002 toreando junto a El Cordobés y Roberto Contreras una corrida de toros de Arcadio Albarrán, a la que cortó dos orejas. Consiguió así la primera de las cinco puertas grandes que tiene en esta plaza: 2008 (toros de Caridad Cobaleda, dos orejas); 2009 (Sayalero, 3 orejas); 2010 (Sánchez Herrero, 3 orejas); 2011 (Cruz Madruga, 3 orejas. en la imagen a hombros junto a Eduardo Gallo) . Además, toreó en 2012 una corrida de Vellosino a la que le cortó una oreja; y su última actuación se fija en la temporada de 2017 cuando lidió una corrida de El Pilar con la que se fue de vacío.
18:08
Cartel íntegramente salmantino
Javier Castaño tomó la alternativa en San Sebastián el 1 de abril de 2001, de manos de Enrique Ponce y en presencia de El Juli. Afronta este año la temporada de su despedida de los ruedos, que está anunciada ya para el próximo 5 de octubre en la feria de El Pilar de Zaragoza (en una corrida concurso de ganaderías junto a Antonio Ferrera y Rafaelillo). El propio Javier Castaño fue el padrino de la alternativa de Damián Castaño el 14 de agosto de 2012 en la plaza de toros de Gijón, en presencia de Matías Tejela con toros de Conde de Mayalde. Le cortó las dos orejas al toro de la ceremonia, Buzonero, y salió a hombros. Esta temporada es la más intensa de su carrera, ha toreado ya dos tardes en Madrid, y lo ha hecho en ferias de la importancia de Pamplona, Santander… y esta anunciado también el martes en Bilbao y en septiembre su regreso a la feria de Salamanca.
Cierra el cartel Ismael Martín, que apenas lleva un año de alternativa, la tomó el 29 de junio de 2024 en la feria de Burgos, de manos de El Fandi y en presencia de Manuel Escribano. La pasada temporada salió a hombros en todas las corridas de toros que toreó: Burgos, Arévalo, Peñaranda, Valladolid, Salamanca y Alba de Tormes. Este año confirmó su alternativa con solvencia en la feria de San Isidro de Madrid y está recién llegado de un periplo triunfal en Perú.
18:05
38 grados en tarde entoldada y bochornosa
Tarde de sofocante calor en la villa chacinera, con 38 grados de temperatura, que es la misma que habrá a las 18:30 horas, a la que está prevista el paseíllo. Cielo entoldado, ambiente bochornoso y mucho calor. Los aficionados más madrugadores, ya en los tendidos, a media hora del inicio del espectáculo.
18:03
Buenas tardes y bienvenidos a Guijuelo
Buenas tardes y bienvenidos desde el coso de Guijuelo, que en unos minutos acogerá la segunda de abono de su feria taurina. Segunda corrida de toros en la que Javier Castaño, Damián Castaño e Ismael Martín lidiarán un encierro de la ganadería de José Enrique Fraile de Valdefresno .
