La 2ª corrida de toros de Guijuelo, en directo

Cartel íntegramente salmantino

Javier Castaño tomó la alternativa en San Sebastián el 1 de abril de 2001, de manos de Enrique Ponce y en presencia de El Juli. Afronta este año la temporada de su despedida de los ruedos, que está anunciada ya para el próximo 5 de octubre en la feria de El Pilar de Zaragoza (en una corrida concurso de ganaderías junto a Antonio Ferrera y Rafaelillo). El propio Javier Castaño fue el padrino de la alternativa de Damián Castaño el 14 de agosto de 2012 en la plaza de toros de Gijón, en presencia de Matías Tejela con toros de Conde de Mayalde. Le cortó las dos orejas al toro de la ceremonia, Buzonero, y salió a hombros. Esta temporada es la más intensa de su carrera, ha toreado ya dos tardes en Madrid, y lo ha hecho en ferias de la importancia de Pamplona, Santander… y esta anunciado también el martes en Bilbao y en septiembre su regreso a la feria de Salamanca.

Cierra el cartel Ismael Martín, que apenas lleva un año de alternativa, la tomó el 29 de junio de 2024 en la feria de Burgos, de manos de El Fandi y en presencia de Manuel Escribano. La pasada temporada salió a hombros en todas las corridas de toros que toreó: Burgos, Arévalo, Peñaranda, Valladolid, Salamanca y Alba de Tormes. Este año confirmó su alternativa con solvencia en la feria de San Isidro de Madrid y está recién llegado de un periplo triunfal en Perú.