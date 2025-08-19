El cartel estrella de Guijuelo, en directo
Miguel Ángel Perera, Emilio de Justo y Manuel Diosleguarde lidiarán toros de tres hierros diferentes: Puerto de San Lorenzo, La Ventana del Puerto y Toros de Orive (que sustituyen a los anunciados de Vellosino) en el que será cuarto y último festejo taurino de la feria chacinera.
Guijuelo
Martes, 19 de agosto 2025, 18:03
18:20
Todos los protagonistas de la tarde...
Miguel Ángel Perera, Emilio de Justo y Manuel Diosleguarde estarán acompañados por sus picadores y banderilleros en las cuadrillas que están formadas de la siguiente manera , además del equipo de la autoridad que presidirá el festejo:
18:15
Cambios ganaderos en el cartel: Toros de Orive por Vellosino
La baja a última hora de los toros de Vellosino, ha abierto la puerta a la ganadería de Toros de Orive, que lidiará tres astados en los tres primeros lugares del festejo de esta tarde. El orden de lidia, con los anunciados de Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto ha quedado de la siguiente manera:
— 1º. Noticioso, número 9, de capa jabonero, de 470 kilos y nacido en marzo de 2021. De la ganadería de Toros de Orive. Para Miguel Ángel Perera.
— 2º. Sinfonía, número 34, de capa negro chorreado, de 460 kilos y nacido en abril de 2021. De la ganadería de Toros de Orive. Para Emilio de Justo.
— 3º. Faisán, número 16, de pelo colorado meano, de 450 kilos y nacido en mayo de 2021. De la ganadería de Toros de Orive. Para Manuel Diosleguarde.
— 4º. Cubanoso, número 33, de capa negro mulato, de 495 kilos y nacido en abril de 2021. De la ganadería de Puerto de San Lorenzo. Para Miguel Ángel Perera.
— 5º. Dengaíllo, número 55, negro mulato de pelo, de 485 kilos y nacido en mayo de 2021. De la ganadería de La Ventana del Puerto. Para Emilio de Justo.
— 6º. Tontito, número 138, negro mulato de pelo, de 495 kilos y nacido en febrero de 2021. De la ganadería de La Ventana del Puerto. Para Manuel Diosleguarde.
— SOBRERO 1º. Rebujito , número 33, de capa jabonero sucio, de 480 kilos y nacido en marzo de 2021. De la ganadería de Toros de Orive.
— SOBRERO 2º . Melopea, número 17, de pelo colorado, de 470 kilos y nacido en abril de 2021. De la ganadería de Toros de Orive.
18:13
Quinta corrida de toros para Diosleguarde: en busca de la cuarta puerta grande
El de hoy es el quinto paseíllo de Manuel Diosleguarde en Guijuelo, plaza en la que debutó como matador de toros el 16 de agosto de 2022, en una tarde triunfal en la que cortó dos orejas a un toro de Puerto de San Lorenzo: volvió a salir a hombros en 2023 (la tarde en la que reapareció en los ruedos en abril tras su gravísimo percance el verano anterior en Cuéllar), y cortó cuatro orejas a los toros de Vellosino ese mismo verano. El año pasado fue la única de las cuatro en la que no salió a hombros en esta plaza, en la que además suma dos tardes más como novillero.
En la imagen, Diosleguarde a hombros con Sebastián Castella y Alejandro Talavante en su última salida a hombros en esta plaza, en agosto de 2023.
18:11
Emilio de Justo, vuelve el triunfador de 2024
Emilio de Justo fue el torero triunfador de la feria de Guijuelo del año pasado, en la que cortó cuatro orejas a los toros de Vellosino. El torero de Torrejoncillo debutó en esta plaza el 19 de agosto de 2021 indultando al toro Lituanillo , de La Ventana del Puerto, mientras que en abril de 2023 también cortó una oreja a cada uno de los toros de Capea. Emilio de Justo ha cortado en esta plaza nueve orejas y un rabo, y ha salido a hombros las tres veces en las que ha hecho el paseíllo.
En la imagen, Emilio de Justo con los máximos trofeos tras el indulto de Lituanillo, junto a José Juan Fraile, el ganadero de Puerto de San Lorenzo y la Ventana del Puerto.
18:09
Sexto paseíllo de Miguel Ángel Perera en Guijuelo
Miguel Ángel Perera protagonizará esta tarde su sexto paseíllo en la plaza de toros de Guijuelo, en la que, contratado, no pudo actuar el año pasado después de sufrir un percance el día antes en San Sebastián. Esta tarde vuelve después de torear por última vez en 2022. Debutó en esta plaza el 26 de abril de 2008, cortando una oreja a cada uno de los dos toros de Vellosino. Tres orejas cortó a los toros de El Pilar en 2018 y 2019. En 2021 logró una oreja de un toro de La Ventana del Puerto, mientras que su última actuación fue el 19 de junio de 2022, y cortó cuatro orejas, la tarde en la que su suegro, El Niño de la Capea, celebró los fastos de sus 50 años de alternativa y se cortó la coleta.
En la imagen brindándole un toro a Marco Pérez, en la plaza de toros de Guijuelo en agosto de 2018:
18:02
Tarde soleada y 27º de temperatura
Tarde espléndida en la plaza de toros de Guijuelo, donde ahora mismo hay 27 grados de temperatura, los mismos que se prevén a las 18:30 horas cuando está anunciado el paseíllo que cierra la feria taurina de la localidad chacinera.
18:01
Buenas tardes desde Guijuelo
Buenas tardes y bienvenidos al cuarto y último festejo de la feria de Guijuelo, en el que se anuncian toros de las ganaderías de Toros de Orive (que sustituyen a los anunciados de Vellosino), El Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto , para Miguel Ángel Perera, Emilio de Justo y Manuel Diosleguarde .
