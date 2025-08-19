El cartel estrella de Guijuelo, en directo

18:15

Cambios ganaderos en el cartel: Toros de Orive por Vellosino

La baja a última hora de los toros de Vellosino, ha abierto la puerta a la ganadería de Toros de Orive, que lidiará tres astados en los tres primeros lugares del festejo de esta tarde. El orden de lidia, con los anunciados de Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto ha quedado de la siguiente manera:

— 1º. Noticioso, número 9, de capa jabonero, de 470 kilos y nacido en marzo de 2021. De la ganadería de Toros de Orive. Para Miguel Ángel Perera.

— 2º. Sinfonía, número 34, de capa negro chorreado, de 460 kilos y nacido en abril de 2021. De la ganadería de Toros de Orive. Para Emilio de Justo.

— 3º. Faisán, número 16, de pelo colorado meano, de 450 kilos y nacido en mayo de 2021. De la ganadería de Toros de Orive. Para Manuel Diosleguarde.

— 4º. Cubanoso, número 33, de capa negro mulato, de 495 kilos y nacido en abril de 2021. De la ganadería de Puerto de San Lorenzo. Para Miguel Ángel Perera.

— 5º. Dengaíllo, número 55, negro mulato de pelo, de 485 kilos y nacido en mayo de 2021. De la ganadería de La Ventana del Puerto. Para Emilio de Justo.

— 6º. Tontito, número 138, negro mulato de pelo, de 495 kilos y nacido en febrero de 2021. De la ganadería de La Ventana del Puerto. Para Manuel Diosleguarde.

— SOBRERO 1º. Rebujito , número 33, de capa jabonero sucio, de 480 kilos y nacido en marzo de 2021. De la ganadería de Toros de Orive.

— SOBRERO 2º . Melopea, número 17, de pelo colorado, de 470 kilos y nacido en abril de 2021. De la ganadería de Toros de Orive.