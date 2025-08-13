El 'primer sí' bajo el rito bahá'í en Salamanca Naim Massoumian y Fadia Garrido se han convertido en la primera pareja en casarse oficialmente bajo las enseñanzas de Bahá'u'lláh

María Andrea Sandia Salamanca Miércoles, 13 de agosto 2025

A cientos de kilómetros de Salamanca, y hace más de cien años, surgió en el actual Irán lo que se conoce como la fe bahá'í. Una religión monoteísta que sigue las enseñanzas de Bahá'u'lláh y que, poco a poco, se fue extendiendo por el mundo hasta llegar a prácticamente todos los rincones del planeta.

Y Salamanca no es la excepción: la ciudad cuenta con una comunidad que se identifica como profesante de la fe bahá'í. Tras años luchando por obtener el correspondiente reconocimiento, el año pasado adquirieron el título de confesión religiosa con notorio arraigo. Un estatus que les permite a sus integrantes convertirse en marido y mujer ante la ley bajo los ritos de esta religión.

Ampliar Certificado de matrimonio bahá'í.

Desde entonces, Naim Massoumian y Fadia Garrido son la primera pareja en unirse bajo este rito en Salamanca y la tercera a nivel nacional.

«Ya antes había matrimonios bajo el rito bahá'í, pero apenas ahora se les da validez civil. Cuando yo me casé, mi pareja y yo lo hicimos por el rito bahá'í. Como en ese entonces no era una religión reconocida, tras la ceremonia tuvimos que ir a registrarlo», explica Nika Massoumian, integrante de la comunidad bahá'í en Salamanca y hermana del novio.

La fe bahá'í

La fe bahá'í se sustenta en el principio de que Dios se comunica con los seres humanos a través de todas las religiones. «Nosotros creemos que existe un único Dios y que habla con nosotros a través de todas las religiones. Cada cierto tiempo, el Creador nos envía mensajes y ahí es cuando surge una nueva religión. Por eso, nuestra misión en la Tierra es aceptar a todas las personas sin distinción de raza, credo o religión. Todos somos parte de lo mismo y estamos en nuestro camino para encontrarnos con Dios, aunque lo hagamos de diferentes maneras», señala Nika.

Debido a esta universalidad que profesan los bahá'í, los ritos como el matrimonio se adaptan a las culturas de procedencia de los novios. En este caso, la boda de Naim y Fadia contó con influencias peruana, iraní y española, ya que la novia es de nacionalidad peruana, los padres del novio son iraníes y ambos viven en España.

Una mezcla de culturas a la que, además, se sumaron los ritos típicos del matrimonio bahá'í. «Los bahá'í no damos mucha importancia a los rituales. Son ceremonias muy sencillas. Las principales diferencias con una boda tradicional son que no la oficia un sacerdote, sino la persona elegida por los novios —ya que en nuestra fe no existen autoridades religiosas— y que uno de los momentos más significativos es cuando se intercambian los votos, en los que los novios reconocen su fe con la frase: 'Todos, en verdad, nos atendemos a la voluntad de Dios'», destaca Nika.